Drasztikus lépésre szánta el magát az elnök az ellenzéki politikus Nobel-díja után

Nicolás Maduro elnök döntése értelmében Venezuela bezárja norvégiai nagykövetségét, amit a külügyminisztérium közleménye szerint a diplomáciai képviseletek belső "átszervezésével" indokoltak. A közlemény szerint az ausztráliai nagykövetség is bezár, összhangban az ország "béke és integráció" elvű geopolitikai alapelveivel.

A lépés közvetlenül azután történt, hogy Maria Corina Machado ellenzéki vezető 2025-ben megkapta a Nobel-békedíjat.

Norvégia korábban kulcsfontosságú közvetítő szerepet játszott a Maduro-kormány és a venezuelai ellenzék közötti tárgyalásokban. A norvég kormány 2019 és 2024 között többször is közvetített a felek között, ami a később kudarcba fulladt Barbados-i Megállapodáshoz vezetett. Az elnöki döntés az oslói nagykövetség bezárásáról valószínűleg a kommunikációs csatornák megszakítását jelenti a belátható jövőre nézve.

A sikertelen megállapodások óta, amelyeket Maduro következetesen elutasított a 2024-es, nemzetközi megfigyelők által széles körben csalásnak minősített elnökválasztás előtt,

a venezuelai kormány nemzetközi elszigeteltsége tovább mélyült.

Venezuela a nagykövetségek bezárása mellett bejelentette, hogy új képviseleteket nyit Zimbabwéban és Burkina Fasóban "a globális dél országaival való kapcsolatok erősítése érdekében".

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images