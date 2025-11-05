  • Megjelenítés
Beváltotta fenyegetését Trump: az Egyesült Államok kilőtte a rettegett Minuteman III-at
Globál

Beváltotta fenyegetését Trump: az Egyesült Államok kilőtte a rettegett Minuteman III-at

Portfolio
Az Egyesült Államok légierejének globális csapásmérő parancsnoksága szerdán tesztelt egy Minuteman III-as, nukleáris robbanófej hordozására is alkalmas interkontinentális ballisztikus rakétát (ICBM). A rakétateszt pár nappal azt követően történt, hogy Donald Trump az amerikai nukleáris képességek tesztelésére szólította fel a haderőt.

A Fox News újságírója, Lucas Tomlinson X-oldalán adott hírt a tesztről, és videót is közzétett egy másik, idén májusban tartott rakétakilövésről.

Az amerikai légierő globális csapásmérő parancsnoksága honlapján közzétette, hogy valóban tesztelték a Minuteman III rakétát. A parancsnokság szerint a rakéta nem hordozott robbanófejet.

A rakétát a kaliforniai Vandenberg légitámaszpontról lőtték ki, és mintegy 4200 mérföldet, vagyis csaknem 6800 kilométert tett meg a Marshall-szigetek Kwajalein-atolljáig,

Még több Globál

Pokrovszk romjaiért folyik a küzdelem, több csapás is érte Oroszországot – Háborús híreink szerdán

Baj van a fronton: lassan teljesen elfogynak az ukrán tankok, a Nyugat szinte tehetetlen

Tömegbe hajtott egy autós Franciaországban, elfogásakor Allahu akbart kiáltott

ahol a Ronald Reaganről elnevezett rakétateszt-terület található.

A sajtóban már hétfőn megjelent a hír, hogy Trump múlt heti utasítása nyomán sor kerülhet egy nukleáris bevetésre is képes fegyver tesztelésére, és ez valószínűleg egy Minuteman III rakéta lesz.

Kapcsolódó cikkünk

Kiadta a parancsot Donald Trump: interkontinentális ballisztikus rakétát lő ki Amerika

Címlapkép forrása: Demetrius Freeman/The Washington Post via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Caprica Consulting

Lezárult egy korszak

2025. október 31-ével megszűnt az AVDH (Azonosításra Visszavezetett Dokumentumhitelesítés) szolgáltatás. Ezzel az ingyenes állami aláírási lehetőség végleg kikerült a mindennapi ügyintéz

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Property Awards 2025

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Finanszírozás a gyakorlatban – Budapesti Fórum

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
Dubaj vagy Budapest: hol éri meg most jobban lakást venni?
Kimondták az oroszok: ha a NATO ezt megteszi, Oroszország tényleg megtámadja Európát
Kész, ennyi volt: Moszkva váratlanul leállította a kulcsfontosságú vonalat Amerikával
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility