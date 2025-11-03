  • Megjelenítés
750 millió dolláros gázszámlát küldött Zelenszkij
750 millió dolláros gázszámlát küldött Zelenszkij

Ukrajnának további 750 millió dollárra van szüksége a téli gázimport finanszírozásához.

Volodimir Zelenszkij elnök hétfőn közölte, hogy

a kormány mintegy 30 százalékkal növelné a földgázimportot.

A lépést az indokolja, hogy Oroszország az elmúlt hetekben élesen felerősítette Ukrajna energiaszektora elleni támadásait, különös tekintettel a gázlétesítményekre.

Forrás: Reuters

Top10 upgrade

A roic.ai pár hónapja kijött egy API fejlesztéssel (v2), kipróbáltam, mert az AAPL ticker minden adatához hozzá lehet férni az API-n keresztül, hogy tesztelhessük a dolgot, és előfizettem rá.

