Trump állítólag már döntött: bukni fog az oroszbarát diktátor – Hamarosan indulhat a katonai csapás

Donald Trump elnök eldöntötte, hogy el fogja távolítani hatalomból Nicolas Maduro venezuelai elnököt, ezzel a térség többé nem lehet biztonságos a narkoterroristák (drogkartellek) számára – mondta el Lindsey Graham amerikai szenátor a CBS műsorán.

Graham az erről szóló információt nem mint tény közölte, hanem egész pontosan azt mondta,

„úgy gondolja,” Trump már döntött a venezuelai vezető megbuktatásáról.

Hozzátette viszont: Trump elnök beszél majd a Kongresszusnak arról, hogy milyen katonai műveleteket kezd majd Venezuela (és esetleg Kolumbia ellen), ha visszajött Ázsiából – ezt viszont Graham tényként közölte.

Amit ezek alapján tudni lehet biztosan az, hogy Trump asztalán vannak tervek a Venezuela térségében zajló katonai műveletek kiterjesztéséről, azt is

biztosra vehetjük, hogy a Pentagon készített olyan terveket is, melyek Maduro megbuktatására készültek.

Trump viszont jó eséllyel még nem döntött ezek végrehajtásáról – Graham elmondása alapján az elnök a támadás felé hajlik.

Lindsey Graham az egyik legbefolyásosabb republikánus szenátor, aki 2003 óta képviseli Dél-Karolinát a felsőházban. Jellemzően a „háborús héják” közé sorolják, aki agresszívebb nemzetközi politikát szeretne látni az Egyesült Államok részéről, pártolva a katonai beavatkozást az USA geopolitikai céljainak elérése végett.

Címlapkép forrása: Kevin Carter/Getty Images

