  • Megjelenítés
Felbátorodott Trump a hatalmas siker után: mostantól Oroszországra irányítja a figyelmet - Fordulat jöhet a háborúban?
Globál

Felbátorodott Trump a hatalmas siker után: mostantól Oroszországra irányítja a figyelmet - Fordulat jöhet a háborúban?

Portfolio
Most, hogy sikerült tűzszünetet teremteni Gázában, Donald Trump amerikai elnök ráfordul az ukrajnai béketeremtésre - az elnök úgy látja, az eddigi kudarcok ellenére hamarosan sikerül lezárnia majd a konfliktust - jelentette a Politico.

A Fehér Ház egyik tisztviselője a Politicónak elmondta, hogy Trump elnök most nagyon bizakodó az ukrajnai béke megteremtésével kapcsolatban, különösen a közel-keleti sikeres túszcsere-megállapodás után.

Pénteken személyesen is találkozik majd Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, ez már annak jele lesz, hogy

az amerikai adminisztráció figyelmét a Közel-Keletről Oroszországra kívánja irányítani.

A két elnök megbeszélésén szó lesz Kijev Tomahawk rakétákra és további légvédelmi rendszerekre vonatkozó kéréséről, az energetikai ellenállóképességről, valamint a dróngyártás területén történő együttműködés fokozásáról - közölte Ukrajna amerikai nagykövete.

Zelenszkij hétfőn ukrán újságíróknak elmondta, hogy Trump azt tanácsolta neki, találkozzon energetikai vállalatokkal washingtoni tartózkodása alatt. Az ukrán vezető katonai vállalatokkal és kongresszusi vezetőkkel is tárgyalni kíván látogatása során.

Trump korábban többször is kijelentette, hogy az orosz-ukrán háború megoldása nehezebbnek bizonyult, mint eredetileg gondolta, de a közel-keleti siker után változhat ez a számítás.

Trump elnök régóta kommunikálja azon szándékát, hogy véget vessen az Oroszország és Ukrajna közötti háborúnak, ahogyan kiszabadította a túszokat és véget vetett az Izrael és a Hamász közötti háborúnak is"

- kommentálta a Fehér Ház tisztviselője.

A Fehér Ház tisztviselője hangsúlyozta, hogy Oroszországot katonai és gazdasági helyzete motiválhatja a tárgyalóasztalhoz való visszatérésre.

Trump közel-keleti áttörése megerősíthette diplomáciai önbizalmát, de Oroszország eddig nagyrészt nem reagált béketeremtő erőfeszítéseire, vagy ha reagált is, inkább csak időhúzás céljából tette ezt. Az amerikai elnöknek jóval kevesebb befolyása van Putyinra, mint amilyen nyomást gyakorolhatott az izraeli miniszterelnökre a tűzszüneti megállapodás elfogadása érdekében.

Kapcsolódó cikkünk

Váratlanul bezuhant az Ukrajnának nyújtott katonai támogatás, vészhelyzeti lépésre kényszerültek több régióban - Híreink az orosz-ukrán frontról szerdán

Címlapkép forrása: Brandon Bell/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

A hölgy nem hátrál meg

Az individualista blogon friss írásom olvasható Margaret Thatcher 100. A hölgy, aki nem hátrált meg címmel. Thatcher tegnap lett volna 100 éves. Köszönet Seres Lászlónak a közlésért.

PR cikk

Konferencia ajánló

EGER - Finanszírozás a gyakorlatban

EGER - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 15.

SZEKSZÁRD - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 16.

DEBRECEN - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 20.

A mindent meghatározó döntés

2025. október 21.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
ukrán katonák ukrajna oroszország háború konfliktus önjáró tarack tűz tüzérség csata
Globál
Váratlanul bezuhant az Ukrajnának nyújtott katonai támogatás, vészhelyzeti lépésre kényszerültek több régióban - Híreink az orosz-ukrán frontról szerdán
Pénzcentrum
Korai örülni: a 14. havi nyugdíj miatt újra magasabb fokozatra kapcsolhat a drágulás, főleg az élelmiszerek ára lőne ki
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility