Volt terrorvezér csapott Donald Trump markába – Tényleg megéri ez Washingtonnak?

Ahmed al-Saraa, az Egyesült Államok által korábban terrorszervezetként nyilvántartott Hajat Tahrír al-Sham vezetője, Szíria új elnöke hétfőn Washingtonba látogatott, hogy Donald Trumppal találkozzon. A lépés több szempontból is mérföldkő mind Damaszkusz, mind az USA részéről, de felmerül a kérdés: miért látja vendégül Trump azt az embert, akinek pár hónapja még tíz millió dolláros vérdíj volt a fején? Nézzük.

Trump nem most beszélt először az új szír elnökkel: három hónapja a New York-i ENSZ közgyűlésen már találkozott a két vezető, az amerikai államfő pedig kifejezetten kedves szavakkal illette al-Saraát. A hétfői, Washingtoni látogatás azonban egy szempontból mindenképpen mérföldkő volt, hiszen ez volt az első alkalom, hogy a független Szíria vezetője az Egyesült Államok fővárosába utazzon.

I love a good story. And the Syrian President Ahmed al-Sharaa in the USA on an official visit playing basketball with the head of the US Central Command (CENTCOM) and the commander of the international anti-ISIS coalition in Iraq is a fantastic story. The formal reason is that… pic.twitter.com/OQeEzUErK3 https://t.co/OQeEzUErK3 — Mats Nilsson (@mazzenilsson) November 9, 2025

Arról, hogy Ahmed al-Saraa hogyan lett egyetemi hallgatóból az al-Kaida tagja, majd Szíria elnöke, itt írtunk bővebben:

Arra már előzetesen lehetett számítani, hogy mi is lesz a megbeszélés tárgya: Damaszkusz szeretné elérni, hogy a nyugati államok feloldják az ország, az azt jelenleg vezető HTS, valamint az al-Saraa ellen hozott szankciókat. A jelek szerint ezzel kifejezetten jól haladnak, hiszen az USA pénzügyminisztériuma már a találkozó napján bejelentette: lépéseket fognak tenni annak érdekében, hogy az összes szankció feloldásra kerüljön, illetve ösztönözni tervezik a szíriai befektetéseket is.

Ezekre a lépésekre a polgárháború sújtotta országnak logikus módon komoly szüksége van, ráadásul valamelyest

ironikus módon éppen az ex-terrorvezér al-Saraa lehet jó garancia a pénz megfelelő elosztására, hiszen a hatalomátvétel előtt a HTS irányítása alatt álló területek gyorsabban fejlődtek, mint Szíria bármely más régiója.

A pénzügyi segítség ára első ránézésre kifejezetten alacsony: Szíria csatlakozott az Iszlám Állam maradékai ellen küzdő nemzetközi koalícióhoz, ami nem túl meglepő mozzanat, hiszen a HTS a polgárháború során lényegében folyamatosan harcban állt az ISIL harcosaival. A terrorszervezet komoly területeket már rég nem ellenőriz, de az ország középső, ritkán lakott, sivatagos területein még rendelkezik némi befolyással, Damaszkusznak pedig logikus érdeke ezeknek a sejteknek a felszámolása.

Területi irányítás Szíriában: Zöld: szír kormányerők, illetve az északkeleti "sávban" Törökország; Sárga: SDF; Kék: Izrael; Piros (Tartúsz és Dzsabla környékén): Oroszország. Forrás: Ermanarich via Wikimedia Commons

A jelek szerint Trumpnak elég komoly nyerő szériája van a régióban: Libanon új kormánya kifejezetten nyugatbarát, az Öböl-államok, Jordánia és Izrael régóta jó kapcsolatot ápol Washingtonnal, Irán szépen lassan elveszíti a proxyhálózatát a Közel-Keleten, ráadásul az Izraellel vívott 12 napos háború során elég komoly ütést kapott a nemzetközi renoméja, most pedig úgy néz ki, Damszkusz képében újabb szövetségessel gazdagodnak.

Ez a lépés ráadásul kellemetlenül érintheti Oroszországot is: bár most úgy néz ki, hogy Moszkva valamilyen szinten visszakapta az irányítást a tartúszi és dzsablai katonai támaszpontok fölött,

Washington éppen Damaszkusz agglomerációjában tervez légibázist létesíteni,

azon pedig egyáltalán nem lennénk meglepve, ha hosszú távon al-Saraa inkább az amerikaiak felé kezdene el közeledni a vele fél éve még lényegében hadban álló Moszkva helyett.

Az természetesen továbbra is kérdéses, hogy mi lesz az ország északkeleti harmadát irányítása alatt tartó, egyébként szintén az USA által támogatott Szíriai Demokratikus Erők (SDF) sorsa: bár a HTS és a kurdok által dominált szervezet folytatott tárgyalásokat arról, hogy az utóbbi beolvad a szír központi hatalomba, ezek a megbeszélések elég látványosan akadoznak. Arra elég jó esély van, hogy Washington közbenjárása újraindíthatja a párbeszédet, de ha az ismét elbukik, nem lenne váratlan fordulat, ha Trump elengedné a mostanra lassan szükségtelenné váló milícia kezét.

Címlapkép forrása: Wikimedia Commons