Hatalmas nyomás alatt az Nvidia - Itt az új trónkövetelő

Nagyot esett ma az Nvidia árfolyama, amivel 2022 óta nem látott havi esés jöhet a chipgyártó részvényeinél. A befektetők azt árazzák, hogy az AI-fejlesztésekhez egyre kevésbé lesz szükség a cég eszközeire. Az Alphabet példája jól mutatja, hogy nem kizárólag az Nvidia ökoszisztémáján lehetséges világszínvonalú mesterséges intelligencia alkalmazásokat fejleszteni.

Részvények a portfólióban Pörgesd fel a portfóliód részvényekkel! Mutatjuk, hogy mibe tedd a pénzed: forró hazai és nemzetközi tőzsdei sztorik szakértőktől!

Nem ma indult az Nvidia árfolyamának esése, de kétségtelen, hogy az elmúlt órákban gyorsult be a zuhanás.

Október végén-november elején még 212 dollár körül állt az árfolyam, onnan viszont egyre markánsabb esés alakult ki, és ma már 170 dollár alatt is álltak a jegyzések.

A mai eséssel 2022 óta nem látott havi szintű esés jöhet az Nvidiánál, a csúcsról már közel 800 milliárd dollárral csökkent a cég piaci értéke.

Az elmúlt hetek esése leginkább azért történt, mert

a befektetők attól tartanak, hogy azok a hatalmas AI beruházások, amiket a nagy technológiai cégek hajtanak végre, nagyon nehezen fog megtérülni,

emiatt egyre többen tartanak lufitól a mesterséges intelligencia kapcsolt sztoriknál, és a lufi kipukkanására is egyre többen számítanak,

de az is igaz, hogy sok esetben feszítettek az árazások, a magas árazási szorzók mellett pedig sokkal sérülékenyebbek a grafikonok, könnyebben megremegnek a befektetői kezek,

és az egészhez jön az is hozzá, hogy a meredek emelkedéssel sok grafikon, így az Nvidiáé is túlvetté vált, onnan jött a korrekció.

A mai esés viszont egy másik sztorit is behoz a képbe, mégpedig azt, hogy

kiderült, hogy a Google és több nagy technológiai partner egyre inkább saját fejlesztésű TPU egységekre, és egyre kevésbé az Nvidia GPU-ira támaszkodhat.

A piac ezt úgy értelmezte hogy az Nvidia eddigi domináns pozíciója a mesterséges intelligenciát kiszolgáló hardverekben már nem olyan biztos alap mint korábban. A befektetők fejében megjelent az a lehetőség hogy a nagy felhőszolgáltatók hosszabb távon csökkenthetik a függőségüket az Nvidia GPU technológiájától, ami érzékenyen érinti a cég növekedési sztoriját.

És ha ez nem lenne elég, a piaci szereplők újra elővették azt, hogy az amerikai exportellenőrzések továbbra is jelentős bizonytalanságot okoznak az Nvidia jövőbeli eladásaiban. A vállalatnak számolnia kell azzal hogy a Kínába irányuló fejlett chip exportot az amerikai döntéshozók szigoríthatják vagy adminisztratív akadályokkal lassíthatják.

Ráadásul, ha nagyon távolról nézzük, akkor az Nvidia grafikonján egy gigantikus RSI divergencia alakult ki, vagyis egy olyan összkép, amiben az egyre magasabb árfolyamcsúcsokhoz egyre alacsonyabb, de még mindig 70 feletti RSI értékek tartoznak. Ebből jött a nagy esés, amit támogatott, hogy a novemberi havi gyertya egy átölelő alakzat, vagyis a novemberi nyitó érték magasabb, mint az októberi, a záróérték pedig alacsonyabb lehet (a hónapnak még nincs vége), mint az októberi, ez pedig könnyen további nagyobb esést hozhat.

És hogy olcsó-e, az Nvidia? Az attól függ, hogy nézzük.

Az elmúlt hetek esésével együtt is az idei profittal számolva még mindig 41-es P/E rátán forognak a részvények, viszont olyan bődületes növekedést jeleznek előre az elemzők, hogy a 2026-os profittal már csak 25, a 2027-essel pedig csak 20-as a P/E alapú árazás.

Vagyis az Nvidia belenőhet az árazásba.

Kivéve, ha mégsem úgy alakulnak az eladások és ezzel együtt a bevételek és a profit, mint amire most a piac számít.

Az Nvidia esése ma más, AI-kapcsolt sztorikat is nyomás alá helyezett, főként olyanokét, amik kapcsolódnak az amerikai chipgyártóhoz. A szervergyártó Super Micro Computer, amely az Nvidia egyik fontos partnere, közel 4 százalékot esett, az Oracle, amely nagy tételben veszi az Nvidia chipjeit, közel 2 százalékkal került lejjebb, a CoreWeave adatközpont üzemeltető, amelyben tulajdonos az Nvidia, közel 4 százalékot esett.

És akkor emlékezzünk meg a sztori másik lábáról, arról, hogy hogyan törheti meg az Alphabet az Nvidia hardver-hegemóniáját.

A Google saját fejlesztésű TPU gyorsítóival kapcsolatban olyan információk kerültek napvilágra amelyek komoly aggodalmat keltettek az Nvidia befektetőiben. A Google olyan tárgyalásokat folytat amelyek célja a TPU hardverek szélesebb körű elérhetővé tétele külső nagyvállalatok számára. A beszámolók alapján a Meta is érdeklődik a Google megoldása iránt és a két cég több milliárd dolláros megállapodás lehetőségéről egyeztet. Ez azért különösen fontos fejlemény mert a Meta az egyik legnagyobb AI számítási kapacitást használó vállalat és ha a saját adatközpontjaiban a jövőben nem Nvidia GPU alapú rendszereket épít ki hanem a Google hardverére áll át, az

drámai hatással lehet az Nvidia jövőbeli chipeladásaira.

GPU vs. TPU A GPU eredetileg grafikai feladatokra készült és mára univerzális nagy teljesítményű processzorrá vált, amely hatalmas mennyiségű párhuzamos számítást tud elvégezni. Emiatt széles körben használják mesterséges intelligencia modellek tanítására és futtatására, mert rugalmas, sokféle algoritmust támogat és jól alkalmazkodik a változó kutatási igényekhez. A GPU nagy előnye a sokoldalúság ugyanakkor energiaigénye és költsége magasabb, ha nagy léptékű MI számításokról van szó. A TPU ezzel szemben a Google kifejezetten a mesterséges intelligencia matematikai műveleteinek gyorsítására tervezett processzora. A hardver felépítése specializált, egy nagy mátrix számítási egységre épül, amely bizonyos neurális hálózati feladatokat sokkal gyorsabban és energiahatékonyabban képes végrehajtani mint egy általános célú GPU. Kevésbé univerzális viszont nagy adatközponti vagy felhőalapú terhelés mellett olcsóbb és hatékonyabb alternatívát kínálhat. Ezért vált a közelmúltban a Google TPU iránti vállalati érdeklődés az Nvidia számára piaci kockázattá.

A Google TPU hardverei több olyan előnnyel is rendelkezhetnek amelyek bizonyos feladatoknál vonzóbbá teszik őket. A TPU rendszerek energiahatékonyságban és költségoldalon kedvezőbbek lehetnek a hagyományos GPU megoldásoknál és egyes mesterséges intelligencia modellek futtatására kifejezetten jól optimalizáltak.

A TPU-k külső értékesítéséről olyan stratégiai lépést jelentenek amely elsőként hozhat átállást a nagy felhasználók körében. A helyzet azért különösen izgalmas, mert eddig a Google jellemzően csak a saját infrastruktúráján belül használta a TPU rendszereket, de

most kezdi ezt a technológiát a felhőpiacon és a nagyvállalati ügyfélkörben is aktívan értékesíteni.

Na ezek azok a tényezők, amik az Nvidia zuhanásával párhuzamosan felfelé húzzák az Alphabet árfolyamát, amely ma új történelmi csúcsra emelkedett.

Nincs egyébként az Nvidiához képest sokka alacsonyabban árazva az Alphabet részvényes sem, sőt, az idei profittal 35-ös, a jövő évivel 29-es, a 2027-essel pedig 26-os a P/E ráta.

Címlapkép forrása: Bordunov Anton via Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