  • Megjelenítés
Drasztikus lépésre szánta el magát az elnök az ellenzéki politikus Nobel-díja után
Globál

Drasztikus lépésre szánta el magát az elnök az ellenzéki politikus Nobel-díja után

Portfolio
Venezuela bezárja oslói nagykövetségét, miután a Nobel-békedíjat Maria Corina Machado ellenzéki vezető kapta meg, ezzel elutasítva Norvégia elismerését Machado demokráciáért folytatott küzdelme iránt - írta meg a Bloomberg.

Nicolás Maduro elnök döntése értelmében Venezuela bezárja norvégiai nagykövetségét, amit a külügyminisztérium közleménye szerint a diplomáciai képviseletek belső "átszervezésével" indokoltak. A közlemény szerint az ausztráliai nagykövetség is bezár, összhangban az ország "béke és integráció" elvű geopolitikai alapelveivel.

A lépés közvetlenül azután történt, hogy Maria Corina Machado ellenzéki vezető 2025-ben megkapta a Nobel-békedíjat.

Norvégia korábban kulcsfontosságú közvetítő szerepet játszott a Maduro-kormány és a venezuelai ellenzék közötti tárgyalásokban. A norvég kormány 2019 és 2024 között többször is közvetített a felek között, ami a később kudarcba fulladt Barbados-i Megállapodáshoz vezetett. Az elnöki döntés az oslói nagykövetség bezárásáról valószínűleg a kommunikációs csatornák megszakítását jelenti a belátható jövőre nézve.

A sikertelen megállapodások óta, amelyeket Maduro következetesen elutasított a 2024-es, nemzetközi megfigyelők által széles körben csalásnak minősített elnökválasztás előtt,

a venezuelai kormány nemzetközi elszigeteltsége tovább mélyült.

Venezuela a nagykövetségek bezárása mellett bejelentette, hogy új képviseleteket nyit Zimbabwéban és Burkina Fasóban "a globális dél országaival való kapcsolatok erősítése érdekében".

Kapcsolódó cikkünk

Kihirdették a béke-Nobel-díj idei győztesét – Nem ezt a döntést várta Donald Trump

Elbukta Donald Trump a Nobel-békedíjat: megtörte a csendet a Fehér Ház - Ebben nem lesz sok köszönet

Kifakadt a venezuelai diktátor a Nobel-bizottság döntése miatt: egy „démoni boszorkányt” díjaztak

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Fókuszban a KKV-k

A mikro-, kis- és középvállalkozások (KKV-k) gazdasági szerepe kiemelten fontos, ezért nem véletlen, hogy a társasági adó rendszerében is számos adóalap- és adókedvezmény érhető el kimon

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

SZOMBATHELY - Finanszírozás a gyakorlatban

SZOMBATHELY - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 13.

Portfolio Nyugat-magyarországi Gazdasági Fórum 2025

2025. október 14.

EGER - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 15.

SZEKSZÁRD - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Ukrajna háború orosz-ukrán rakéta rakéta-sorozatvető front katonák tüzérség
Globál
Tomahawk rakéták Ukrajnába küldéséről beszél Trump, drámai eszkalációt emleget a Kreml – Háborús híreink hétfőn
Pénzcentrum
Küszöbön a csirkemell-árrobbanás: jöhet a 10 ezer forintos kilóár a henteseknél, mint Svájcban?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility