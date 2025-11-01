  • Megjelenítés
Dúl a pokol az ukrán erődváros körül: a Kreml azt állítja, dugába döntötte Kijev merész akcióját – Egy videó is előkerült
MTI
|
Portfolio
Az orosz védelmi minisztérium szerint csapataik meghiúsították az ukrán különleges erők kísérletét, hogy helikopterrel katonákat juttassanak el a kelet-ukrajnai Pokrovszk városába, ahol heves harcok folynak a frontvonal mentén. Ukrán katonai források viszont azt közölték, hogy az ukrán katonai hírszerzés (HUR) egységei sikeresen leszálltak, és harcolnak az orosz erőkkel.

Az orosz védelmi minisztérium szombati tájékoztatása szerint

a helikopteren tartózkodó 11 ukrán katona közül senki sem élte túl a támadást.

Ukrajna ezt azonban tagadta.

Két ukrán katonai forrás ezzel szemben azt közölte, hogy Kijev különleges egységei sikeresen leszálltak Pokrovszk egyes részein, és ott harcolnak az orosz erőkkel, miközben Moszkva azt állítja, hogy csapatai bekerítették az ukrán kontingenseket.

Az ukrán Kyiv Independent ennek kapcsán arról írt: a brit Economist külpolitikai tudósítója megosztott egy független források által nem megerősített videót arról, ahogy állítólag orosz ellenőrzésű területen landolnak ukrán katonák, mivel

az ukrán katonai hírszerzés merész ellentámadást indított Pokrovszk közelében, hogy újra megnyissa a kulcsfontosságú logisztikai útvonalakat.

A Donyeck megyében fekvő Pokrovszk az elmúlt hetekben az egyik legintenzívebb harci övezetté vált,

ahol az orosz erők újabb előretörésről számoltak be, az ukrán fél pedig továbbra is ellenáll az orosz csapatok támadásainak.

