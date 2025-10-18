Magasra csaptak az indulatok a népszerű turistaparadicsomban – Alig lépett hatalomra, a tüntetők máris az új elnök fejét követelik

A Machu Picchuról ismert Andok-beli ország, Peru közkedvelt a turisták körében, de a nyugalom, a béke és a stabilitás szigetének korántsem nevezhető. Az ország 2016 óta lényegében folyamatos politikai válságban van, azóta összesen már hat elnököt fogyasztott el, és most tart a hetediknél, ami azt jelenti, hogy egy államfő átlagban másfél évig volt hatalmon. A negatív csúcstartó Manuel Merino, aki mindössze öt napig volt elnök (2020-ban), de még a leghosszabb ideig regnáló, az éppen nemrég leváltott Dina Boluarte sem töltött ki három évet. Peru korábbi államfői közül hárman ülnek jelenleg is börtönben (Ollanta Humara, Alejandro Toledo, illetve Pedro Castillo előzetes letartóztatásban).
A hatalmi válságot szélesebb értelemben vett társadalmi-politikai válságok kísérik. Előbb 2022 decemberében robbantak ki véres tüntetések, amelyek egészen 2023 márciusáig eltartottak – ezek egybeestek Pedro Castillo elnök puccskísérletével, illetve korábbi alelnöke, Dina Boluarte hatalomra kerülésével, és összesen 76 halálos áldozatot követeltek. Két és fél évnyi viszonylagos nyugalom után idén szeptember 20-án robbantak ki demonstrációk, amelyek végül Boluarte leváltásához vezettek, aki valószínűleg a világrekorderek között volt népszerűtlenségben, ugyanis támogatottságát mindössze 2-4 százalékosra mérték.
A szeptember 20-án kirobbant tüntetések résztvevői nagyrészt fiatalok, a Z generáció képviselői, ahogy a Nepálban, Madagaszkáron, Marokkóban és a Globális Dél más országaiban zajló vagy lezajlott tüntetéseken is. A nemzetközi sajtó és maguk a demonstrálók is ezért ezeket „Z generációs tüntetéseknek” („Gen Z protests”) nevezte el; közös jelképük is van, a japán One Piece című animéből vett szalmakalapos halálfej. Nepálban, Madagaszkáron és Peruban az olykor véres tiltakozások a végrehajtó hatalom fejének lemondásához, elmeneküléséhez vagy leváltásához vezettek.
September 21, 2025
A rendkívül népszerűtlen Boluarte bukását részben korrupciós ügyei okozták (például gyanús módon szerzett Rolex órái), részben a regnálása alatt az országban elhatalmasodó bűnözés, ami nagyon súlyos problémává nőtte ki magát. Ami végleg betette az ajtót, az egy koncerten kitört lövöldözés volt: a Latin-Amerikában népszerű zenét, a cumbiát játszó Agua Marinát a perui hadsereg tulajdonában lévő helyszínen tartott koncertjén érte fegyveres támadás, a zenekar négy tagját pedig eltalálták és megsebesítették a golyók. Az október 9-i incidens tarthatatlanná tette Boluarte helyzetét, akitől másnap a Kongresszus egyhangúlag megvonta a bizalmat.
Esto ya no da para más. Dina Boluarte no hace nada porque se siente segura gracias a la protección del Congreso y sus aliados Keiko, Cerrón y Acuña. De terror lo ocurrido con Agua Marina en Chorrillos, ¿qué más están esperando para reaccionar? pic.twitter.com/nwJ0K6esBm https://t.co/nwJ0K6esBm— Jóvenes Unidos Perú (@JovenesUnidosP) October 9, 2025
Peru első női elnökének helyére a törvényhozás még aznap saját addigi elnökét, a 38 éves konzervatív José Jerít nevezte ki. Jerí rögtön háborút hirdetett a szervezett bűnözés ellen, azonban helyzetét nehezíti, hogy őt magát is korrupcióval és szexuális erőszakkal vádolják. A Z generációs tüntetők, továbbá a hozzájuk csatlakozó közlekedési dolgozók és más elégedetlen csoportok ráadásul nem bíznak az új elnökben sem.
Az eredetileg a Boluarte ellen meghirdetett szerdai tüntetések így nem maradtak el, hanem Jerít célozták, a tüntetők a lemondását követelték.
Azonban a tüntetések elfajultak, több tucatnyian megsérültek, egy ismert rappert, a 32 éves Eduardo Mauricio Ruízt pedig a gyanú szerint egy civil ruhás rendőr több lövéssel halálosan megsebesítette. Az elnök a közösségi médiában részvétét fejezte ki a rapper halála miatt, és objektív vizsgálatot ígért.
Clashes break out near the Congress headquarters in Peru's Lima during an anti-government protest, leaving multiple police officers injured according to authorities. The protest was organised less than a week after Jose Jeri's new government was installed pic.twitter.com/xpk4ODqt7a https://t.co/xpk4ODqt7a— AFP News Agency (@AFP) October 16, 2025
A demonstrációk azonban nem csitultak, ezért az új átmeneti kormányfő, Ernesto Alvarez csütörtökön rendkívüli állapotot rendelt el a fővárosra, Limára és környékére. Szintén csütörtökön az államfő azt mondta, nagyobb felhatalmazást szeretne kérni a Kongresszustól a bűnözés elleni harcra, és börtönreformot hirdetett, bár ennek részleteit nem fejtette ki.
