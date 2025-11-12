Ennek a videónak ott a helye minden katonai bakis válogatásban: komikus módon sikerült szétlőniük egy kocsit az ukrán katonáknak

Az internet tele van olyan videókkal, amiken gyakorlatozó katonák csinálnak vicces bakikat: ajtófélfának vágott villanógránát, aknavetőből húsz centire repülő aknagránát, vetőcsőbe szorult torpedó. Most az ukrán katonáknak sikerült úgy eltalálni a célpontot, ahogy valószínűleg nem számítottak rá.

Az X-en megjelent felvételen egy felszerelése alapján feltételezhetően ukrán katona lő célba a világszerte népszerű, olcsó, egyszerű és megbízható RPG-7-es rakétagránát-vetőjével.

A videó nem éppen jó minőségű, elsőre csak annyit lehet kiszúrni, hogy a katona által kilőtt tandem-robbanófejes PG-7VR gránát szokatlanul lassan csapódik be a célpontnak kijelölt autóroncsba.

Kis odafigyeléssel ki lehet szúrni, hogy a katonának sikerül a kocsi előtt jópár méterrel a földbe lőnie a gránátot, ami kétszer is megpattan, majd pörögve vágódik a célpontba, ahol felrobban.

Bár nem egy gyakran alkalmazott stratégia, de különböző gránátvetőkkel és tüzérségi lövegekkel szoktak szándékosan "megpattanó" lövéseket leadni, a gond az, hogy a PG-7VR nem ilyen eszköz: mivel kifejezetten a reaktív páncélok átütésére fejlesztették ki, ezért aránylag fontos, hogy "egyenesen" csapódjon be a célpontba, ahol az első robbanófej a reaktív páncélt robbantja be, a második pedig a "valódi" páncélzatot.

