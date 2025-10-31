  • Megjelenítés
Magyarországnak is hátat fordítana az Egyesült Államok – újabb ütést kaphat a NATO keleti szárnya
Globál

Magyarországnak is hátat fordítana az Egyesült Államok – újabb ütést kaphat a NATO keleti szárnya

Szerdán derült ki, hogy az Egyesült Államok csökkenti katonai jelenlétét Európa keleti szárnyán. Egy romániai dandár kivonását már hivatalosan is megerősítették, de a rotációs egység távozása magyarországi és szlovákiai csapatkivonást is jelenthet. Az Európai Bizottság pénteki sajtótájékoztatóján jelezte, a washingtoni döntés csak aláhúzza, hogy az Európai Unió tagállamainak fokozniuk kell védelmi lépésekeit és felkészültségüket.

Románia védelmi minisztériuma szerdán közölte, hogy az Egyesült Államok a tervek szerint csökkenti Európa keleti szárnyán állomásozó csapatainak számát, köztük azokat a katonákat is, akik a romániai Mihail Kogălniceanu légibázisra érkeztek volna. A tárca szerint a döntés várható volt Washington prioritásainak átrendeződése miatt; mintegy ezer amerikai katona továbbra is Romániában marad, ugyanakkor a közelmúltban rotációval távozó 1000–1200 főt már nem váltják fel.

A román minisztérium azt közölte, hogy az amerikai fél az Európában rotációban állomásozó dandár leállításáról döntött, amelynek elemei több NATO-országban – Romániában, Bulgáriában, Magyarországon és Szlovákiában – teljesítettek szolgálatot.

Az amerikai hadsereg hangsúlyozta, hogy ez „nem Európa elhagyását vagy a NATO iránti elkötelezettség csökkenését” jelenti. A lépést ugyanakkor ritka, éles hangnemben bírálták az Egyesült Államok szenátusi és képviselőházi fegyveres szolgálati bizottságainak republikánus vezetői, akik szerint a döntés felülvizsgálata szükséges.

Kapcsolódó cikkünk

Meghökkentő döntés Donald Trumptól: stratégiai fontosságú NATO-pozíciót gyengít meg - Putyinnak tett gesztusról pletykálnak

Az Európai Bizottság pénteki sajtótájékoztatóján erre a fejleményre reagálva Anitta Hipper szóvivő azt mondta, hogy

a testület figyelemmel kíséri azokat a sajtóértesüléseket, amelyek szerint az Egyesült Államok a következő hónapban csapatokat vonhat ki Szlovákiából, Romániából és Magyarországról.

Közölte, hogy a Bizottság tudomásul veszi a döntést, és úgy látja, hogy az európai biztonsági környezet változásai továbbra is szoros együttműködést és felelősségvállalást tesznek szükségessé a transzatlanti partnerek részéről.

A kérdés arra vonatkozott, hogy a tervezett amerikai csapatkivonás milyen hatással lehet Európa biztonságára. Hipper úgy fogalmazott, hogy az Európai Bizottság értékelése szerint a NATO, az Európai Unió és az Egyesült Államok továbbra is egymást kiegészítve dolgoznak a kontinens védelmén, és Washington számos más módon is támogatja az európai biztonsági erőfeszítéseket. Állítása szerint a döntés nem változtat azon, hogy az Egyesült Államok továbbra is elkötelezett Európa biztonsága mellett.

A szóvivő utalt arra is, hogy

a fejlemények ismét rámutatnak az uniós országok saját védelmi képességeinek megerősítésére. Ez a helyzet tovább erősíti azt az európai szándékot, amely a védelmi kiadások növelésére és az önálló biztonsági kapacitások fejlesztésére irányul, ami nemcsak politikai cél, hanem gyakorlati szükségszerűség is.

Hipper hozzátette: az uniós intézmények rendelkezésére állnak azok az eszközök, amelyekkel az EU folyamatosan fejlesztheti védelmi együttműködését, ugyanakkor a konkrét katonai döntések nem tartoznak a Bizottság hatáskörébe. Emlékeztetett arra, hogy a védelem elsősorban a tagállamok és a NATO felelőssége, a Bizottság szerepe pedig egyre inkább a védelmi ipar és a közös képességfejlesztések támogatásában jelentkezik.

A részletesebb védelmi vonatkozásokról szólva jelezte, hogy szükség esetén a Bizottság illetékes szakértői tudnak további tájékoztatást adni. A sajtótájékoztató ezt követően más témákkal folytatódott.

Kapcsolódó cikkünk

Felbőgtek a légvédelmi szirénák Oroszországban, Moszkva szerint ők "nem úgy" tesztelnek nukleáris fegyvereket - Híreink az ukrajnai frontról pénteken

Tankcsatát videóztak Ukrajnában: egyértelmű a győztes

Kiszivárgott: titkos csúcstalálkozóra készülnek Ukrajna legszorosabb támogatói – Erről lesz szó

Economist: mindjárt elfogy Ukrajna pénze – Itt az idő, hogy Európa állja a számlát

Címlapkép: Az amerikai légierő C-17 Globemaster szállítógépe a Swift Response 24 hadgyakorlaton. A fotó forrása: NATO.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

NIS2 élesben: indul a szankcionálás

A NIS2 már nem jövőbeli kihívás, hanem jelen idejű megfelelési kötelezettség. Az SZTFH szeptemberi bejelentésével élesbe fordult a kiberbiztonsági auditok ellenőrzése: a határidők elmulasz

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
orosz-ukrán háború szbu ukrán hadsereg ukrajna tengeri drón titkosszolgálat hírszerzés
Globál
Felbőgtek a légvédelmi szirénák Oroszországban, Moszkva szerint ők "nem úgy" tesztelnek nukleáris fegyvereket - Híreink az ukrajnai frontról pénteken
Pénzcentrum
Ez a magyar tűzifa-maffia legújabb trükkje: tömegeket szednek rá így a 2025-ös fűtési szezonban
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility