Dúl a pokol az ukrán erődváros körül: a Kreml azt állítja, dugába döntötte Kijev merész akcióját – Egy videó is előkerült

Az orosz védelmi minisztérium szombati tájékoztatása szerint
a helikopteren tartózkodó 11 ukrán katona közül senki sem élte túl a támadást.
Ukrajna ezt azonban tagadta.
Két ukrán katonai forrás ezzel szemben azt közölte, hogy Kijev különleges egységei sikeresen leszálltak Pokrovszk egyes részein, és ott harcolnak az orosz erőkkel, miközben Moszkva azt állítja, hogy csapatai bekerítették az ukrán kontingenseket.
Az ukrán Kyiv Independent ennek kapcsán arról írt: a brit Economist külpolitikai tudósítója megosztott egy független források által nem megerősített videót arról, ahogy állítólag orosz ellenőrzésű területen landolnak ukrán katonák, mivel
az ukrán katonai hírszerzés merész ellentámadást indított Pokrovszk közelében, hogy újra megnyissa a kulcsfontosságú logisztikai útvonalakat.
New. Hearing Ukraine's military intelligence is conducting a daring counter-offensive near Pokrovsk to reopen key logistics lines. Videos shared with me purport to show a heli drop in areas Russia claims to hold. *Have not been able to verify vids independently. pic.twitter.com/ZGyYfjUD2S https://t.co/ZGyYfjUD2S— Oliver Carroll (@olliecarroll) October 31, 2025
A Donyeck megyében fekvő Pokrovszk az elmúlt hetekben az egyik legintenzívebb harci övezetté vált,
ahol az orosz erők újabb előretörésről számoltak be, az ukrán fél pedig továbbra is ellenáll az orosz csapatok támadásainak.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