Jerí hivatalosan jövő év júliusáig maradhat az ideiglenesen elnöki poszton, de már áprilisban általános választásokat tartanak, ahol új elnököt és új törvényhozókat is választanak majd. A megmérettetésre elsőként Rafael López Aliaga limai polgármester jelentkezett be, aki hétfőn le is mondott posztjáról (erre a perui alkotmány miatt van szükség, amely tiltja hivatalos tisztséget viselők elnökválasztáson való indulását). A konzervatív Népi Megújulás párt vezetője jelenleg a legnépszerűbb a szóba jöhető elnökjelöltek között. Azonban kérdés, hogy José Jerí ideiglenes államfő egyáltalán hivatalban tud-e maradni az áprilisi választásokig.
Címlapkép: Tüntetők és rendőrök összecsapása Limában 2025. október 15-én. A zászlón a nemzetközi Z generációs tüntetések szimbóluma, a szalmakalapos halálfej. Forrás: Klebher Vasquez/Anadolu via Getty Images
Bezzeg a görögök, hitelminősítői dicséretet kaptak
Hihetetlen átalakulás, ez a görög gazdasági csoda.
Leminősítette Franciaországot az S&P!
A kilátás stabil.
Súlyos kijelentés érkezett a vállalkozóktól: alig 10 százalékkal nőhet a minimálbér
A szociális hozzájárulási adó csökkentése sem lesz elég a nagyobb béremeléshez.
Hihetetlen botrány az USA-ban: a Hamász terroristája lóvá tette a titkosszolgálatokat, és letelepedett Oklahomában
A férfi a vízumkérelmében nem vallotta be, hogy terrorista.
Veszélyben az amerikai nukleáris biztonság: kulcsfontosságú szakembereket küldenek szabadságra
A kormányzati leállás az ok.
Váratlan bejelentés: András herceg lemond minden címéről
A botrányok nyomán hozta meg döntését.
Megszólalt az EU bővítéséről Magyarország szomszédja – ezeket az országokat látná szívesen
Magára is haragította az egyik érintettet.
Marathon Digital Holdings - kereskedés
Szerdán eladtam a csomagom felét 23 dolláron, ez kb. 60% hozamot jelent. Azóta esik, a maradék hozama már 40% alá ment. Volt előtte pár hír, miszerint már több mint 50 ezer bitcoinja van a
Első lakásvásárlás 2025-ben? Ezekre készülj fel!
Az Otthon Startnak köszönhetően sokan jutnak hozzá első lakásukhoz. A lakásvásárlás folyamata azonban nem egyszerű feladat, és a hiteligénylés és a papírmunka útvesztője is ijesztőnek t
Zsiday Afrikában (HOLD After Hours)
Az e heti vendég Zsiday Viktor, jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Pod
Maradt a befektetési fokozat: az S&P nem változtatta Magyarország besorolását
Az S&P péntek este (2025.10.10.) nem változtatott Magyarország szuverén adósbesorolásán: maradt a BBB-, negatív kilátással. Külön részletes értékelést ezúttal nem adtak ki. Regős Gá
Egyre nehezebb TAO-felajánlással élni
Hosszú évek óta hatékonyan működött Magyarországon az a rendszer, amely lehetővé tette, hogy a gazdasági társaságok társasági adójuk egy részének felajánlásával támogassák a látván
Hogyan lesz a zöld megawattból megbízható kilowattóra?
A megújuló energiaforrás alapú villamosenergiatermelés önmagában nem garantál biztos ellátást, és ez nem csupán az időjárástól függő termelők természetén múlik,
Sokkoló: nőttek az árak az otthonstart hatására, de van, akinek jobb lett
Mindenki, aki nem a propaganda által festett alternatív valóságban él, pontosan tudhatta, hogy az Otthonstart program által tüzelt keresleti sokk növekedést eredményez az ingatlanpiacon. Ha valak
Zsiday Viktor: Nem lehetetlen egy komoly hozamcsökkenés Magyarországon
A hazai hosszú állampapírok elmúlt egy, öt vagy akár tízéves hozama elég kiábrándító, emiatt nem is nagyon fektet ebbe a hazai lakosság, pedig ha jól... The post Zsiday Viktor: Nem lehetetle
Budapestre jön Trump és Putyin: ennél nagyobb realitása még nem volt a békének
Bár maradtak még kérdőjelek.
A garantált veszteség
Feltörhetetlen pénztárcák, elvesztett tízmilliók, fiktív kriptodevizák – új évaddal folytatódik a Préda
Egészen váratlan ajándék készül a nyugdíjasoknak - Ebbe beleremeg a költségvetés
Milyen hatásai lesznek a 14. havi nyugdíjnak?
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!