  • Megjelenítés
Globál

Az izraeli külügyminiszter az orosz nagykövettel tárgyalt

Portfolio
Gideon Sa'ar izraeli külügyminiszter fogadta Anatolij Viktorov orosz nagykövetet, ahol kétoldalú, regionális és globális kérdésekről tárgyaltak - jelentette a Tass.

Az orosz nagykövetség közleménye szerint a diplomaták megvitatták a közel-keleti helyzetet Donald Trump amerikai elnök békekezdeményezésének első szakaszával összefüggésben.

Kiemelt figyelmet fordítottak az ukrajnai válságra, valamint érintették Oroszország szentföldi ingatlanokkal kapcsolatos jogainak biztosítását is.

A felek hangsúlyozták, hogy országaik hasonlóan vélekednek a második világháborúval kapcsolatos történelmi igazság megőrzéséről és a Vörös Hadsereg náci Németország feletti győzelemben játszott döntő szerepéről.

Mindkét fél megerősítette szándékát a politikai párbeszéd folytatására és az orosz-izraeli együttműködés konstruktív jellegének fenntartására.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Top10 upgrade

A roic.ai pár hónapja kijött egy API fejlesztéssel (v2), kipróbáltam, mert az AAPL ticker minden adatához hozzá lehet férni az API-n keresztül, hogy tesztelhessük a dolgot, és előfizettem rá.

RSM Blog

NIS2 élesben: indul a szankcionálás

A NIS2 már nem jövőbeli kihívás, hanem jelen idejű megfelelési kötelezettség. Az SZTFH szeptemberi bejelentésével élesbe fordult a kiberbiztonsági auditok ellenőrzése: a határidők elmulasz

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
GettyImages-1487435262-fegyver-fegyveres-erők-háború-hadsereg-harckocsi-honvédelem-nap-páncél
Globál
Pusztító csapást mértek az oroszok, sorsdöntő ütközet zajlik - Háborús híreink vasárnap
Pénzcentrum
Veszélyes gyerekülés bukott meg a nagy ellenőrzésen: ha neked is ilyen van, nehogy használd!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility