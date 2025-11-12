  • Megjelenítés
Ennek a videónak ott a helye minden katonai bakis válogatásban: komikus módon sikerült szétlőniük egy kocsit az ukrán katonáknak
Globál

Ennek a videónak ott a helye minden katonai bakis válogatásban: komikus módon sikerült szétlőniük egy kocsit az ukrán katonáknak

Portfolio
Az internet tele van olyan videókkal, amiken gyakorlatozó katonák csinálnak vicces bakikat: ajtófélfának vágott villanógránát, aknavetőből húsz centire repülő aknagránát, vetőcsőbe szorult torpedó. Most az ukrán katonáknak sikerült úgy eltalálni a célpontot, ahogy valószínűleg nem számítottak rá.

Az X-en megjelent felvételen egy felszerelése alapján feltételezhetően ukrán katona lő célba a világszerte népszerű, olcsó, egyszerű és megbízható RPG-7-es rakétagránát-vetőjével.

A videó nem éppen jó minőségű, elsőre csak annyit lehet kiszúrni, hogy a katona által kilőtt tandem-robbanófejes PG-7VR gránát szokatlanul lassan csapódik be a célpontnak kijelölt autóroncsba.

Kis odafigyeléssel ki lehet szúrni, hogy a katonának sikerül a kocsi előtt jópár méterrel a földbe lőnie a gránátot, ami kétszer is megpattan, majd pörögve vágódik a célpontba, ahol felrobban.

Bár nem egy gyakran alkalmazott stratégia, de különböző gránátvetőkkel és tüzérségi lövegekkel szoktak szándékosan "megpattanó" lövéseket leadni, a gond az, hogy a PG-7VR nem ilyen eszköz: mivel kifejezetten a reaktív páncélok átütésére fejlesztették ki, ezért aránylag fontos, hogy "egyenesen" csapódjon be a célpontba, ahol az első robbanófej a reaktív páncélt robbantja be, a második pedig a "valódi" páncélzatot.

Kapcsolódó cikkünk

Nagyon nehéz az ukránok helyzete Zaporizzsjában, Moszkvát vette célba egy ukrán drón – Háborús híreink szerdán

Címlapkép forrása: Yevhenii Zavhorodnii/Global Images Ukraine via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Trump és a Big Pharma - HOLD Minutes

A HOLD Minutes e heti részében Ifkovics Ábrahám részvényelemző beszél: A YouTube-on vagy a HOLD Facebook-posztjánál mondd el a véleményed, hogy tetszik-e a Minutes, és... The post Trump és a

Holdblog

Kína markában a kritikus nyersanyagok

Lezárult az amerikai-kínai kereskedelmi tárgyalások első felvonása, de az eredmény valós kiértékeléséről vajmi kevés szó esik. Pedig igazán figyelemreméltó, hogy a Trump által főellens

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Ez is érdekelhet
Mibe érdemes befektetni 2026-ban a profik szerint?
Így cselezik ki az adózást a szemfüles magyar befektetők – heteken belül elillan a lehetőség
Mindent beleadva támadnak az oroszok, fel kell készülni Putyin utódlására – Ukrajnai háborús híreink kedden
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility