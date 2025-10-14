Fellázadt egy egész nemzedék, és elkergette a gyűlölt elnököt – Sorra dönti meg a kormányokat a Z generáció

Francia katonai repülőgépen menekítették ki hazájából Andry Rajoelina madagaszkári elnököt, aki titkos búvóhelyéről küldött üzenetében azt mondta, nem hajlandó lemondani. Az államfő menekülésének előzménye, hogy szeptember vége óta tartanak a tüntetések az indiai-óceáni szigetországban a rossz megélhetési körülmények miatt. A hétvégén a hadsereg is átállt a tüntetők oldalára, ez pedig tarthatatlanná tette Rajoelina helyzetét. A nehézségek azonban az elnök menekülésével még nem oldódnak meg.

Szeptember 25-én kezdődtek tüntetések a világ negyedik legnagyobb területű szigetén, az egykori francia gyarmat Madagaszkáron. A demonstrációk közvetlen kiváltó okai a fővárosban, Antananarivóban folyamatosan megismétlődő ivóvíz- és áramkimaradások voltak, de aztán a tiltakozások gyorsan általános hatalomellenes élt kaptak, és célul tűzték ki a kormány, illetve Andry Rajoelina elnök elmozdítását. A kezdetben békés tüntetések erőszakossá váltak, és az ENSZ szerint összesen 22 ember halálához vezettek.

A 30 milliós Madagaszkár a világ legszegényebb országai közé tartozik. A Világbank szerint a lakosság csaknem 70 százaléka a szegénységi küszöb alatt él (napi 2,15 dollár/fő), a lakosság nagy része az alapvető szükségletek, például az oktatás, az egészségügy és az életkörülmények terén is nélkülözést tapasztal. A foglalkoztatási arány alacsony, a munkaképes korú lakosságnak mindössze 54,9 százaléka dolgozik, és a munkahelyek 60,7 százaléka mezőgazdasági munka. A medián életkor 20 év alatt van, tehát rengeteg fiatal él az országban.

A madagaszkári tüntetések egy újabb nemzetközi trendbe illeszkednek: az utóbbi hetekben sorra törnek ki tüntetések a „Globális Délen”, amelyeket elsősorban a legfiatalabb politikailag aktív nemzedék, a Z generáció tervez és vesz részt bennük. A különböző országokban tüntető fiatalok más országok tüntetőitől vesznek mintát és bátorítást, és már közös jelképek és szólamok is kialakultak. Így például a fiatal tüntetők magukat a Z generáció angol rövidítése nyomán „Gen Z-tüntetőknek” nevezik, egyik közös szimbólumukká pedig a One Piece című japán animesorozat logója vált, ami a klasszikus kalózszimbólum (egy halálfej és két keresztbe tett lábszárcsont), a koponya fején egy szalmakalappal.

Gen Z is carrying massive protests in:Nepal Peru Philippines Indonesia Kenya Madagascar Morocco Ecuador France All carrying One Piece flags pic.twitter.com/lwyoZnd6tG https://t.co/lwyoZnd6tG — Utopic (@utopicposts) October 2, 2025

A Z generációs tüntetések több országban is megbuktatták a regnáló vezetéseket.

Nepálban a miniszterelnök már a véressé váló demonstrációk második napján kénytelen volt bejelenteni lemondását, az ország új, ideiglenes miniszterelnökét pedig lényegében a fiatal tüntetők szavazták meg a közösségi médiában.

Peruban részben a több hétig tartó tüntetések hatására váltotta le a parlament az ország rendkívül népszerűtlen elnökét, Dina Boluartét.

Madagaszkáron Rajoelina elnök a demonstrációk hatására szeptember végén menesztette a kormányt, de mivel a végrehajtó hatalom vezetője az államfő, a tüntetők nem érték be ezzel, hanem Rajoelina távozását követelték.

Ez végül fizikailag hétfőn meg is történt, miután a francia RFI rádió értesülése szerint

az elnököt egy francia katonai repülőgéppel menekítették ki az országból.

A menekülés előzménye, hogy a madagaszkári hadsereg elit egysége, a CAPSAT szombaton felszólította a katonaságot, hogy ne lőjenek a demonstrálókra, és álljanak a tüntetők mellé. Az elit alakulat tagjai maguk is csatlakoztak a tüntetőkhöz, és rövidesen így tett a hadsereg többi része, valamint a csendőrség is. A CAPSAT végül a teljes hadsereg fölötti irányítást átvette, és új vezérkari főnököt nevezett ki. Hasonló következett be a csendőrségnél is, ahol egy alakulat megszerezte a vezetést a rendfenntartó szerv fölött, és új vezetőt nevezett ki.

