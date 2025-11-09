  • Megjelenítés
Lavrov: Az Egyesült Államok mérlegeli Putyin ajánlatát
Lavrov: Az Egyesült Államok mérlegeli Putyin ajánlatát

Szergej Lavrov szerint az Egyesült Államok jelenleg mérlegeli Vlagyimir Putyin javaslatát a New START nukleáris fegyverkorlátozási szerződés meghosszabbításáról, miközben Moszkva ragaszkodik ahhoz, hogy az általa annektált ukrajnai területek hovatartozása nem képezheti vita tárgyát. Az orosz külügyminiszter úgy fogalmazott: Oroszország kész a kompromisszumra, de nem enged alapelveiből.

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter szerint az Egyesült Államok jelenleg vizsgálja Vlagyimir Putyin javaslatát, amely alapján Oroszország kész lenne a New START nukleáris fegyverkorlátozási szerződésben rögzített korlátokat a megállapodás 2026 februári lejárata után is betartani, amennyiben Washington is ugyanígy jár el. Lavrov a RIA hírügynökségnek adott interjúban azt mondta, hogy az Egyesült Államok diplomáciai csatornákon keresztül jelezte: a kérdés vizsgálat alatt van, de egyelőre nem adott érdemi választ Moszkvának.

Lavrov azt is hangsúlyozta, hogy az Alaska állambeli Anchorage-ben elért korábbi megállapodások kompromisszumot jelentenek, ugyanakkor Oroszország nem mond le alapvető elveiről. Közölte, hogy a megállapodások értelmében

Oroszország területi integritása, valamint a 2014-es és 2022-es ukrajnai népszavazások eredményei nem képeznek vita tárgyát.

Hozzátette, Moszkva jelenleg az amerikai fél hivatalos visszaigazolására vár, amely megerősíti, hogy az Anchorage-ben kötött megállapodások továbbra is érvényben vannak.

A nyilatkozat azt jelzi, hogy Oroszország diplomáciai csatornákat fenntartva keres kompromisszumot a nukleáris fegyverzetellenőrzési keretek meghosszabbítására, de közben ragaszkodik az általa megszerzett területek jogi elismeréséhez.

Címlapkép forrása: Contributor/Getty Images

