Dugába dőlt Putyin nagy terve, véres polgárháború húzta keresztbe a Szovjetunió óta nem látott terjeszkedést

Andrej Csernovol, Oroszország szudáni nagykövete bejelentette, hogy a konfliktus miatt átmenetileg leállt a Port Szudánban tervezett haditengerészeti logisztikai bázis kialakítása.
A jelenlegi katonai konfliktusra tekintettel a kérdésben egyelőre megállt a mozgás
– idézte szavait a The Moscow Times.
A 2020-ban kötött megállapodás lehetővé tette volna, hogy Oroszország legfeljebb négy hadihajót és 300 katonát állomásoztasson Port Szudánban.
Ez lett volna Moszkva első állandó afrikai haditengerészeti támaszpontja a Szovjetunió felbomlása óta.
Omar el-Basír 2019-es megbuktatása után azonban a tárgyalások befagytak, a projekt pedig bizonytalanná vált. Oroszország eredetileg jogot kapott volna fegyverek, felszerelések, lőszer, légvédelmi és rádióelektronikai rendszerek beszállítására is, ám a megállapodást mindeddig nem ratifikálták.
A Vörös-tenger partjára tervezett létesítmény stratégiailag kitünő helyen fekszik: rálátást adna a világ egyik legforgalmasabb tengeri útvonalára, a globális kereskedelem mintegy 10 százalékát bonyolító Szuezi-csatorna térségére. A konfliktus kezdeti szakaszában Oroszország a Gyorsreagálású Erők (RSF) felkelőit támogatta a Wagner-zsoldosokon keresztül, később azonban a szudáni hadsereg mellé állt.
Miután a kormánycsapatok februárban visszafoglalták Kartúmot, a nemzetközi repülőteret és több fontos katonai objektumot, Szudán külügyminisztere közölte, hogy a Moszkvával kötött, régóta akadozó megállapodás ismét sínen van, és azt állította, hogy hamarosan megkezdődhet az építkezés Port Szudánban.
A régióban egyébként az ukrán hírszerzés is aktív: 2023 év végétől kezdve több videó is megjelent arról, hogy a HUR egységei sorra számolják fel a helyi orosz erőket, illetve a Wagner-csapatok maradékait.
