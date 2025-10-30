Mélyrepülésben Emmanuel Macron: elérte azt a szintet, ami után elődje bedobta a törülközőt

A Verian Group 1000 fő megkérdezésével készült közvélemény-kutatását a Le Figaro tette közzé.

A cég még soha nem mért ilyen alacsony támogatottságot Macronnak, aki 11 százalékos népszerűségével elődje, François Hollande mélypontját érte el.

A szocialista köztársasági elnöknek 2016-ban mértek 11 százalékot, ami után bejelentette, hogy nem indul újra az államfői posztért. Ezután választották elnökké Macront 2017-ben.

A Verian, illetve elődvállalata az 1970-es évek óta méri az elnökök népszerűségét, és azóta Hollande 11 százaléka volt az abszolút mélypont, amelyhez Macron most „lezárkózott”.

Az Ipsos nemrég megjelent felmérése a Verianénál kedvezőbb Macronra nézve, ott 19 százalékon áll (Hollande mélypontja náluk 14 százaléknál volt), az Odoxa kedden napvilágot látott közvélemény-kutatása szerint pedig a franciák mindössze 20 százaléka tartja Macront „jó elnöknek”.

Címlapkép forrása: Dursun Aydemir/Anadolu via Getty Images