Madagascar kumeshika mbaya. After their president (Kasongo replica Andry Rajoelina) gave a shoot to k!ll order to the army, soldiers have instead joined the Gen Zs in protests. Kasongo aliponea chupuchupu. But he hasn't learn yet. He thinks Kenyans have forgotten. pic.twitter.com/99vqZwoGhe https://t.co/99vqZwoGhe — PropesaTV (@PropesaTV) October 12, 2025

A CAPSAT átállása hatalmas csapás volt Rajoelina részére, ugyanis nemcsak egy különleges alakulatról van szó, hanem ez az egység segítette először hatalomra jutni 2009-ben, amikor az akkori államfő, Marc Ravalomanana ugyancsak tömegtüntetések hatására lemondott. A még most is csak 51 éves Rajoelina akkoriban 34 évesen, Afrika legfiatalabb vezetőjeként jutott hatalomra. Előbb 2014-ig volt elnök, majd 5 év után, 2019-ben ismét hatalomra került, 2023-ban pedig újraválasztották.

Az elnök hivatala vasárnap már arról beszélt, hogy puccs készül az elnök ellen. Rajoelina hollétéről már aznap nem lehetett tudni, és másnap derült ki, hogy francia katonai repülőgéppel menekült el. Sajtóértesülések szerint maga Emmanuel Macron francia elnök döntött arról, hogy segítséget nyújt a volt francia gyarmat elnökének, bár Macron ezt hétfőn nem ismerte el – igaz, nem is cáfolta. Úgy tudni, a madagaszkári államfőt előbb a közeli Mauritius szigetére szállították, majd onnan ismeretlen helyre távozott.

Hétfő este aztán a közösségi médiában megosztott videóbeszédében megszólalt maga Rajoelina is. Azt mondta, „biztonságos helyen” tartózkodik, és állítása szerint „katonák és politikusok egy csoportja” merényletet tervezett ellene. Az államfő kijelentette, nem hajlandó lemondani posztjáról, és az alkotmány tiszteletben tartására szólított fel mindenkit. Kedden az X-en is posztolt egy bejegyzést, melyben azt írta, rendeletet hozott a nemzetgyűlés, azaz a törvényhozás feloszlatásáról, és mellékelte is az erről szóló dokumentumot.

Helyet a fiataloknak!

– írta posztjában, ám ez aligha fogja meghatni az ellene tüntető Z generációsokat. Az ellenzék vezetője szerint az elnöki rendelet nem törvényes.

J’ai décidé de dissoudre l’Assemblée nationale, dans le respect de la Constitution.Ce choix s’impose pour rétablir l’ordre au sein de notre Nation et renforcer la démocratie. Le Peuple doit être à nouveau entendu. Place aux jeunes pic.twitter.com/cha6IhqLWL https://t.co/cha6IhqLWL — Andry Rajoelina (@SE_Rajoelina) October 14, 2025

Jelenleg az alkotmány értelmében a Szenátus elnöke vezeti az országot. Ő most Jean André Ndremanjary, aki korábban alelnök volt, azonban az elnököt a tüntetések hatására elmozdították. Egy vezető ellenzéki politikus azonban név nélkül úgy nyilatkozott, ténylegesen a CAPSAT vezetése alatt álló hadsereg kezében van a hatalom. Kedden Michael Randrianirina tábornok bejelentette, átvették a hatalmat, és a nemzetgyűlés alsóházának kivételével minden intézményt feloszlattak. Kedden a nemzetgyűlés nagy többséggel megszavazta az elnök elleni vádemelést.

A helyzet egyelőre bizonytalan, és kérdés, ki tudja majd kitölteni a hatalmi vákuumot. Rajoelina hiába nem mond le, könnyen elképzelhető, hogy ő érdemben már nem fogja befolyásolni Madagaszkár jövőjét. A súlyos gazdasági nehézségek és társadalmi feszültségek továbbra is fennállnak, és aligha remélhető, hogy ezekre egy új hatalom gyors és látványos válaszokat tudna adni.

Címlapkép forrása: Victor LOCHON/Gamma-Rapho via Getty Images