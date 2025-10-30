Elkészült a NATO legújabb szuperfegyvere - Rejtélyes kínai technológia tűnt fel, lerántották a leplet a Tayfunról

Október 24-én sikeres tesztet hajtott végre Törökország első saját fejlesztésű ballisztikus rakétacsaládjának legújabb tagja, a Tayfun Block 4-es. Ankara az elmúlt években több-kevesebb sikerrel igyekezett a legtöbb fegyvernem területén hazai fejlesztésekre átállni, ennek érdekében pedig még arra is hajlandó volt, hogy az Egyesült Államok riválisától, Kínától vásároljon technológiát. Nézzük, mit tud az új ballisztikus rakéta.

Első körben érdemes gyorsan végigfutni azon, hogy tulajdonképpen hogyan is jutott el a török fegyvergyártó óriás Roketsan a Tayfun legújabb verziójáig. Ankara első saját ballisztikus rakétája, a Y-600T Yildirim (villámcsapás) a kínai fejlesztésű, szilárd üzemanyaggal működő B-611-es taktikai ballisztikus rakétán alapult, 2001 óta három verzióban került legyártásra: az I-es típus 150 km-es hatósugárral rendelkezik, a II-es 300 km-rel, a III-as pedig elméletileg 900-zal, de erről a típusról egyelőre nagyjából semmit nem lehet tudni.

A Y-600T-nél jóval modernebb koncepció alapján aztán 2017-ben megjelent a 280 km-es hatótávolságú Bora, ami jelenleg a török ballisztikus rakétákkal felszerelt csapásmérő erők gerincét is képezi. A fegyver exportváltozatából, a Khan-ból egyébként éppen most szeptemberben érkezett meg a negyedik üteg az első külföldi megrendelőhöz, Indonéziához.

Bár a rendelkezésre álló információk szerint jelenleg is zajlik a Bora-2-es fejlesztése,

a Roketsan a rakéta alapjain új fegyvereket is létrehozott: a rövid hatótávolságú Tayfun-szériát, és a közepes hatótávolságú Cenk (háború) rakétát.

A Tayfun története meglehetősen hézagos, Ankara komoly titoktartással állt neki a fegyver elkészítésének, így azt például nem lehet tudni, hogy mikor indultak meg a munkálatok. A fegyver leleplezése mondjuk nem éppen a tervek szerint ment: 2022 októberében a nemzetközi sajtó véletlenül szúrta ki a Tayfun Block 1-es indítását. 2023-ban újabb teszt következett, a Tayfun itt öt méteres találati pontossággal süllyesztett el a Földközi-tengeren egy erre a célra odavontatott hajót. Amellett, hogy a teszt sikeres volt,

Ankarának sikerült csúnyán összevesznie Görögországgal azután, hogy Recep Tayyip Erdogan török elnök lényegében eldicsekekedett azzal, hogy a fegyvert akár Görögországra is kilőhetnék.





A Block 1-es Tayfun hatótávolsága 800 kilométer, ezzel a törökök legnagyobb hatótávolságú, már sorozatban gyártott ballisztikus rakétájának számít. Maga a rakéta egyébként 2300 kilós, 6,5 méter hosszú, öt mázsányi robbanóanyagot tud magával vinni, és a hangsebesség ötszörösével repül,

papírforma szerint tehát hatékonyabb fegyver lehet, mint a legendás amerikai ATACMS.

A végső ítéletet a navigációs rendszer alapján lehetne meghozni, de a török rakéta irányítórendszeréről meglehetősen kevés információ áll rendelkezésre.

A Tayfun rakéták műszaki adataik alapján hatékonyabb fegyverek lehetnek, mint a híres ATACMS: gyorsabbak, nagyobb a robbanófejük és a hatótávolságuk is. Érdemes megjegyezni, hogy az amerikai rakéták 1991 óta szolgálatban vannak, jelenleg is zajlik a lecserélésük a PrSM-ekre. Forrás: Wikimedia Commons

A múlt hét végén sikeresen letesztelt fegyver ugyanakkor nem egy Block 1-es, hanem egy Block 4-es volt. Az új rakéta majdnem háromszor olyan nehéz, mint a Block 1-es, hatótávolsága a Roketsan szerint 1000 kilométer, tehát a rövid hatótávolságú ballisztikus rakéták (SRBM) felső határértékén mozog. A nagyobb tömeg a megnövekedett üzemanyagmennyiség mellett valószínűleg nagyobb robbanófejet is jelent.

Arról egyelőre nincsenek hírek, hogy a Block 4-es mikor kerülhet sorozatgyártásra, de ha ez megtörténik, Törökország gyorsan az SRBM-ek élmezőnyébe ugorhat vele.

Címlapkép forrása: Chris McGrath/Getty Images