Szóltak a fegyverek Gázában, ezt már Trump sem hagyta szó nélkül
Szóltak a fegyverek Gázában, ezt már Trump sem hagyta szó nélkül

MTI
A tűzszünet továbbra is érvényben van a főként palesztinok lakta Gázai övezetben - jelentette ki Donald Trump amerikai elnök helyi idő szerint vasárnap.

"Igen, érvényben van" - mondta Trump újságíróknak az elnöki repülőgépen.

Az izraeli hadsereg előző napi közlése szerint a Hamász palesztin iszlamista szervezet fegyveresei Rafahnál többször is megtámadták az izraeli erőket, és ezzel súlyosan megsértették a két fél között egy héttel ezelőtt kihirdetett tűzszüneti megállapodást, amelynek kidolgozásában az amerikai kormányzatnak főszerepe volt.

Válaszul a hadsereg légicsapásokat mért a szélsőségesekre, de este bejelentette, hogy továbbra is betartja a megállapodást.

Ez volt az első nagyobb mértékű erőszak a fegyverszünet október 10-i hatálybalépése óta.

Donald Trump a Hamász műveleteiről úgy nyilatkozott, hogy a helyzet "elég zavaros volt". Hozzátette: "úgy véljük, hogy a vezetők valószínűleg nem vettek részt benne."

A Hamász vasárnap közleményt adott ki, amely szerint "nincs tudomása" semmilyen rafahi összecsapásról, és továbbra is elkötelezett a tűzszüneti megállapodás betartása mellett a Gázai övezet teljes területén.

Címlapkép forrása: Chris McGrath/Getty Images

