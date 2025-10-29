Majdnem lezárt egy évszázados konfliktust Donald Trump - Ez lehetett volna az elnök mesterműve, de az utolsó pillanatban minden összeomlott

Október 13-án a Hamász palesztin terrorszervezet és Izrael is aláírta az Egyesült Államok, Katar és Egyiptom által összeállított tűzszüneti javaslatot. Az első néhány nap, ha döcögősen is, de bizalomgerjesztő volt: az Izraeli Védelmi Erők (IDF) alakulatai kivonultak Gáza nagy részéről, a palesztinok pedig átadták az összes, még élő túszt, illetve a már elhunyt foglyok holttesteinek egy részét is. Ezután viszont – sajnos várható módon – elkezdett szétesni a megállapodás. Nézzük, hogyan is áll most a tűzszünet.

Washington, Doha és Kairó már Joe Biden elnöksége alatt összerakott több tűzszüneti javaslatot, de ezeknek a nagy része el sem lett fogadva, az iszlám vallás szent hónapja, a ramadán köré felhúzott megállapodás pedig elég felemásra sikeredett. A legsikeresebb fegyvernyugvást a több lépcsőben megvalósított, az ENSZ által kiharcolt gyermekbénulás elleni oltási kampány jelentette, de úgy nézett ki, hogy a két héttel ezelőtti megállapodás valóban komoly áttörés lehet.

Miről is kellett volna szólnia a tűzszünetnek?

A Donald Trump amerikai elnök nevével fémjelzett tűzszüneti megállapodás a korábbi tervekhez hasonlóan több lépcsős folyamat lett volna, melynek az első szakasza sem futott még le maradéktalanul. Az egyezség értelmében a Hamásznak át kellett adnia a még élő húsz túszt, illetve a 28 már halott fogoly földi maradványait. Ezért cserébe Izrael szabadon engedi a terrorszervezet 250 tagját, valamint 1700 további palesztin fogvatartottat.

BREAKING: All living hostages have now been released by Hamas, the Israeli military say.13 hostages have been handed to the Red Cross after seven were released earlier today.Live updates https://t.co/C301Bd67jE Sky 501 and YouTube pic.twitter.com/nmh78S2Gly https://t.co/C301Bd67jE — Sky News (@SkyNews) October 13, 2025

A következő lépcsőfokban Izrael elkezdte volna növelni az övezetbe juttatott segély mennyiségét, valamint visszavonta az IDF-et az úgynevezett „Sárga-zónákba”, amelyek lényegében ütközőzónaként funkcionálnak a Hamász által irányított területek, valamint Izrael állam között. Ezt a lépést követte volna a Hamász lefegyverzése, és egy nemzetközi közösség által ellenőrzött, de palesztinokból álló kormány felállítása, melyben sem a Hamász, sem a Ciszjordániát irányító, a nemzetközi közösség nagy része által a palesztinok hivatalos érdekképviseletének tekintett, de végtelenül korrupt Palesztin Nemzeti Hatóság nem kaphatott volna helyet.

A második lépcsőfokig még úgy-ahogy eljutottunk, a harmadikra most esély is kevés mutatkozik.

Mi történt a túszok elengedése után?

Arra sajnos számítani lehetett, hogy az életben lévő túszok elengedése, valamint az IDF visszavonulása újra teret fog engedni az erőszaknak.

Az előbbi az izraeli fegyveres erők válláról vett le egy jelentős terhet, az utóbbi pedig a Hamász fegyvereseinek tette lehetővé, hogy visszatérjenek az övezet utcáira.

A tűzszünet megkötését követő hétvégén már érkeztek is az aggasztó hírek: a Hamász – az Egyesült Államok hallgatólagos beleegyezésével – elkezdte levadászni a szervezettel nem szimpatizáló palesztinokat (bár a terrorszervezet szerint ők csak rendet próbáltak teremteni, a „bűnbandákat” pedig egyébként is Izrael támogatja), mire fel Jeruzsálem visszalépett az egyik legfontosabb engedménytől, az Egyiptommal határos Rafah-i határátkelő megnyitásától. Vasárnap ráadásul a fegyvernyugvást is sikerült megsérteni, Izrael szerint a Hamász lőtt rá Rafah környékén rakétagránátokkal és mesterlövész fegyverekkel az IDF Sárga-zónában állomásozó csapataira, a Hamász szerint viszont az izraeliek kezdték el újra lőni az övezetet, ők nem nyitottak tüzet az IDF alakulataira.

Múlt hétfőn meg is érkeztek az első hivatalos nyilatkozatok: Trump elnök, a Hamász és az IDF is elismerte, hogy vannak komoly problémák, de mindhárom fél tartotta magát ahhoz, hogy a tűzszünet érvényben marad, bár Trump gyorsan megjegyezte, hogy ha összeomlana a megállapodás, „két perc alatt kiírtanák a Hamászt”.

A fegyvernyugvás második hetére az is nyilvánvalóvá vált, hogy a halott túszok maradványainak átadása komoly nehézségekbe ütközik. A Hamász már bőven a tűzszünet megkötése előtt jelezte, hogy a holttestek egy részének nyughelyéről egyszerűen fogalma sincs, később pedig azt is kijelentették, hogy a Rafah-i határátkelő megnyitására azért lenne szükség, mert a maradványok egy része több méter törmelék alatt fekszik, így Egyiptomból kéne munkagépeket szerezniük (amire egyébként a rendelkezésre álló információk szerint Kairó hajlandó is volt).

Szépen lassan bedől a megállapodás

A holttestek átadása körüli hercehurca az elmúlt napokban érte el a legrosszabb pontját. Az IDF drónjai felvették azt, ahogyan a Hamász eltemet egy halott izraelit csak azért, hogy később a maradványok kiemelésében segédkező vöröskeresztesekkel közösen „megtalálják” azt.

Az igazi botrány abból született, hogy a videón szereplő személy, Ofir Tzarfati maradványainak egy részét már korábban megtalálták az izraeli katonák.

A cselre a maradványok átadása után jöttek rá az izraeli orvosok.

The Israel Defense Force has released drone footage from yesterday which they say shows Hamas “staging” the recovery of hostage remains yesterday for members of the International Red Cross, claiming it to be a violation of the ceasefire in Gaza.The video allegedly shows Hamas… pic.twitter.com/MidWVPFdld https://t.co/MidWVPFdld — OSINTdefender (@sentdefender) October 28, 2025

A palesztinok tehát továbbra is „tartoznak” tizenhárom túsz földi maradványaival az eredeti huszonnyolcból. A helyzetet tetézte, hogy a Hamász arra is engedélyt kért, hogy bemenjenek a Sárga-zónába, mivel szerintük ott is vannak még halott izraeliek. Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök a helyzet miatt kedd délutánra rendkívüli kabinetülést hívott össze, amivel párhuzamosan beütött az újabb katasztrófa:

Jeruzsálem állítása szerint megint rálőttek az IDF egyik katonájára, aki életét is vesztette.

Az incidens után Netanjahu kiadta a parancsot a megtorló csapásra: tüzérségi és légicsapások indultak az övezet ellen, de a gázai lakosság lövöldözésről és mozgolódó izraeli harckocsikról is beszámolt. A palesztinok szerint több, mint száz ember halt meg a tegnap esti bombázásokban.

Donald Trump amerikai elnök ma reggel úgy nyilatkozott, hogy „Izraelnek jogában áll visszalőni”, ugyanakkor az amerikai elnök és az IDF szóvivője is azt mondja, tartani fogják magukat a tűzszünethez.

Azt, hogy mi lesz a fegyvernyugvás további sorsa nehéz pontosan megmondani, de az első két hét tapasztalatai alapján sajnos nem túl sok jót jósolnánk neki.

A villongásokat biztosra lehet venni, de az sem lenne meglepő fordulat, ha a következő napokban az IDF ismét lerohanná az övezetet.

Ami egyértelmű, az az, hogy a Hamász és Izrael kölcsönösen egymást fogja vádolni a tűzszünet megsértésével.

Címlapkép: a hamász egy izraeli túsz maradványai után kutat Hán Júniszban, az övezet középső részén. A címlapkép forrása: Abdallah F.s. Alattar/Anadolu via Getty Images