Francia tábornok figyelmeztet: Oroszország kísértésbe eshet

A Figaro tudósítása szerint a legmagasabb rangú francia tiszt a védelmi bizottság képviselői előtt beszélt.
Oroszország egy olyan ország, amely kísértésbe eshet, hogy folytassa a háborút a kontinensünkön,
és ez a meghatározó elem abban, amire készülök" - tette hozzá a tábornok, aki szeptember 1-jén vette át a francia fegyveres erők parancsnokságát.
"Ha úgy érzi Moszkva, hogy nem állunk készen arra, hogy megvédjük magunkat, nem látom, mi állíthatná meg" - mutatott rá.
Elemzése egybecseng a német titkosszolgálatok elemzésével, amelyek a múlt héten arra figyelmeztettek, hogy Oroszország kész "közvetlen katonai konfliktusba kerülni a NATO-val".
Mandon tábornok szerint Moszkva "egy kollektíven gyenge Európát érzékel", és az orosz oldalon "gátlástalanságot tapasztal az erő alkalmazásában". A katonai költségvetés növelése ezért számára alapvető.
A védelmi költségvetés tervezete 2026-ra 57,1 milliárd euróra tervezi növelni azt, ami 13%-os növekedést jelent, így a fegyveres erőkre fordított költségvetési ráfordítás a GDP 2,2%-ára emelkedne - idézi a lap Catherine Vautrin francia fegyveres erőkért felelős minisztert.
Címlapkép: Emmanuel Macron francia elnök és Fabien Mandon tábornok a francia kormánynak az izraeli-iráni konfliktus elmélyülése miatt összehívott nemzetbiztonsági ülésén a párizsi államfői hivatal, az Élysée-palota Jupiter termében 2025. június 22-én, amelynek hajnalán az Izraellel szövetséges Egyesült Államok támadást intézett Irán nukleáris létesítménye ellen. Forrása: MTI/EPA/Benoit Tessier
