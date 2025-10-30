Elkészült a NATO legújabb szuperfegyvere - Rejtélyes kínai technológia tűnt fel, lerántották a leplet a Tayfunról

Első körben érdemes gyorsan végigfutni azon, hogy tulajdonképpen hogyan is jutott el a török fegyvergyártó óriás Roketsan a Tayfun legújabb verziójáig. Ankara első saját ballisztikus rakétája, a Y-600T Yildirim (villámcsapás) a kínai fejlesztésű, szilárd üzemanyaggal működő B-611-es taktikai ballisztikus rakétán alapult, 2001 óta három verzióban került legyártásra: az I-es típus 150 km-es hatósugárral rendelkezik, a II-es 300 km-rel, a III-as pedig elméletileg 900-zal, de erről a típusról egyelőre nagyjából semmit nem lehet tudni.
A Y-600T-nél jóval modernebb koncepció alapján aztán 2017-ben megjelent a 280 km-es hatótávolságú Bora, ami jelenleg a török ballisztikus rakétákkal felszerelt csapásmérő erők gerincét is képezi. A fegyver exportváltozatából, a Khan-ból egyébként éppen most szeptemberben érkezett meg a negyedik üteg az első külföldi megrendelőhöz, Indonéziához.
Bár a rendelkezésre álló információk szerint jelenleg is zajlik a Bora-2-es fejlesztése,
a Roketsan a rakéta alapjain új fegyvereket is létrehozott: a rövid hatótávolságú Tayfun-szériát, és a közepes hatótávolságú Cenk (háború) rakétát.
A Tayfun története meglehetősen hézagos, Ankara komoly titoktartással állt neki a fegyver elkészítésének, így azt például nem lehet tudni, hogy mikor indultak meg a munkálatok. A fegyver leleplezése mondjuk nem éppen a tervek szerint ment: 2022 októberében a nemzetközi sajtó véletlenül szúrta ki a Tayfun Block 1-es indítását. 2023-ban újabb teszt következett, a Tayfun itt öt méteres találati pontossággal süllyesztett el a Földközi-tengeren egy erre a célra odavontatott hajót. Amellett, hogy a teszt sikeres volt,
Ankarának sikerült csúnyán összevesznie Görögországgal azután, hogy Recep Tayyip Erdogan török elnök lényegében eldicsekekedett azzal, hogy a fegyvert akár Görögországra is kilőhetnék.
A Block 1-es Tayfun hatótávolsága 800 kilométer, ezzel a törökök legnagyobb hatótávolságú, már sorozatban gyártott ballisztikus rakétájának számít. Maga a rakéta egyébként 2300 kilós, 6,5 méter hosszú, öt mázsányi robbanóanyagot tud magával vinni, és a hangsebesség ötszörösével repül,
papírforma szerint tehát hatékonyabb fegyver lehet, mint a legendás amerikai ATACMS.
A végső ítéletet a navigációs rendszer alapján lehetne meghozni, de a török rakéta irányítórendszeréről meglehetősen kevés információ áll rendelkezésre.
A múlt hét végén sikeresen letesztelt fegyver ugyanakkor nem egy Block 1-es, hanem egy Block 4-es volt. Az új rakéta majdnem háromszor olyan nehéz, mint a Block 1-es, hatótávolsága a Roketsan szerint 1000 kilométer, tehát a rövid hatótávolságú ballisztikus rakéták (SRBM) felső határértékén mozog. A nagyobb tömeg a megnövekedett üzemanyagmennyiség mellett valószínűleg nagyobb robbanófejet is jelent.
Arról egyelőre nincsenek hírek, hogy a Block 4-es mikor kerülhet sorozatgyártásra, de ha ez megtörténik, Törökország gyorsan az SRBM-ek élmezőnyébe ugorhat vele.
Címlapkép forrása: Chris McGrath/Getty Images
