Aggasztó jelentés: súlyos problémahalmaz bénítja az európai F-16-osokat és F-35-ösöket

A vezető amerikai agytröszt, a RAND Corporation arra figyelmeztet, hogy bár az Egyesült Államok és több európai légierő azonos típusú vadászgépeket – például F-35-ösöket és F-16-osokat – üzemeltet, ez önmagában nem garantálja a kölcsönös javítási és karbantartási képességet, még azonos típus esetén sem.

A RAND jelentésében több okot is felsorol: a típuson belüli módosításokból fakadó eltéréseket, az egymással nem kompatibilis földi kiszolgáló eszközöket, valamint az adatok és karbantartási eljárások nemzetek közötti megosztásának hiányát. Már az F-16-osoknál is gondot okozhat, ha az egyes példányok eltérő hajtóművet vagy fedélzeti rendszereket kapnak.

A legnagyobb akadályt azonban nem a repülőgépek közötti különbségek, hanem a karbantartáshoz szükséges földi eszközök jelentik. Egyes országok kizárólag amerikai szabványú berendezéseket használnak, mások saját rendszerekre támaszkodnak, és ezek kompatibilitása ritkán felel meg egymásnak.

Mindez alapjaiban nehezíti az Egyesült Államok Légierőjének Agile Combat Employment (ACE) koncepcióját, amely a gyors, szétszórt bázisokról folytatott műveletek fenntartását célozza. Ha amerikai műszaki személyzetet és eszközöket kell Európa-szerte átcsoportosítani a harcképesség fenntartása érdekében, az ellentmond a megközelítés lényegének. Ezzel szemben az lenne kívánatos, ha

a szövetséges reptereken a helyi technikusok saját, kompatibilis eszközeikkel tudnák kiszolgálni a gépeket.

A kompatibilitási problémák egy része ráadásul az amerikai biztonsági korlátozásokból ered, amelyek limitálják az érzékeny karbantartási információk és berendezések megosztását, különösen az ötödik generációs F-35-ösök esetében. A RAND szerint a megállapítások gyakorlati végrehajtása is akadozik, elsősorban a felelős szereplők közötti gyenge koordináció miatt.

Egy másik RAND-tanulmány további együttműködési hiányosságokat is azonosított, többek között a repülőtéri üzemeltetés, a vészhelyzeti reagálás és a támaszpontvédelem területén is.

