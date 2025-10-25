  • Megjelenítés
Aggasztó jelentés: súlyos problémahalmaz bénítja az európai F-16-osokat és F-35-ösöket
Globál

Aggasztó jelentés: súlyos problémahalmaz bénítja az európai F-16-osokat és F-35-ösöket

Portfolio
A RAND friss jelentése szerint súlyos problémákba ütközhet az amerikai ACE-koncepció (rugalmas harci alkalmazás) Európában, ha nem oldják meg a földi kompatibilitási problémákat - írta meg a Defence Express.

A vezető amerikai agytröszt, a RAND Corporation arra figyelmeztet, hogy bár az Egyesült Államok és több európai légierő azonos típusú vadászgépeket – például F-35-ösöket és F-16-osokat – üzemeltet, ez önmagában nem garantálja a kölcsönös javítási és karbantartási képességet, még azonos típus esetén sem.

A RAND jelentésében több okot is felsorol: a típuson belüli módosításokból fakadó eltéréseket, az egymással nem kompatibilis földi kiszolgáló eszközöket, valamint az adatok és karbantartási eljárások nemzetek közötti megosztásának hiányát. Már az F-16-osoknál is gondot okozhat, ha az egyes példányok eltérő hajtóművet vagy fedélzeti rendszereket kapnak.

A legnagyobb akadályt azonban nem a repülőgépek közötti különbségek, hanem a karbantartáshoz szükséges földi eszközök jelentik. Egyes országok kizárólag amerikai szabványú berendezéseket használnak, mások saját rendszerekre támaszkodnak, és ezek kompatibilitása ritkán felel meg egymásnak.

Mindez alapjaiban nehezíti az Egyesült Államok Légierőjének Agile Combat Employment (ACE) koncepcióját, amely a gyors, szétszórt bázisokról folytatott műveletek fenntartását célozza. Ha amerikai műszaki személyzetet és eszközöket kell Európa-szerte átcsoportosítani a harcképesség fenntartása érdekében, az ellentmond a megközelítés lényegének. Ezzel szemben az lenne kívánatos, ha

a szövetséges reptereken a helyi technikusok saját, kompatibilis eszközeikkel tudnák kiszolgálni a gépeket.

A kompatibilitási problémák egy része ráadásul az amerikai biztonsági korlátozásokból ered, amelyek limitálják az érzékeny karbantartási információk és berendezések megosztását, különösen az ötödik generációs F-35-ösök esetében. A RAND szerint a megállapítások gyakorlati végrehajtása is akadozik, elsősorban a felelős szereplők közötti gyenge koordináció miatt.

Egy másik RAND-tanulmány további együttműködési hiányosságokat is azonosított, többek között a repülőtéri üzemeltetés, a vészhelyzeti reagálás és a támaszpontvédelem területén is.

Kapcsolódó cikkünk

Összeomlás szélén az ukrán erődváros védelme, összeroppant az orosz hadiipar - Percről percre tudósításunk az ukrán háborúról szombaton

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

KIVA 2025 - Mi változott?

A többi adónemhez hasonlóan a kisvállalati adó (KIVA) szabályok is változtak az elmúlt évek során. A KIVA mértéke 2025-ben is 10 százalék, de van egy fontos KIVA-változás is, amit a 2025 ta

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
felmelegedés-klímaváltozás-időjárás-viz-olvadás-jég-alaszka-gleccser
Globál
Kemény döntést hozott Donald Trump Alaszkáról - Megsemmisülhet a Föld egyik legértékesebb ökoszisztémája
Pénzcentrum
Történelmi krízis kopogtat az emberiség ajtaján: Magyarország lehet az egyik legnagyobb vesztese
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility