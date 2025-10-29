  • Megjelenítés
Rég nem látott hibát követett el Moszkva - Csúnyán lebőgtek az egykor rettegett BMPT Terminatorok
Rég nem látott hibát követett el Moszkva - Csúnyán lebőgtek az egykor rettegett BMPT Terminatorok

Az UralVagonZavod BMPT Terminatorról közzétett videója komoly vitát váltott ki, miután a felvételen látható, hogy a 30 milliméteres ikergépágyúk tüzelés közben látványosan vibrálnak. Ez megkérdőjelezi a pontosságot és a fegyver stabilitását is - számolt be a Defence Blog.

Az orosz UralVagonZavod (UVZ) olyan felvételt publikált a BMPT Terminator harcjárműről, amely a bemutatni szánt elsöprő tűzerő helyett csak vitát gerjesztett a szakértők között. Több OSINT-forrás is megosztotta, hogy a videón jól kivehető rezgés látható a 30 milliméteres 2A42 ikergépágyúk tüzelésekor, ami pontossági és stabilizációs problémákra utal.

Lelassítva:

Az oroszok az egyébként unikális harcjárművet a harckocsik városi és közelharci csatákban történő támogatására fejlesztették ki. Ilyen működésű automata gépágyúk esetén azonban jelentősen megnehezülhet a precíziós célleküzdés.

A jármű remegő csövekkel és fellengzős, semmitmondó szavakkal ijesztgeti az ellenséget. A BMPT-t több mint egy éve nem vetették be csatában. Úgy tűnik most is filmforgatással van elfoglalva

- jelentette ki Andrej Taraszenko, a harckocsifejlesztés szakértője.

Taraszenko korábban arra is rámutatott, hogy a BMPT jelenlegi fegyverzeti kialakításában az esztétika felülírta a taktikai megfontolásokat. Mint állította, eredetileg egy ágyú, valamint egy automata gránátvető és négy Kornet rakéta került volna az alapfelszereltséghez. Az ikergépágyús megoldáshoz azért nyúltak, hogy "félelmetesebbnek hasson".

Az UVZ szerint a BMPT körkörös védelmet, korszerű tűzvezető rendszert és magas célfelderítési képességet kínál. Állításuk szerint egyszerre többféle ellenféllel is képes felvenni a harcot, köztük páncéltörő fegyverekkel felszerelt gyalogsággal és könnyű páncélozott járművekkel szemben.

Ennek ellenére az orosz haderő csak korlátozott számban vetette be Ukrajnában. Orosz egységektől származó beszámolók szerint kétségek merültek fel a BMPT tényleges harcértékével kapcsolatban, mert nem nyújt érdemi előnyt a már rendszerben lévő harckocsikhoz vagy gyalogsági harcjárművekhez képest.

Az ukrán erők több BMPT-t is megsemmisítettek, hivatalos számok szerint Oroszország legalább három Terminátort veszített a frontvonalon. Később azonban eltűntek a csataterekről, helyette néhanapján, propagandavideókban szerepelnek.

