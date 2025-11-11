Dugába dőlt Putyin nagy terve, véres polgárháború húzta keresztbe a Szovjetunió óta nem látott terjeszkedést

Andrej Csernovol, Oroszország szudáni nagykövete bejelentette, hogy a konfliktus miatt átmenetileg leállt a Port Szudánban tervezett haditengerészeti logisztikai bázis kialakítása.

A jelenlegi katonai konfliktusra tekintettel a kérdésben egyelőre megállt a mozgás

– idézte szavait a The Moscow Times.

A 2020-ban kötött megállapodás lehetővé tette volna, hogy Oroszország legfeljebb négy hadihajót és 300 katonát állomásoztasson Port Szudánban.

Ez lett volna Moszkva első állandó afrikai haditengerészeti támaszpontja a Szovjetunió felbomlása óta.

Omar el-Basír 2019-es megbuktatása után azonban a tárgyalások befagytak, a projekt pedig bizonytalanná vált. Oroszország eredetileg jogot kapott volna fegyverek, felszerelések, lőszer, légvédelmi és rádióelektronikai rendszerek beszállítására is, ám a megállapodást mindeddig nem ratifikálták.

A Vörös-tenger partjára tervezett létesítmény stratégiailag kitünő helyen fekszik: rálátást adna a világ egyik legforgalmasabb tengeri útvonalára, a globális kereskedelem mintegy 10 százalékát bonyolító Szuezi-csatorna térségére. A konfliktus kezdeti szakaszában Oroszország a Gyorsreagálású Erők (RSF) felkelőit támogatta a Wagner-zsoldosokon keresztül, később azonban a szudáni hadsereg mellé állt.

Miután a kormánycsapatok februárban visszafoglalták Kartúmot, a nemzetközi repülőteret és több fontos katonai objektumot, Szudán külügyminisztere közölte, hogy a Moszkvával kötött, régóta akadozó megállapodás ismét sínen van, és azt állította, hogy hamarosan megkezdődhet az építkezés Port Szudánban.

A régióban egyébként az ukrán hírszerzés is aktív: 2023 év végétől kezdve több videó is megjelent arról, hogy a HUR egységei sorra számolják fel a helyi orosz erőket, illetve a Wagner-csapatok maradékait.

