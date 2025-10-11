  • Megjelenítés
FONTOS Ketyeg az óra, Magyarország végleg elveszítheti a teljes 10,5 milliárd eurós uniós támogatást
Kupjanszk utcáin dúlnak a harcok, zárul az olló Sziverszknél - Híreink az orosz-ukrán háborúról szombaton
Kupjanszk utcáin dúlnak a harcok, zárul az olló Sziverszknél - Híreink az orosz-ukrán háborúról szombaton

Heves harcok dúlnak a harkivi Kupjanszk utcáin, az oroszok támadási üteme viszont egy kicsit lassult az elmúlt napokban. Úgy néz ki, az orosz erők Donyeck északi részében, Sziverszk és Liman térségében támadnak - Sziverszknél lassan zárul az oroszok műveleti ollója, a várost be akarják keríteni. A Kreml közben ismét elkezdett arról kommunikálni, hogy békülni szeretnének, valószínűleg azért, hogy eltántorítsák Donald Trump amerikai elnököt attól, hogy Tomahawk cirkálórakétákat adjon Ukrajnának. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szombati fejleményeivel.
Volgográdot támadta Ukrajna

Átfogó ukrán dróntámadás érte ma reggel Oroszországot: 42 légi eszköz elfogását jelentette az orosz védelmi tárca.

A támadás epicentruma Volgográd régió volt, itt 19 UAV-t fogott el az orosz légvédelem, de Rosztov, Uljanovszk és Voronyezs térségében is lőttek le pilóta nélküli repülőgépeket.

Kupjanszk utcáin dúlnak a harcok, zárul az olló Sziverszknél - Híreink az orosz-ukrán háborúról szombaton

Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szombati fejleményeivel.

Tegnapi tudósításunk itt olvasható vissza:

Címlapkép forrása: Pierre Crom/Getty Images

