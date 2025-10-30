Mélyrepülésben Emmanuel Macron: elérte azt a szintet, ami után elődje bedobta a törülközőt

A Verian Group 1000 fő megkérdezésével készült közvélemény-kutatását a Le Figaro tette közzé.
A cég még soha nem mért ilyen alacsony támogatottságot Macronnak, aki 11 százalékos népszerűségével elődje, François Hollande mélypontját érte el.
A szocialista köztársasági elnöknek 2016-ban mértek 11 százalékot, ami után bejelentette, hogy nem indul újra az államfői posztért. Ezután választották elnökké Macront 2017-ben.
A Verian, illetve elődvállalata az 1970-es évek óta méri az elnökök népszerűségét, és azóta Hollande 11 százaléka volt az abszolút mélypont, amelyhez Macron most „lezárkózott”.
Az Ipsos nemrég megjelent felmérése a Verianénál kedvezőbb Macronra nézve, ott 19 százalékon áll (Hollande mélypontja náluk 14 százaléknál volt), az Odoxa kedden napvilágot látott közvélemény-kutatása szerint pedig a franciák mindössze 20 százaléka tartja Macront „jó elnöknek”.
Címlapkép forrása: Dursun Aydemir/Anadolu via Getty Images
Le Pen legyűrte a kormányt, egy 60 éves konfliktust támasztott fel Franciaország ellen
Átverték a véres háború lezárását biztosító egyezményt, aminek fájdalmas következményei lehetnek.
Küszöbön álló orosz győzelemről pletykálnak - Megszólalt az ukrán főparancsnok, elmondta, mi a valós helyzet a fronton
Fontos szektorokat ostromolnak az oroszok.
Elkészült a NATO legújabb szuperfegyvere - Rejtélyes kínai technológia tűnt fel, lerántották a leplet a Tayfunról
Lassan mindenből önellátó lesz a szövetség egyik legerősebb hadserege.
Itt a törvényjavaslat: duplájára nőhet az ingyenes készpénzfelvétel Magyarországon
Az Országgyűlés dönt erről hamarosan.
Olajpiaci válsághelyzetre készül a magyar kormány egy most kikerült jogszabálytervezet alapján
Jönnek a készenléti benzinkutak.
Egy tőzsde mind fölött: itt a részvénypiac, ami földbe döngöli az egész világot
Egészen brutális a rali.
Ez már a végjáték: szép csendben csődbe ment egy ország
Már nemcsak a külső, de a belső adósságot sem tudják fizetni.
Itt a legfrissebb európai GDP-rangsor!
Sereghajtók között a magyar gazdaság.
400 millió forintos emelés a KKV-knak
A kormány megduplázta az egy vállalkozásba befektethető tőke plafonját 200 millióról 400 millió forintra a Demján Sándor Tőkeprogramban (DSTP). Ez nagyobb projektekhez és gyorsabb méretugrá
NIS2 élesben: indul a szankcionálás
A NIS2 már nem jövőbeli kihívás, hanem jelen idejű megfelelési kötelezettség. Az SZTFH szeptemberi bejelentésével élesbe fordult a kiberbiztonsági auditok ellenőrzése: a határidők elmulasz
Energiaátmenet a Perzsa-öbölben: hol tart most, és mi várható a jövőben?
Az arab olajmonarchiák a zöld átállást gazdasági lehetőségként kihasználva a nettó zéró kibocsátás felé tartanak.
Harapófogóban Európa: vergődés az USA és Kína közt
Európa versenyképességi harapófogóban van: vezető technológiákban egyértelműen lemaradt az USA mögött - nem véletlen, hogy a világ (piaci érték alapján) 50 legnagyobb cége közül csak...
A te szavazatod is számít: szavazz négyszer a HOLD-ra!
Szavazz ezen a linken négy kategóriában a HOLD-ra, hogy mi nyerjük a Portfolio vagyonkezelési díjait! A Portfolio első alkalommal hirdeti meg a vagyonkezelési díjait, amiket... The post A te szava
Rohamosan csökkennek Földünk édesvízkészletei
Műholdak mutatják: a kontinensek édesvizei gyorsan fogynak.
120 millió Ft támogatás eszközre, ingatlanra, IT-ra
A GINOP Plusz-1.2.4-25 most a legjobb eszköz a növekedni akaró mikro- és kisvállalkozások kezében: jól ütemezhető, kézzelfogható fejlesztésekre ad forrást, olyan térségekben, ahol minden ú
Globálisan is megkerülhetetlenné vált a holland gáztőzsde
A TTF 2024-es dominanciája kulcsszerepet játszott az európai gázpiac stabilizálásában és globális árképzési súlyának növekedésében.
Most vagy soha? Pályázati dömping közepén az agrofood szektor
Rég esedékes fejlesztések jönnek.
Bedöntöttük az ezüstöt és az aranyat – Meddig tart az esés?
Nvidia, kriptók, Ray Dalio és reáleszközök az új Investben.
Masszív hadműveletbe fogott Donald Trump, a célja pedig egyre egyértelműbb – Meddig húzza még Putyin nagy barátja?
A háború küszöbén Amerika?
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod