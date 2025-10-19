  • Megjelenítés
Hátrébb léphet Putyin, már kevesebb ukrán területtel is beérheti – Híreink az orosz-ukrán háborúról vasárnap
Hátrébb léphet Putyin, már kevesebb ukrán területtel is beérheti – Híreink az orosz-ukrán háborúról vasárnap

Portfolio
A következő két hétben Budapesten találkozik Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök, hogy tárgyaljanak az orosz-ukrán háború lezárásáról. Az orosz elnöknek Szijjártó Péter szerint nem kell attól tartania, hogy letartóztatnák a földet érést követően, lévén Magyarország kilépett a Putyint köröző Nemzetközi Büntetőbíróságból. Putyin egy amerikai értesülés szerint hajlandó lenne befejezni a háborút, ha megszerezné az ellenőrzést a jelenleg csak részben megszállt Donyeck megye fölött, ez enyhülő álláspontnak tekinthető a korábbi, négy ukrán megyére is kiterjedő követeléshez képest. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború vasárnapi eseményeivel.
Putyin váratlanul bemondta Trumpnak, mit akar cserébe a háború befejezéséért

Putyin a háború lezárását Donyeck megye teljes orosz ellenőrzéséhez köti; ezt telefonon közölte Donald Trumppal - számolt be a Kyiv Independent.

Putyin váratlanul bemondta Trumpnak, mit akar cserébe a háború befejezéséért

