  • Megjelenítés
Egykori terrorista vezető járt titokban a Fehér Házban: Trump zárt ajtók mögött tárgyalt vele
Globál

Egykori terrorista vezető járt titokban a Fehér Házban: Trump zárt ajtók mögött tárgyalt vele

Portfolio
Az amerikai pénzügyminisztérium újabb 180 nappal meghosszabbította a 2019-ben elfogadott Caesar-törvény szankcióinak végrehajtási felfüggesztését, miközben Donald Trump a Fehér Házban zárt ajtók mögött fogadta Ahmed as-Sarát, Szíria elnökét. Az egykori az al-Káida parancsnokot csak néhány nappal ezelőtt vette le az Egyesült Államok a "különösen kijelölt globális terrorista" listáról.

Donald Trump amerikai elnök hétfőn visszafogott körülmények között, zárt ajtók mögött tárgyalt a Fehér Házban Ahmed as-Sarával, Szíria államfőjével.

Sará egykor az al-Káida parancsnoka volt, nemrég még az Egyesült Államok terrorista listáján szerepelt,

ma pedig országa évtizedes elszigeteltségének felszámolásán dolgozik.

Sará iszlamista fegyveresei tavaly december 8-án villámoffenzívával megdöntötték a hosszú ideje uralkodó Bassár el-Aszad autokrata rendszerét Északnyugat-Szíriából kiindulva. A 43 éves, egykori felkelő azóta világkörüli körúton igyekszik mérsékelt, egységet teremtő vezetőként bemutatkozni, aki újjáépítené a háború sújtotta országot.

Még több Globál

Napokon belül eleshet az erődváros, egyre több a gyanús esemény a NATO légterében - Háborús híreink hétfőn

Keményen üzent Zelenszkij az ukrán korrupciós botrány érintettjeinek

Közel-keleti feszültségek: itt a nagy fordulat

Washingtoni útjának egyik fő célja az amerikai büntetőintézkedések legszigorúbb elemeinek teljes eltörlése. Miközben Sará Trumppal egyeztetett, a Pénzügyminisztérium további 180 napra meghosszabbította a Caesar-törvény végrehajtásának felfüggesztését. A tárca közleménye szerint ez "a Szíriának nyújtott szankciós könnyítések folytatása iránti elkötelezettséget" jelzi. A szankciók teljes megszüntetéséről azonban csak a Kongresszus dönthet; egy magas rangú kormányzati tisztviselő közölte, hogy az adminisztráció teljes mértékben támogatná a törvény visszavonását.

Sará vizitje az első, hivatalban lévő szíriai elnök által tett washingtoni látogatás. Erre fél évvel azután kerül sor, hogy a felek Szaúd-Arábiában először találkoztak, és az amerikai elnök akkor jelezte: tervezi a szankciók enyhítését.

Néhány nappal ezelőtt az Egyesült Államok levette Sarát a "különösen kijelölt globális terrorista" listáról is.

A protokoll szokatlanul visszafogott volt. Sará oldalbejáraton át érkezett, ahol az újságírók csak futólag láthatták, nem pedig a Fehér Ház Nyugati szárnyának főbejáratánál, ahol Trump gyakran kamerák előtt üdvözli a magas rangú vendégeket. Az Ovális Irodába rendszerint bebocsátást nyerő sajtópoolt most nem engedték be.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Contributor/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Kína markában a kritikus nyersanyagok

Lezárult az amerikai-kínai kereskedelmi tárgyalások első felvonása, de az eredmény valós kiértékeléséről vajmi kevés szó esik. Pedig igazán figyelemreméltó, hogy a Trump által főellens

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Future of Construction 2025

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Finanszírozás a gyakorlatban – Budapesti Fórum

2025. november 11.

Portfolio Investment Day 2025

2025. november 18.

Portfolio AI & Digital Transformation 2025

2025. november 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Fontos információk derültek ki az amerikai pénzügyi védőpajzsról - Mit csinál a forint?
Kiderülhetett az igazság: mit ígért valójában Trump Orbánnak az orosz energiáról
Hát itt meg mi folyik? Több tucat Leopard 2A6-ot kaphatott volna Ukrajna, Kijevnek egy sem kellett belőle
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility