Történelmi csapás érte Ukrajnát: hatalmas támadásra indultak az Szu-34-esek

Információk szerint Moszkva október 17-én mintegy 109 alkalommal indított támadást Ukrajna területe ellen, összesen 6024 kilövéssel. A leírások alapján a támadást döntő többségében Szu-34-es vadászgépekkel hajtották végre. A lap szerint az orosz légierő ezt a típust amolyan „igáslónak” használja, vagyis a vadászgép tulajdonságait kihasználva rendszeresen hajtanak végre vele műveleteket. A gyártó szerint az Szu-34-esek az Szu-27-esek továbbfejlesztett változataiként más vadászgépeknél jóval nagyobb hasznos súlyt képesek a levegőbe emelni.
Oroszország a háború 2022-es kirobbanása óta felpörgette a típusok gyártását, amelyeket kifejezetten siklóbombák ledobására vetnek be. Ezek hatalmas számban állnak Moszkva rendelkezésére, mivel a szovjet időkben rengeteget gyártottak belőlük. A modernizálásnak köszönhetően a modern harctéren is nagy pontossággal vethetőek be. Az elmúlt időszakban már arról is írtak az ukrán milbloggerek, hogy mintegy 150 kilométeres távolságban is hatékonyan tudják használni ezeket a bombákat. A beszámolók szerint ezek a FAB bombák komoly pusztítást tudnak végezni a védelmi állásokban.
Az oroszok szerint miközben az ukrán légvédelem kezd kimerülni, addig ők egyre gyakrabban vetik be az Szu-34-eseket a frontvonal közelében.
Címlapkép forrása: Russian Defense Ministry / Handout/Anadolu via Getty Images
