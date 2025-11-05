Beváltotta fenyegetését Trump: az Egyesült Államok kilőtte a rettegett Minuteman III-at

A Fox News újságírója, Lucas Tomlinson X-oldalán adott hírt a tesztről, és videót is közzétett egy másik, idén májusban tartott rakétakilövésről.
The U.S. Air Force’s Global Strike Command says it conducted another unarmed Minuteman III ICBM test launch from California as part of routine reliability checks. The missile landed near the Marshall Islands. (Video below from May test.)pic.twitter.com/ymmtp2xYXb https://t.co/ymmtp2xYXb— Lucas Tomlinson (@LucasFoxNews) November 5, 2025
Az amerikai légierő globális csapásmérő parancsnoksága honlapján közzétette, hogy valóban tesztelték a Minuteman III rakétát. A parancsnokság szerint a rakéta nem hordozott robbanófejet.
A rakétát a kaliforniai Vandenberg légitámaszpontról lőtték ki, és mintegy 4200 mérföldet, vagyis csaknem 6800 kilométert tett meg a Marshall-szigetek Kwajalein-atolljáig,
ahol a Ronald Reaganről elnevezett rakétateszt-terület található.
A sajtóban már hétfőn megjelent a hír, hogy Trump múlt heti utasítása nyomán sor kerülhet egy nukleáris bevetésre is képes fegyver tesztelésére, és ez valószínűleg egy Minuteman III rakéta lesz.
Címlapkép forrása: Demetrius Freeman/The Washington Post via Getty Images
