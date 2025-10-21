Fehér Ház: nincs napirenden a közeljövőben találkozó Trump és Putyin között

Egy amerikai kormányzati tisztviselő közölte,

hogy "nincs terv" a két vezető azonnali egyeztetésére.

Trump múlt csütörtökön még azt mondta, hogy két héten belül Budapesten tárgyalnának az ukrajnai háborúról.

Ezen a héten előkészítő megbeszélést tartottak volna Marco Rubio amerikai külügyminiszter és orosz partnere, Szergej Lavrov. A Fehér Ház szerint a felek "eredményes" telefonbeszélgetést folytattak, ezért a személyes egyeztetés jelenleg nem "szükséges". További részleteket a halasztás okáról nem közöltek.

Hétfőn Trump támogatta az ukrajnai konfliktus jelenlegi frontvonal mentén történő befagyasztásának ötletét. A kelet-ukrajnai, vitatott Donbász térségére utalva úgy fogalmazott: "Legyen elvágva úgy, ahogy van."

Oroszország többször is elutasította a jelenlegi érintkezési vonal befagyasztását. Lavrov kedden azt mondta, hogy Moszkva csak "hosszú távú, fenntartható békében" érdekelt, ami arra utal, hogy a frontvonal rögzítése legfeljebb ideiglenes tűzszünetet jelentene.

Eközben az európai országok Ukrajnával közösen egy 12 pontos béketerven dolgoznak, amely tűzszünetet, a frontvonalak befagyasztását, a hadifoglyok és elhurcolt gyermekek cseréjét, biztonsági garanciákat, újjáépítési támogatást, gyorsított uniós csatlakozást és az orosz szankciók fokozatos feloldását irányozza elő. A javaslat végrehajtását egy Donald Trump amerikai elnök vezette nemzetközi békebizottság felügyelné, miközben a mintegy 300 milliárd dollárnyi befagyasztott orosz vagyont csak akkor engednék vissza, ha Moszkva részt vállalna Ukrajna háború utáni helyreállításában. A még a tervezett Budapesten tartandó békecsúcsra kidolgozott terv a jelenlegi frontvonalak mentén állítaná le a harcokat, amit Oroszország eddig elutasított, jóllehet a több mint négy éve zajló háborúban jelentős veszteségeket szenvedett. Az európai diplomaták a héten Washingtonban egyeztetnek az Egyesült Államokkal.

