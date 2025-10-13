Történelmi fordulat a háborúban: zökkenőmentesen indult a békülés, sikerülhet rendezni az évtizedes konfliktust?

A múlt héten megkötött tűzszüneti megállapodás értelmében a Hamász elkezdte átadni a 2023 október 7-én elrabolt túszokat a Nemzetközi Vöröskeresztnek. Az átadások eddig zökkenőmentesen haladnak, de az már kiderült, hogy két, eddig élőnek hitt fogvatartott korábban meghalt. Nézzük, mit kell tudni a túszcseréről.

A gázai terrorszervezet két csoportban adja át a túszokat a vöröskeresztnek, először az övezet északi részén, Gázavárosban fogva tartott hét embert engedték el, majd a déli területeken őrzött további tizenhármat.

A Hamásznak a mai napon hivatalosan húsz élő és huszonnyolc halott túszt kell átadnia a nemzetközi szervezetnek, bonyolítja ugyanakkor a helyzetet az, hogy a ma reggel kiadott, élő túszokat soroló listáról hiányzik Tamir Nimrodi és Bipin Joshi neve. Nimrodi 18 éves izraeli katona, Joshi nepáli állampolgár, mostanra lényegében biztossá vált, hogy nem élték túl a Gázában töltött két évet.

A vöröskereszt dzsipjei magyar idő szerint negyed hétkor hajtottak be Gázavárosba, onnan a túszok első csoportját először egy, az övezetben felhúzott izraeli támaszpontra, majd a reimi katonai bázisra vitték, ahol a hozzátartozók fogadhatták őket. A második, tizenhárom fős csoportot valamivel magyar idő szerint tíz óra után engedték el. A vöröskereszt első közleménye alapján az átadott foglyok nem szorultak azonnali, sürgős orvosi ellátásra, de Reimből kórházba fogják szállítani őket. A már nem élő huszonnyolc túsz maradványainak átadása hamarosan megkezdődik.

BREAKING: All living hostages have now been released by Hamas, the Israeli military say.13 hostages have been handed to the Red Cross after seven were released earlier today.Live updates https://t.co/C301Bd67jE Sky 501 and YouTube pic.twitter.com/nmh78S2Gly https://t.co/C301Bd67jE — Sky News (@SkyNews) October 13, 2025

A magyar állampolgársággal is rendelkező kertész, Omri Miran a hírek szerint az első csoportban szabadult.

A túszokért cserébe Izrael 250 terrorizmusért elítélt Hamász-tagot és további 1700 palesztint fog szabadlábra helyezni.

Hogyan tovább?

A következő lépcsőkben Izrael fokozatosan kivonja a katonákat a Gázai övezet területéről, ezzel párhuzamosan pedig elméletileg a Hamász is leteszi a fegyvert, bár a terrorszervezet ez ellen a kitétel ellen hevesen tiltakozik.

Az utolsó lépcsőben egy nemzetközi szervezet felügyelete alatt működő, de palesztinokból álló szervezet venné át a terület ideiglenes irányítását,

melyből a Hamászt és a Ciszjordániát irányító Palesztin Nemzeti Hatóságot is kitiltják.

Az izraeli csapatok fokozatos kivonása már most tudható, hogy izraeli kérésre lett beleírva a tervezetbe, eredetileg az Izraeli Védelmi Erőknek (IDF) jóval gyorsabban kellett volna elhagynia az övezetet. Az is nagyon valószínű, hogy a nemzetközi közösség által többé-kevésbé támogatott, de legendásan korrupt Mahmud Abbász vezette Palesztin Hatóság kitiltása is Jeruzsálem közbenjárására lett felvéve a pontok közé.

