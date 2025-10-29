Rég nem látott hibát követett el Moszkva - Csúnyán lebőgtek az egykor rettegett BMPT Terminatorok

Az orosz UralVagonZavod (UVZ) olyan felvételt publikált a BMPT Terminator harcjárműről, amely a bemutatni szánt elsöprő tűzerő helyett csak vitát gerjesztett a szakértők között. Több OSINT-forrás is megosztotta, hogy a videón jól kivehető rezgés látható a 30 milliméteres 2A42 ikergépágyúk tüzelésekor, ami pontossági és stabilizációs problémákra utal.

Comparing the stability of the Russian BMPT “Terminator” dual 30 mm 2A42 cannons (from the new Russian promo video) and the Bradley’s 25 mm M242 Bushmaster cannon. pic.twitter.com/ij0tgXglnV https://t.co/ij0tgXglnV — Special Kherson Cat (@bayraktar_1love) October 27, 2025

Lelassítva:

The Russian BMPT Terminator has, and I’ll use a more sensitive term here, subpar gun stability. https://t.co/C3fno5GNti pic.twitter.com/xSW87I1OZp https://t.co/C3fno5GNti — OSINTtechnical (@Osinttechnical) October 28, 2025

Az oroszok az egyébként unikális harcjárművet a harckocsik városi és közelharci csatákban történő támogatására fejlesztették ki. Ilyen működésű automata gépágyúk esetén azonban jelentősen megnehezülhet a precíziós célleküzdés.

A jármű remegő csövekkel és fellengzős, semmitmondó szavakkal ijesztgeti az ellenséget. A BMPT-t több mint egy éve nem vetették be csatában. Úgy tűnik most is filmforgatással van elfoglalva

- jelentette ki Andrej Taraszenko, a harckocsifejlesztés szakértője.

Taraszenko korábban arra is rámutatott, hogy a BMPT jelenlegi fegyverzeti kialakításában az esztétika felülírta a taktikai megfontolásokat. Mint állította, eredetileg egy ágyú, valamint egy automata gránátvető és négy Kornet rakéta került volna az alapfelszereltséghez. Az ikergépágyús megoldáshoz azért nyúltak, hogy "félelmetesebbnek hasson".

Az UVZ szerint a BMPT körkörös védelmet, korszerű tűzvezető rendszert és magas célfelderítési képességet kínál. Állításuk szerint egyszerre többféle ellenféllel is képes felvenni a harcot, köztük páncéltörő fegyverekkel felszerelt gyalogsággal és könnyű páncélozott járművekkel szemben.

Ennek ellenére az orosz haderő csak korlátozott számban vetette be Ukrajnában. Orosz egységektől származó beszámolók szerint kétségek merültek fel a BMPT tényleges harcértékével kapcsolatban, mert nem nyújt érdemi előnyt a már rendszerben lévő harckocsikhoz vagy gyalogsági harcjárművekhez képest.

Az ukrán erők több BMPT-t is megsemmisítettek, hivatalos számok szerint Oroszország legalább három Terminátort veszített a frontvonalon. Később azonban eltűntek a csataterekről, helyette néhanapján, propagandavideókban szerepelnek.

Kapcsolódó cikkünk 2025. 10. 01. Rég nem látott fegyvert vett elő Moszkva: ismét a frontra indulnak a félelmetes BMPT Terminatorok

Címlapkép forrása: Portfolio