Japán katonai beavatkozással fenyeget a Tajvani-szorosban, máris itt a kemény válasz

Kína tévesnek tartja és határozottan visszautasítja Takaicsi Szanae új japán miniszterelnök Tajvannal kapcsolatos kijelentését, és hivatalosan tiltakozott miatta Japánnál - közölte a kínai külügyminisztérium szóvivője hétfőn.

Lin Csien szerint Takaicsi azt mondta a tokiói parlamentben: egy kínai támadás Tajvan ellen

"Japán létét fenyegető helyzetet" teremtene, ebből kifolyólag Japán érvényesíthetné a kollektív önvédelemhez való jogát.

A szóvivő hangsúlyozta: a japán kormányfő kijelentése nyíltan utal egy katonai beavatkozás lehetőségére a Tajvani-szorosban, és ez - vélekedett - durva beavatkozás Kína belügyeibe. Lin Csien szerint ezzel Japán súlyosan megsérti az "egy Kína" elvét, a két ország közötti négy politikai megállapodás szellemét, valamint a nemzetközi kapcsolatok alapvető normáit.

Ezek a kijelentések súlyosan ellentmondanak a japán kormány korábbi politikai vállalásainak, természetüket és hatásukat tekintve is rendkívül károsak

- vélekedett, hozzátéve, hogy Kína kifejezte elégedetlenségét és negatív ítéletét ebben az ügyben.

"A japán hatóságok beavatkozási kísérletei a tajvani ügyekbe nemcsak a nemzetközi igazságosságot tiporják sárba, hanem a második világháború utáni nemzetközi rendet is megkérdőjelezik, és ártanak a kínai-japán kapcsolatoknak" - emelte ki.

Kína végül meg fogja valósítani újraegyesítését, amely elkerülhetetlen.

A kínai népnek megvan a szilárd akarata, teljes önbizalma és elegendő képessége ahhoz, hogy határozottan meghiúsítson minden olyan kísérletet, amely az újraegyesítés útjában állna" - szögezte le.

Hszi Csin-ping kínai elnök és Takaicsi Szanae új japán miniszterelnök október végén találkoztak először az Ázsiai és Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) 32. csúcstalálkozóján Dél-Koreában. A két vezető itt kijelentette, hogy készek együttműködni több területen is, és fontosnak tartják, hogy a két ország felelősen és őszinte párbeszéd útján oldja meg a vitás kérdéseket.

