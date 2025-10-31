  • Megjelenítés
Még mindig brutális ütemben pusztul az esőerdő Brazíliában
Még mindig brutális ütemben pusztul az esőerdő Brazíliában

MTI
A brazíliai Amazonas-vidéken egy év alatt mintegy 11 százalékkal csökkent az erdőirtás a Luiz Ináció Lula da Silva elnök vezette kormány által közzétett hivatalos adatok szerint.

A brazil hatóságok - néhány nappal a Belémben megrendezésre kerülő ENSZ éghajlatváltozási konferencia (COP30) előtt - publikált adatai szerint összesen

5796 négyzetkilométernyi erdő pusztult el a világ legnagyobb trópusi erdejében 2024 augusztusa és 2025 júliusa között. Tizenegy év óta ez volt a legkisebb kiirtott terület.

Az adatokat a Nemzeti Űrkutatási Intézet (Inpe) Prodes műholdas rendszere segítségével gyűjtötték össze. Egy másik műholdas rendszer, a Deter előzetes adatai szerint azonban a vizsgált időszakban 4 százalékkal nőtt az erdőpusztulás üteme.

Ez a negyedik év, amikor folyamatosan csökken a hivatalos adatok szerint az erdőirtás üteme Brazíliában. Egy évvel korábban, 2023 augusztusa és 2024 júliusa között a kiirtott erdőség területe 6518 négyzetkilométer volt, ami 30 százalékos csökkentést jelentett az előző tizenkét hónaphoz képest.

A csütörtökön bejelentett adat emellett a harmadik legalacsonyabb az adatok gyűjtésének a kezdete óta. A Brazíliát tavaly sújtó rendkívüli aszály kedvezett a pusztító erdőtüzeknek, amelyek az erdőpusztulás fő okainak egyike a brazil kormány szerint. A biológiai sokszínűségéről ismert dél-amazóniai Cerrado szavannán az erdőirtás 11,49 százalékkal csökkent az Inpe szerint. Hatalomba történt visszatérésekor, 2023-ban Lula ígéretet tett a brazíliai erdőirtás 2030-ig történő felszámolására.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

