  • Megjelenítés
Történelmi csapás érte Ukrajnát: hatalmas támadásra indultak az Szu-34-esek
Globál

Történelmi csapás érte Ukrajnát: hatalmas támadásra indultak az Szu-34-esek

Portfolio
Az Ukrán Védelmi Erők vezérkarának jelentése szerint az oroszok a háború kirobbanása óta nem tapasztalta méretű bombázást indítottak a kelet-európai ország ellen – számolt be a Military Watch Magzine.

Információk szerint Moszkva október 17-én mintegy 109 alkalommal indított támadást Ukrajna területe ellen, összesen 6024 kilövéssel. A leírások alapján a támadást döntő többségében Szu-34-es vadászgépekkel hajtották végre. A lap szerint az orosz légierő ezt a típust amolyan „igáslónak” használja, vagyis a vadászgép tulajdonságait kihasználva rendszeresen hajtanak végre vele műveleteket. A gyártó szerint az Szu-34-esek az Szu-27-esek továbbfejlesztett változataiként más vadászgépeknél jóval nagyobb hasznos súlyt képesek a levegőbe emelni.

Oroszország a háború 2022-es kirobbanása óta felpörgette a típusok gyártását, amelyeket kifejezetten siklóbombák ledobására vetnek be. Ezek hatalmas számban állnak Moszkva rendelkezésére, mivel a szovjet időkben rengeteget gyártottak belőlük. A modernizálásnak köszönhetően a modern harctéren is nagy pontossággal vethetőek be. Az elmúlt időszakban már arról is írtak az ukrán milbloggerek, hogy mintegy 150 kilométeres távolságban is hatékonyan tudják használni ezeket a bombákat. A beszámolók szerint ezek a FAB bombák komoly pusztítást tudnak végezni a védelmi állásokban.

Az oroszok szerint miközben az ukrán légvédelem kezd kimerülni, addig ők egyre gyakrabban vetik be az Szu-34-eseket a frontvonal közelében.

Kapcsolódó cikkünk

Hátrébb léphet Putyin, már kevesebb ukrán területtel is beérheti – Híreink az orosz-ukrán háborúról vasárnap

Címlapkép forrása: Russian Defense Ministry / Handout/Anadolu via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Zsiday Afrikában (HOLD After Hours)

Az e heti vendég Zsiday Viktor, jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#160;Google Pod

RSM Blog

Egyre nehezebb TAO-felajánlással élni

Hosszú évek óta hatékonyan működött Magyarországon az a rendszer, amely lehetővé tette, hogy a gazdasági társaságok társasági adójuk egy részének felajánlásával támogassák a látván

Konferencia ajánló

DEBRECEN - Finanszírozás a gyakorlatban

DEBRECEN - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 20.

SZOLNOK - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 21.

A mindent meghatározó döntés

2025. október 21.

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
takicsi-szanae-japán-hatalom-miniszterelnök-tokió-jövő-változás-kína-befolyás
Globál
Megvan a megállapodás a világ egyik legerősebb országában: ezzel minden megváltozhat
Pénzcentrum
Ennyit keres egy mezei ingatlanos Magyarországon: elég egy tanfolyam, milliós jutalékok is leeshetnek
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility