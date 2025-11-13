  • Megjelenítés
FONTOS Orbán Viktor bejelentette, melyik hónapban jön a 14. havi nyugdíj első részlete!
Belenyúlt a kormány az Otthon Start szabályaiba, itt a lista a legfrissebb változtatásokról
Bank

Belenyúlt a kormány az Otthon Start szabályaiba, itt a lista a legfrissebb változtatásokról

Portfolio
Szombattól nemcsak a házastárs és a szülő, hanem a testvér is bevonható lesz adóstársként az Otthon Start lakáshitelbe; az önkormányzati lakások bérlői 20%-nál nagyobb kedvezménnyel is megvásárolhatják a hitelből otthonukat; bővül továbbá a megvásárolható résztulajdonok köre is, például az örököstársak kivásárlásával – jelent meg a Magyar Közlönyben. November 15-én a meglévő lakástulajdonra, a tb-jogviszonyra, az építésre és a már visszafizetett támogatásokra vonatkozó szabályok is megváltoznak, ezeket már korábban kihirdették.

Mivel három hete már társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány a változtatásokat, ezért azok várhatók voltak, az újdonság az, hogy ezek a korábbi módosításokkal együtt november 15-étől, vagyis már most szombattól hatályba lépnek:

  • Adóstársként lehet bevonni a házastárs és a szülő mellett a testvért is, rá a szülőre vonatkozó szabályok vonatkoznak, vagyis nem kell megfelelnie a meglévő vagy korábbi lakástulajdonra vonatkozó és a tb-szabályoknak, de a többi feltételnek igen (abban az esetben segít ez, ha a testvér jövedelmével érdemes kiegészíteni a banki jövedelemvizsgálatot, a meglévő lakástulajdonra vonatkozó feltételeket nem lehet megúszni vele). Fontos: ha valaki adóstársként már szerepel egy Otthon Start hitelben, "saját jogon" már nem veheti fel újra.
  • Alapesetben nem lehet 20%-nál nagyobb eltérés az Otthon Starttal szerzett lakás vételára és az értékbecslő által becsült forgalmi értéke között, de mostantól nem kell alkalmazni ezt a szabályt abban az esetben, ha a lakás tulajdonjogát az igénylő önkormányzati bérlakás bérlőjeként kedvezményesen szerzi meg,
  • Nem minősül résztulajdon megszerzésének, vagyis felvehető az Otthon Start abban az esetben is, ha az  igénylő a) a  több önálló otthonból álló, osztatlan közös tulajdonú ingatlan esetén tulajdonszerzéssel az ingatlanrész kizárólagos használatára jogosulttá válik, vagy b) a lakóingatlanban öröklés útján már tulajdoni hányaddal rendelkezik, és a kölcsön felhasználásával annak fennmaradó tulajdoni hányadát is megszerzi, és ennek eredményeként az otthon kizárólagos tulajdonosává válik.
otthon-start-782598

A CSOK Plusszal is tovább harmonizálja az Otthon Start szabályait a friss rendelet:

  • első közös lakásszerzőnek a CSOK Plusz esetében azok a  házastársak számítanak, akik a kölcsönkérelem benyújtásakor nem rendelkeztek még ugyanabban a lakásban mindketten tulajdonjoggal, és erről teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatot tesznek,
  • ha valaki az Otthon Startot a CSOK Plusszal egyidejűleg veszi igénybe ugyanarra az otthonra, akkor a CSOK Plusz feltételei között meghatározott lakásméretre vonatkozó feltételeknek kell megfelelnie.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Trump és a Big Pharma - HOLD Minutes

A HOLD Minutes e heti részében Ifkovics Ábrahám részvényelemző beszél: A YouTube-on vagy a HOLD Facebook-posztjánál mondd el a véleményed, hogy tetszik-e a Minutes, és... The post Trump és a

Holdblog

Kína markában a kritikus nyersanyagok

Lezárult az amerikai-kínai kereskedelmi tárgyalások első felvonása, de az eredmény valós kiértékeléséről vajmi kevés szó esik. Pedig igazán figyelemreméltó, hogy a Trump által főellens

PR cikk

Trader

Fórum

Ez is érdekelhet
Kihirdette a kormány, befagyasztotta a rendszerhasználati díjakat 2026-ra
Nagyon nehéz az ukránok helyzete Zaporizzsjában, Moszkvát vette célba egy ukrán drón – Háborús híreink szerdán
Nagy bejelentést tett Orbán Viktor, csaknem 300 ezer lakáshitelesnek segít a kormány
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility