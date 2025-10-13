Történelmi fordulat a háborúban: zökkenőmentesen indult a békülés, sikerülhet rendezni az évtizedes konfliktust?

A gázai terrorszervezet két csoportban adja át a túszokat a vöröskeresztnek, először az övezet északi részén, Gázavárosban fogva tartott hét embert engedték el, majd a déli területeken őrzött további tizenhármat.
A Hamásznak a mai napon hivatalosan húsz élő és huszonnyolc halott túszt kell átadnia a nemzetközi szervezetnek, bonyolítja ugyanakkor a helyzetet az, hogy a ma reggel kiadott, élő túszokat soroló listáról hiányzik Tamir Nimrodi és Bipin Joshi neve. Nimrodi 18 éves izraeli katona, Joshi nepáli állampolgár, mostanra lényegében biztossá vált, hogy nem élték túl a Gázában töltött két évet.
A vöröskereszt dzsipjei magyar idő szerint negyed hétkor hajtottak be Gázavárosba, onnan a túszok első csoportját először egy, az övezetben felhúzott izraeli támaszpontra, majd a reimi katonai bázisra vitték, ahol a hozzátartozók fogadhatták őket. A második, tizenhárom fős csoportot valamivel magyar idő szerint tíz óra után engedték el. A vöröskereszt első közleménye alapján az átadott foglyok nem szorultak azonnali, sürgős orvosi ellátásra, de Reimből kórházba fogják szállítani őket. A már nem élő huszonnyolc túsz maradványainak átadása hamarosan megkezdődik.
BREAKING: All living hostages have now been released by Hamas, the Israeli military say.13 hostages have been handed to the Red Cross after seven were released earlier today.Live updates https://t.co/C301Bd67jE Sky 501 and YouTube pic.twitter.com/nmh78S2Gly https://t.co/C301Bd67jE— Sky News (@SkyNews) October 13, 2025
A magyar állampolgársággal is rendelkező kertész, Omri Miran a hírek szerint az első csoportban szabadult.
A túszokért cserébe Izrael 250 terrorizmusért elítélt Hamász-tagot és további 1700 palesztint fog szabadlábra helyezni.
Hogyan tovább?
A következő lépcsőkben Izrael fokozatosan kivonja a katonákat a Gázai övezet területéről, ezzel párhuzamosan pedig elméletileg a Hamász is leteszi a fegyvert, bár a terrorszervezet ez ellen a kitétel ellen hevesen tiltakozik.
Az utolsó lépcsőben egy nemzetközi szervezet felügyelete alatt működő, de palesztinokból álló szervezet venné át a terület ideiglenes irányítását,
melyből a Hamászt és a Ciszjordániát irányító Palesztin Nemzeti Hatóságot is kitiltják.
Az izraeli csapatok fokozatos kivonása már most tudható, hogy izraeli kérésre lett beleírva a tervezetbe, eredetileg az Izraeli Védelmi Erőknek (IDF) jóval gyorsabban kellett volna elhagynia az övezetet. Az is nagyon valószínű, hogy a nemzetközi közösség által többé-kevésbé támogatott, de legendásan korrupt Mahmud Abbász vezette Palesztin Hatóság kitiltása is Jeruzsálem közbenjárására lett felvéve a pontok közé.
Címlapkép forrása: ILIA YEFIMOVICH/picture alliance via Getty Images
Itt a bejelentés: így alakul holnaptól a benzin ára
Megjöttek a friss adatok.
A mindent meghatározó döntés - Profi befektetők mondják el, mi vár a piacokra
Érkezik a Portfolio következő online befektetői klubja.
Így reagált a magyar tőzsde Trump bejelentéseire
Alaposan felforgatták a piacokat az amerikai elnök szavai.
Két év rabság után hazatérhet az Izraelből elrabolt magyar túsz
Omri Miránt elengedte a Hamász.
Súlyos baleset Kínában: kigyulladt az elektromos autó, nem nyíltak ki az ajtók
A balesetre ütik is a Xiaomi részvényeit.
Kétségbeesett orosz katona segélykiáltását fogta el az ukrán hírszerzés: ha ez igaz, nagy baj van
Lehallgatott telefonbeszélgetés vall az orosz hadsereg helyzetéről.
Itt van Orbán Viktor bejelentése: ezt emlegethetjük évtizedekig, beszállt az OTP is
Orbán Viktor bejelentette a gödöllői királyi kastély felújítását.
Megjött a figyelmeztetés: veszélyben vannak a magas osztalékok
Fordulat készülhet az olajiparban.
Otthon Start: Van amikor 10 cm-en múlik több millió Ft
Előfordulhat, hogy a négyzetméterárra vonatkotó korlát az utolsó pillanatban a hitelfelvétel során húzza keresztül a vevő számítását. Hiába körültekintő a vevő és nézte meg a tulajdo
Mi az AI-rali mérlege? Kipukkanhat a buborék?
A mesterséges intelligencia körüli tőkepiaci eufória a modern gazdasági ciklus egyik legjelentősebb strukturális kérdésévé vált. Az AI nem csupán technológiai áttörés, hanem egy új álta
Fókuszban a KKV-k
A mikro-, kis- és középvállalkozások (KKV-k) gazdasági szerepe kiemelten fontos, ezért nem véletlen, hogy a társasági adó rendszerében is számos adóalap- és adókedvezmény érhető el kimon
Pénz bőven van, de portfólió alig: miért nem fektetnek be a nők?
A világ vagyonának egyre nagyobb része van női kézben, a nők mégis jóval ritkábban fektetnek be, mint a férfiak. Akik úgy döntenek belevágnak, hasonlóan jól... The post Pénz bőven van, de
Öveket bekapcsolni, rázós szakasz a globális pályán! - Erről írt a világ 18 vezető think tankje 2024-ben
A világ vezető agytrösztjeinek elemzéseit 2024-ben a világ darabokra szakadása és a szuverenitás témája uralja. A világban a bizalom csökken, az együttműködés helyére egyre inkább az ön
Balásy Zsolt az üdvözítő egyenlőtlenségről
Egy amerikai, nyári out-of-office email sajnálkozik, hogy most néhány órával később fog csak válaszolni, amíg visszaér a strandról. Az európai megkéri a küldőt, hogy várjon... The post Bal
Top 10 osztalék részvény - 2025. október
Október másodikán kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző
Mi az AI-rali mérlege? Kipukkanhat a buborék?
A mesterséges intelligencia körüli tőkepiaci eufória a modern gazdasági ciklus egyik legjelentősebb strukturális kérdésévé vált. Az AI nem csupán technológiai áttörés, hanem egy új álta
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Megszólalt az Erste-vezér: kiderült, mekkora növekedést hoz az Otthon Start
Megjelent a Portfolio Checklist csütörtöki adása.
Az Otthon Start sem állítja meg a magyar falvak kiürülését
Sokak számára vonzó az olcsó vidéki ingatlan, de lehetnek váratlan buktatói az ottani életnek.
Fontos adat érkezett: ezért veszélyes Magyarországon kamatot csökkenteni
Ismét felélénkült a kamatvita.