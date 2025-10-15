Felbátorodott Trump a hatalmas siker után: mostantól Oroszországra irányítja a figyelmet - Fordulat jöhet a háborúban?

A Fehér Ház egyik tisztviselője a Politicónak elmondta, hogy Trump elnök most nagyon bizakodó az ukrajnai béke megteremtésével kapcsolatban, különösen a közel-keleti sikeres túszcsere-megállapodás után.

Pénteken személyesen is találkozik majd Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, ez már annak jele lesz, hogy

az amerikai adminisztráció figyelmét a Közel-Keletről Oroszországra kívánja irányítani.

A két elnök megbeszélésén szó lesz Kijev Tomahawk rakétákra és további légvédelmi rendszerekre vonatkozó kéréséről, az energetikai ellenállóképességről, valamint a dróngyártás területén történő együttműködés fokozásáról - közölte Ukrajna amerikai nagykövete.

Zelenszkij hétfőn ukrán újságíróknak elmondta, hogy Trump azt tanácsolta neki, találkozzon energetikai vállalatokkal washingtoni tartózkodása alatt. Az ukrán vezető katonai vállalatokkal és kongresszusi vezetőkkel is tárgyalni kíván látogatása során.

Trump korábban többször is kijelentette, hogy az orosz-ukrán háború megoldása nehezebbnek bizonyult, mint eredetileg gondolta, de a közel-keleti siker után változhat ez a számítás.

Trump elnök régóta kommunikálja azon szándékát, hogy véget vessen az Oroszország és Ukrajna közötti háborúnak, ahogyan kiszabadította a túszokat és véget vetett az Izrael és a Hamász közötti háborúnak is"

- kommentálta a Fehér Ház tisztviselője.

A Fehér Ház tisztviselője hangsúlyozta, hogy Oroszországot katonai és gazdasági helyzete motiválhatja a tárgyalóasztalhoz való visszatérésre.

Trump közel-keleti áttörése megerősíthette diplomáciai önbizalmát, de Oroszország eddig nagyrészt nem reagált béketeremtő erőfeszítéseire, vagy ha reagált is, inkább csak időhúzás céljából tette ezt. Az amerikai elnöknek jóval kevesebb befolyása van Putyinra, mint amilyen nyomást gyakorolhatott az izraeli miniszterelnökre a tűzszüneti megállapodás elfogadása érdekében.

Címlapkép forrása: Brandon Bell/Getty Images