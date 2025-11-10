  • Megjelenítés
Teljesen érthetetlen, mi történt - Balesetben meghalt az orosz fegyvergyár vezetősége
Teljesen érthetetlen, mi történt - Balesetben meghalt az orosz fegyvergyár vezetősége

Múlt pénteken egy helikopterbalesetben életét vesztette a kizlijari fegyvergyár igazgatóhelyettese, és két vezető mérnöke. A balesetről megjelent egy videó is, az alapján viszont elég nehéz kitaláni, mégis mi történt.

A kiziljari hadiipari komplexum az orosz légierő számára készít fedélzeti elektronikai rendszereket, a Szuhoj vadászbombázók is a dél-oroszországi üzem eszközeit használják.

A gyár igazgatóhelyettese, illetve két mérnöke szombaton zuhant le egy Kamov KA-226-os helikopterrel. A balesetről készült videón jól látszódik, hogy a gép pilótája nagy sebességgel földhöz vágja a forgószárnyast, aminek a farka le is szakad. A helikopter ezután néhány másodperc erejéig a vízben landol, majd elsőre teljesen érthetetlen módon újra felemelkedik.

Az látható, hogy emelkedés közben a gép nehezen irányítható, nagyobb magasság után a pilóta el is veszíti a harcot, a gép pedig a tengerparton a földbe csapódik.

Mivel a Kamov ikerrotoros gépeit nem farokrotorral stabilizálják, így még az a leginkább hihető magyarázat, hogy a pilóta egyszerűen nem vette észre, hogy leszakította a gépe farkát. Ha az első, nem túl finom landolás után a földön marad, mindenki megúszta volna a történetet.

