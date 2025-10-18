Magasra csaptak az indulatok a népszerű turistaparadicsomban – Alig lépett hatalomra, a tüntetők máris az új elnök fejét követelik

Folytatódik az évek óta tartó politikai válság Peruban, ahol jelenleg ideiglenes elnök és ideiglenes kormány van hatalmon, miután a törvényhozás elmozdította a rendkívül népszerűtlen államfőt, Dina Boluartét. A lemondatott elnök ellen szeptember közepén kitört tüntetések azonban a héten kiújultak, és már halálos áldozatot is szedtek, miközben a tiltakozók az új, átmeneti elnök lemondását követelik. Bár jövő áprilisban általános választásokat tartanak, kérdés, kitart-e egyáltalán addig a jelenlegi hatalom.

A Machu Picchuról ismert Andok-beli ország, Peru közkedvelt a turisták körében, de a nyugalom, a béke és a stabilitás szigetének korántsem nevezhető. Az ország 2016 óta lényegében folyamatos politikai válságban van, azóta összesen már hat elnököt fogyasztott el, és most tart a hetediknél, ami azt jelenti, hogy egy államfő átlagban másfél évig volt hatalmon. A negatív csúcstartó Manuel Merino, aki mindössze öt napig volt elnök (2020-ban), de még a leghosszabb ideig regnáló, az éppen nemrég leváltott Dina Boluarte sem töltött ki három évet. Peru korábbi államfői közül hárman ülnek jelenleg is börtönben (Ollanta Humara, Alejandro Toledo, illetve Pedro Castillo előzetes letartóztatásban).

A hatalmi válságot szélesebb értelemben vett társadalmi-politikai válságok kísérik. Előbb 2022 decemberében robbantak ki véres tüntetések, amelyek egészen 2023 márciusáig eltartottak – ezek egybeestek Pedro Castillo elnök puccskísérletével, illetve korábbi alelnöke, Dina Boluarte hatalomra kerülésével, és összesen 76 halálos áldozatot követeltek. Két és fél évnyi viszonylagos nyugalom után idén szeptember 20-án robbantak ki demonstrációk, amelyek végül Boluarte leváltásához vezettek, aki valószínűleg a világrekorderek között volt népszerűtlenségben, ugyanis támogatottságát mindössze 2-4 százalékosra mérték.

A szeptember 20-án kirobbant tüntetések résztvevői nagyrészt fiatalok, a Z generáció képviselői, ahogy a Nepálban, Madagaszkáron, Marokkóban és a Globális Dél más országaiban zajló vagy lezajlott tüntetéseken is. A nemzetközi sajtó és maguk a demonstrálók is ezért ezeket „Z generációs tüntetéseknek” („Gen Z protests”) nevezte el; közös jelképük is van, a japán One Piece című animéből vett szalmakalapos halálfej. Nepálban, Madagaszkáron és Peruban az olykor véres tiltakozások a végrehajtó hatalom fejének lemondásához, elmeneküléséhez vagy leváltásához vezettek.

A rendkívül népszerűtlen Boluarte bukását részben korrupciós ügyei okozták (például gyanús módon szerzett Rolex órái), részben a regnálása alatt az országban elhatalmasodó bűnözés, ami nagyon súlyos problémává nőtte ki magát. Ami végleg betette az ajtót, az egy koncerten kitört lövöldözés volt: a Latin-Amerikában népszerű zenét, a cumbiát játszó Agua Marinát a perui hadsereg tulajdonában lévő helyszínen tartott koncertjén érte fegyveres támadás, a zenekar négy tagját pedig eltalálták és megsebesítették a golyók. Az október 9-i incidens tarthatatlanná tette Boluarte helyzetét, akitől másnap a Kongresszus egyhangúlag megvonta a bizalmat.

Esto ya no da para más. Dina Boluarte no hace nada porque se siente segura gracias a la protección del Congreso y sus aliados Keiko, Cerrón y Acuña. De terror lo ocurrido con Agua Marina en Chorrillos, ¿qué más están esperando para reaccionar? pic.twitter.com/nwJ0K6esBm https://t.co/nwJ0K6esBm — Jóvenes Unidos Perú (@JovenesUnidosP) October 9, 2025

Peru első női elnökének helyére a törvényhozás még aznap saját addigi elnökét, a 38 éves konzervatív José Jerít nevezte ki. Jerí rögtön háborút hirdetett a szervezett bűnözés ellen, azonban helyzetét nehezíti, hogy őt magát is korrupcióval és szexuális erőszakkal vádolják. A Z generációs tüntetők, továbbá a hozzájuk csatlakozó közlekedési dolgozók és más elégedetlen csoportok ráadásul nem bíznak az új elnökben sem.

Az eredetileg a Boluarte ellen meghirdetett szerdai tüntetések így nem maradtak el, hanem Jerít célozták, a tüntetők a lemondását követelték.

Azonban a tüntetések elfajultak, több tucatnyian megsérültek, egy ismert rappert, a 32 éves Eduardo Mauricio Ruízt pedig a gyanú szerint egy civil ruhás rendőr több lövéssel halálosan megsebesítette. Az elnök a közösségi médiában részvétét fejezte ki a rapper halála miatt, és objektív vizsgálatot ígért.

Clashes break out near the Congress headquarters in Peru's Lima during an anti-government protest, leaving multiple police officers injured according to authorities. The protest was organised less than a week after Jose Jeri's new government was installed pic.twitter.com/xpk4ODqt7a https://t.co/xpk4ODqt7a — AFP News Agency (@AFP) October 16, 2025

A demonstrációk azonban nem csitultak, ezért az új átmeneti kormányfő, Ernesto Alvarez csütörtökön rendkívüli állapotot rendelt el a fővárosra, Limára és környékére. Szintén csütörtökön az államfő azt mondta, nagyobb felhatalmazást szeretne kérni a Kongresszustól a bűnözés elleni harcra, és börtönreformot hirdetett, bár ennek részleteit nem fejtette ki.

Jerí hivatalosan jövő év júliusáig maradhat az ideiglenesen elnöki poszton, de már áprilisban általános választásokat tartanak, ahol új elnököt és új törvényhozókat is választanak majd. A megmérettetésre elsőként Rafael López Aliaga limai polgármester jelentkezett be, aki hétfőn le is mondott posztjáról (erre a perui alkotmány miatt van szükség, amely tiltja hivatalos tisztséget viselők elnökválasztáson való indulását). A konzervatív Népi Megújulás párt vezetője jelenleg a legnépszerűbb a szóba jöhető elnökjelöltek között. Azonban kérdés, hogy José Jerí ideiglenes államfő egyáltalán hivatalban tud-e maradni az áprilisi választásokig.

Címlapkép: Tüntetők és rendőrök összecsapása Limában 2025. október 15-én. A zászlón a nemzetközi Z generációs tüntetések szimbóluma, a szalmakalapos halálfej. Forrás: Klebher Vasquez/Anadolu via Getty Images