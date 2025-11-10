Egykori terrorista vezető járt titokban a Fehér Házban: Trump zárt ajtók mögött tárgyalt vele

Az amerikai pénzügyminisztérium újabb 180 nappal meghosszabbította a 2019-ben elfogadott Caesar-törvény szankcióinak végrehajtási felfüggesztését, miközben Donald Trump a Fehér Házban zárt ajtók mögött fogadta Ahmed as-Sarát, Szíria elnökét. Az egykori az al-Káida parancsnokot csak néhány nappal ezelőtt vette le az Egyesült Államok a "különösen kijelölt globális terrorista" listáról.

Donald Trump amerikai elnök hétfőn visszafogott körülmények között, zárt ajtók mögött tárgyalt a Fehér Házban Ahmed as-Sarával, Szíria államfőjével.

Sará egykor az al-Káida parancsnoka volt, nemrég még az Egyesült Államok terrorista listáján szerepelt,

ma pedig országa évtizedes elszigeteltségének felszámolásán dolgozik.

Sará iszlamista fegyveresei tavaly december 8-án villámoffenzívával megdöntötték a hosszú ideje uralkodó Bassár el-Aszad autokrata rendszerét Északnyugat-Szíriából kiindulva. A 43 éves, egykori felkelő azóta világkörüli körúton igyekszik mérsékelt, egységet teremtő vezetőként bemutatkozni, aki újjáépítené a háború sújtotta országot.

Washingtoni útjának egyik fő célja az amerikai büntetőintézkedések legszigorúbb elemeinek teljes eltörlése. Miközben Sará Trumppal egyeztetett, a Pénzügyminisztérium további 180 napra meghosszabbította a Caesar-törvény végrehajtásának felfüggesztését. A tárca közleménye szerint ez "a Szíriának nyújtott szankciós könnyítések folytatása iránti elkötelezettséget" jelzi. A szankciók teljes megszüntetéséről azonban csak a Kongresszus dönthet; egy magas rangú kormányzati tisztviselő közölte, hogy az adminisztráció teljes mértékben támogatná a törvény visszavonását.

Sará vizitje az első, hivatalban lévő szíriai elnök által tett washingtoni látogatás. Erre fél évvel azután kerül sor, hogy a felek Szaúd-Arábiában először találkoztak, és az amerikai elnök akkor jelezte: tervezi a szankciók enyhítését.

Néhány nappal ezelőtt az Egyesült Államok levette Sarát a "különösen kijelölt globális terrorista" listáról is.

A protokoll szokatlanul visszafogott volt. Sará oldalbejáraton át érkezett, ahol az újságírók csak futólag láthatták, nem pedig a Fehér Ház Nyugati szárnyának főbejáratánál, ahol Trump gyakran kamerák előtt üdvözli a magas rangú vendégeket. Az Ovális Irodába rendszerint bebocsátást nyerő sajtópoolt most nem engedték be.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Contributor/Getty Images