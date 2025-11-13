Belenyúlt a kormány az Otthon Start szabályaiba, itt a lista a legfrissebb változtatásokról

Mivel három hete már társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány a változtatásokat, ezért azok várhatók voltak, az újdonság az, hogy ezek a korábbi módosításokkal együtt november 15-étől, vagyis már most szombattól hatályba lépnek:

Adóstársként lehet bevonni a házastárs és a szülő mellett a testvért is , rá a szülőre vonatkozó szabályok vonatkoznak, vagyis nem kell megfelelnie a meglévő vagy korábbi lakástulajdonra vonatkozó és a tb-szabályoknak, de a többi feltételnek igen (abban az esetben segít ez, ha a testvér jövedelmével érdemes kiegészíteni a banki jövedelemvizsgálatot, a meglévő lakástulajdonra vonatkozó feltételeket nem lehet megúszni vele). Fontos: ha valaki adóstársként már szerepel egy Otthon Start hitelben, "saját jogon" már nem veheti fel újra.

, Nem minősül résztulajdon megszerzésének, vagyis felvehető az Otthon Start abban az esetben is, ha az igénylő a) a több önálló otthonból álló, osztatlan közös tulajdonú ingatlan esetén tulajdonszerzéssel az ingatlanrész kizárólagos használatára jogosulttá válik, vagy b) a lakóingatlanban öröklés útján már tulajdoni hányaddal rendelkezik, és a kölcsön felhasználásával annak fennmaradó tulajdoni hányadát is megszerzi, és ennek eredményeként az otthon kizárólagos tulajdonosává válik.

A CSOK Plusszal is tovább harmonizálja az Otthon Start szabályait a friss rendelet:

első közös lakásszerzőnek a CSOK Plusz esetében azok a házastársak számítanak, akik a kölcsönkérelem benyújtásakor nem rendelkeztek még ugyanabban a lakásban mindketten tulajdonjoggal, és erről teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatot tesznek,

a CSOK Plusz esetében azok a házastársak számítanak, akik a kölcsönkérelem benyújtásakor nem rendelkeztek még ugyanabban a lakásban mindketten tulajdonjoggal, és erről teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatot tesznek, ha valaki az Otthon Startot a CSOK Plusszal egyidejűleg veszi igénybe ugyanarra az otthonra, akkor a CSOK Plusz feltételei között meghatározott lakásméretre vonatkozó feltételeknek kell megfelelnie.

