Ez már szinte hadüzenet: megérkezett Trump repülőgép-hordozója, komoly veszélybe került Putyin barátja
Portfolio
Az amerikai haditengerészet legnagyobb repülőgép-hordozója, az USS Gerald R. Ford és harci köteléke kedden megérkezett Latin-Amerikába - számolt be a The Hill.

A USS Gerald R. Ford az amerikai védelmi minisztérium utasítására október végén hagyta el a Földközi-tengert és indult meg Venezuela partjaihoz, hivatalosan azért, hogy segítsen a nemzetközi bűnszervezetek felszámolásában és a kábítószer-csempészet visszaszorításában.

A megerősített amerikai jelenlét a USSOUTHCOM felelősségi területén növeli az Egyesült Államok képességét az illegális szereplők és tevékenységek felderítésére, megfigyelésére és megzavarására, amelyek veszélyeztetik az amerikai haza biztonságát és jólétét a nyugati féltekén"

- nyilatkozta Sean Parnell, a Pentagon szóvivője.

A Ford és kísérőhajói - köztük az USS Bainbridge, USS Mahan és USS Winston Churchill - Venezuela közelében erősítik az amerikai tűzerőt, miközben a védelmi minisztérium már nyolc hadihajót, F-35-ös vadászgépeket és legalább egy nukleáris meghajtású tengeralattjárót telepített a Karib-térségbe.

A legtöbb szakértő egyetért abban, hogy ilyen nagy mennyiségű katonai eszköz könnyen elég ahhoz, hogy nagyszabású támadást hajtsanak végre Venezuela ellen, az ország vezetőjének eltávolításáról Donald Trump elnök is beszélt néhány napja.

Címlapkép forrása: Alyssa Joy/U.S. Navy via Getty Images

