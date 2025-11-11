Befuccsolni látszik Trump nagy béketerve: egyik fél sem enged a követelésekből

A tűzszünet október 10-i életbe lépése óta az izraeli hadsereg ellenőrzi Gáza területének 53%-át, beleértve a mezőgazdasági területek nagy részét, Rafah városát délen, valamint Gázaváros egyes részeit. A Gázai övezet közel kétmillió lakosa a Hamász által ellenőrzött területeken, sátortáborokban és lerombolt városok romjai között zsúfolódik össze.
Trump tervének következő szakasza szerint Izraelnek távolabb kellene húzódnia az egyezményben meghatározott "sárga vonaltól", átmeneti hatóságot kellene létrehozni Gáza irányítására, nemzetközi biztonsági erőket kellene telepíteni, a Hamászt le kellene fegyverezni, és meg kellene kezdeni az újjáépítést. A terv azonban nem tartalmaz határidőket vagy konkrét végrehajtási mechanizmusokat.
A helyzetet nehezíti, hogy a Hamász elutasítja a leszerelést, Izrael nem fogadja el a nyugat-barát, de végtelenül korrupt Palesztin Hatóság részvételét, és bizonytalanság övezi a nemzetközi erők telepítését.
Hat európai tisztviselő szerint a terv gyakorlatilag elakadt, és az újjáépítés valószínűleg csak az Izrael által ellenőrzött területre korlátozódik majd, ami évekig tartó megosztottsághoz vezethet.
Az Egyesült Államok egy olyan ENSZ BT határozattervezetet készített, amely kétéves mandátumot adna a nemzetközi erőknek és az átmeneti kormányzati testületnek. Több diplomata szerint azonban a kormányok továbbra is vonakodnak csapatokat küldeni, különösen, ha feladataik túlmutatnak a békefenntartáson.
JD Vance amerikai alelnök és Jared Kushner, Trump befolyásos veje a múlt hónapban kijelentették, hogy az újjáépítési alapok gyorsan megindulhatnának az Izrael által ellenőrzött területre, akár a terv következő szakaszába lépés nélkül is, azzal a céllal, hogy modellzónákat hozzanak létre egyes gázaiak számára.
Az izraeli hadsereg sárga betonakadályokat helyezett el a visszavonulási vonal jelölésére, és infrastruktúrát épít a Gáza általa ellenőrzött oldalán. Nadav Shoshani izraeli katonai szóvivő szerint a katonák azért vannak ott, hogy megakadályozzák a fegyveresek átkelését az Izrael által ellenőrzött zónába, és Izrael csak akkor vonul vissza tovább, ha a Hamász teljesíti a feltételeket, beleértve a leszerelést.
A Hamász közben újra megerősítette pozícióját a palesztin területeken, rendvédelmi erőket biztosít a biztonság fenntartására és civil munkásokat, akik őrzik az élelmiszer-standokat és utakat tisztítanak a romok között. Házem Kásszem, a Hamász szóvivője Gázavárosban kijelentette, hogy a csoport kész átadni a hatalmat egy palesztin technokrata entitásnak, hogy megkezdődhessen az újjáépítés.
Az európai és arab államok azt szeretnék, ha a Ciszjordániában székelő Palesztin Hatóság és rendőrsége visszatérne Gázába a nemzetközi erőkkel együtt, hogy átvegye a hatalmat a Hamásztól. Több ezer, Egyiptomban és Jordániában kiképzett tisztjük készen áll a bevetésre, de Izrael ellenzi a Palesztin Hatóság bármilyen szerepvállalását.
Továbbra is tisztázatlan, ki finanszírozná az izraeli megszállás alatt álló Gáza-részek újjáépítését, mivel az Öböl-menti országok vonakodnak közbelépni a Palesztin Hatóság részvétele és egy államalapítási út nélkül, amit Izrael elutasít. Az újjáépítés költségeit 70 milliárd dollárra becsülik.
Címlapkép forrása: Majdi Fathi/NurPhoto via Getty Images
