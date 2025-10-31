  • Megjelenítés
Bombát robbantana Donald Trump Washingtonban: az elnök nem tétovázna, bevetné a
Globál

Bombát robbantana Donald Trump Washingtonban: az elnök nem tétovázna, bevetné a "nukleáris opciót"

Portfolio
Donald Trump arra szólította fel a szenátusi republikánusokat, hogy egyoldalúan, a "nukleáris opcióval" vessenek véget az egy hónapja húzódó kormányzati leállásnak. Az amerikai elnök az úgynevezett filibuster eltörlését követelte, noha a pártvezetés ezt eddig határozottan elutasította - írja a CNN.

Donald Trump amerikai elnök csütörtökön saját republikánusait igyekezett arról meggyőzni, hogy a szenátus obstrukciós eszköze, a filibuster megszüntetésével tegyenek pontot a kormányzati leállás végére. A filibuster nyomán legtöbb esetben nem elegendő az egyszerű többség (51 voks) egy javaslat elfogadásához a 100 fős felsőházban, hanem

először 60 szenátornak bele kell mennie a vita lezárásába.

A republikánusoknak jelenleg 53 fős többségük van, ezért ütköztek bele a 60 szavazatos előírásba.

Eljött az idő, hogy a republikánusok kijátsszák a TRUMP-KÁRTYÁT, és alkalmazzák az úgynevezett nukleáris opciót — szabaduljanak meg a filibustertől, és tegyék meg, MOST!

- írta Trump a Truth Socialön.

Most MI vagyunk hatalmon, és ha azt tennénk, amit tennünk kellene, akkor AZONNAL véget vetne ennek a nevetséges, az országromboló "LEÁLLÁSNAK". Ha a demokraták valaha visszakerülnének a hatalomba – ami könnyebben megtörténhet, ha a republikánusok nem használják ki azt a nagy erőt és szakpolitikai lehetőségeket, amelyeket a filibuster eltörlésével szerezhetnénk meg –, ők élni fognak a jogukkal, és ezt az első napon meg is fogják tenni, amikor hivatalba lépnek, függetlenül attól, hogy mi megtesszük-e vagy sem

- vélekedett az amerikai elnök, tulajdonképpen azzal érvelve, hogy ha ők most nem lépik ezt meg, akkor a demokraták fogják legközelebb.

Korábban a keményvonalasan trumpista, de az utóbbi időben egyre önállóbban manőverező és saját pártját is kritizáló Marjorie Taylor Greene szólított fel a "nukleáris opció" bevetésére.

Kapcsolódó cikkünk

Már Trump sem érti, mit művel az egyik leghűbb szövetségese – Az árral szemben úszik és tabukat döntöget a botrányhős politikus

Az elnöki üzenet közvetlenül azután érkezett, hogy Trump hazatért többnapos ázsiai körútjáról, és várhatóan felkavarja a kongresszusi erőfeszítéseket a négy hete tartó finanszírozási patthelyzet lezárására.

Az óriási horderejű lépést, a filibuster eltörlését a republikánus pártvezetés eddig kizárta.

Szerintük az obstrukciós eszköz a republikánusoknak is kedvez, hisz fontos biztosíték arra az esetre, ha legközelebb a demokraták kerülnének szűk többségbe, és önmagukban, kétpárti támogatás nélkül fogadnának el jelentős jogszabályokat.

A republikánusok szenátusi vezetője, John Thune a hónap elején a filibustert "olyan védőbástyának" nevezte,

amely sok igazán rossz dologtól óvta meg az országot.

Donald Trump már első ciklusa idején is javasolta a "nukleáris opciót". A demokraták legutóbb választójogi reformok elfogadása érdekében mérlegelték a filibuster eltörlését 2022-ben. De a terv belső ellenállásba ütközött, Kyrsten Sinema és Joe Manchin szenátorok leszavazták azt. 2021-ben az óránkénti szövetségi minimálbér 15 dollárra történő emelésekor is hasonló, kudarccal záruló forgatókönyv játszódott le.

Címlapkép forrása: MTI

NIS2 élesben: indul a szankcionálás

A NIS2 már nem jövőbeli kihívás, hanem jelen idejű megfelelési kötelezettség. Az SZTFH szeptemberi bejelentésével élesbe fordult a kiberbiztonsági auditok ellenőrzése: a határidők elmulasz

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

