Mélyrepülésben Emmanuel Macron: elérte azt a szintet, ami után elődje bedobta a törülközőt

Portfolio
Egy friss felmérés szerint Emmanuel Macron francia elnök népszerűsége 11 százalékra csökkent, ezzel nemcsak saját mélypontját érte el, hanem az elmúlt fél évszázad legnépszerűtlenebb államfője lett elődjével, François Hollande-dal holtversenyben – írja a Politico.

A Verian Group 1000 fő megkérdezésével készült közvélemény-kutatását a Le Figaro tette közzé.

A cég még soha nem mért ilyen alacsony támogatottságot Macronnak, aki 11 százalékos népszerűségével elődje, François Hollande mélypontját érte el.

A szocialista köztársasági elnöknek 2016-ban mértek 11 százalékot, ami után bejelentette, hogy nem indul újra az államfői posztért. Ezután választották elnökké Macront 2017-ben.

A Verian, illetve elődvállalata az 1970-es évek óta méri az elnökök népszerűségét, és azóta Hollande 11 százaléka volt az abszolút mélypont, amelyhez Macron most „lezárkózott”.

Az Ipsos nemrég megjelent felmérése a Verianénál kedvezőbb Macronra nézve, ott 19 százalékon áll (Hollande mélypontja náluk 14 százaléknál volt), az Odoxa kedden napvilágot látott közvélemény-kutatása szerint pedig a franciák mindössze 20 százaléka tartja Macront „jó elnöknek”.

Címlapkép forrása: Dursun Aydemir/Anadolu via Getty Images

