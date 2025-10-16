Bombázókkal üzent Donald Trump Oroszország szövetségesének: itt az idő leülni tárgyalni, vagy háború jön

A TWZ arról ír: összesen három darab B-52-es járt köröket Venezuela partjainál, órákon át a levegőben tartózkodtak a gépek. Az üzenet egyértelműen Nicolas Madurónak, Venezuela elnökének szólt, aki válaszul katonai gyakorlatokat rendelt el országának nagyvárosaiban.

Two USAF B-52 bombers are currently circling inside the Maiquetia FIR just north of Los Roques#Venezuela pic.twitter.com/hWEEZJzcf1 https://twitter.com/hashtag/Venezuela?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw — CNW (@ConflictsW) October 15, 2025

Arról is voltak tegnap este pletykák, hogy a venezuelai légierő F-16-os vadászgépekkel próbálta elfogni a B-52-eseket, a TWZ ezt megemlíti, de továbbra sincs bizonyíték ilyen jellegű műveletről.

Az Egyesült Államok jelenleg nagy mennyiségű katonai eszközt tart összevonva Venezuela partjainál: hivatalosan a térségben működő drogkertellek ellen harcolnak, valójában azonban lényegesen nagyobb a katonai jelenlét a latin-amerikai ország partjainál, mint amekkorát egy ilyen művelet indokolna.

A TWZ megemlíti:

a Fehér Házban vannak, akik úgy gondolják, itt az idő eltávolítani Venezuela éléről a szocialista Nicolas Madurót,

maga Donald Trump elnök erről még nem hozott döntést. Több mint 10 ezer katona, több mint egy tucat hadihajó, és több mint 50 katonai repülőgép, melyet Trump összevont Venezuela mellett, viszont elég lehet egy limitált katonai csapás kivitelezésére a latin-amerikai ország ellen.

