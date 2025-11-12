  • Megjelenítés
Kiszivárogtak Donald Trump célpontjai – Megérkezett az erősítés, gyakorlatilag bármikor megindulhatnak a bombázók
Kiszivárogtak Donald Trump célpontjai – Megérkezett az erősítés, gyakorlatilag bármikor megindulhatnak a bombázók

Megérkezett Dél-Amerika partjaihoz a USS Gerald R. Ford repülőgép-hordozó és harci köteléke, ami minden korábbinál egyértelműbb üzenet Nicolas Maduro venezuelai elnöknek arról, hogy hatalma – és az élete – komoly veszélyben van. Közben folyamatosan szivárognak a sajtóba az  Egyesült Államok és Venezuela haditervei, ezek alapján nagyjából tudni lehet, hogy ha nyílt konfliktussá eszkalálódik a most zajló „katonai nyomásgyakorlás,” milyen forgatókönyvekre lehet számítani.

Erősítés érkezett a Karib-tengerre

A héten megérkezett a USS Gerald R. Ford repülőgép-hordozó a Karib-tengerre, fedélzetén harci repülőgépekkel, kötelékében kisebb hadihajókkal, köztük rakétás rombolókkal. A térségben már most is nagyjából egy tucat hadihajó tartózkodik, köztük egy nukleáris tengeralattjáró, az Egyesült Államok pedig napi szinten hajt végre rakétacsapásokat Venezuela partjainál feltételezett drogcsempész-hajók ellen.

Eddig 19 hajót süllyesztett el és 76 emberéletet követelt a Latin-Amerikában zajló katonai művelet.

Ha mindez nem lenne elég, az amerikai légierő B-1B Lancer és B-52 Stratofortress bombázói többször is végigrepültek Venezuela partjainál.

Hivatalosan a térségben drogcsempészekre vadásznak az amerikai katonák és tengerészek, a legtöbb szakértő azonban egyetért abban, hogy néhány csónak kilövéséhez nem szükséges egy repülőgép-hordozó és egy nukleáris tengeralattjáró.

Maga Donald Trump már nyíltan beszél arról, hogy azt szeretné, ha Nicolas Maduro venezuelai elnök megbukna és e cél eléréséhez szárazföldi katonai csapások végrehajtását fontolgatja.

Megjelent a sajtóban a célpontok listája

Ha Donald Trump megtámadja Venezuelát, jó eséllyel limitált műveletet végez majd az ország ellen, melynek célja néhány kritikus fontosságú létesítmény megbénítása - szárazföldi invázió nem, vagy csak különleges erőkkel végrehajtva, néhány célpontra korlátozva lesz.

A Washington Post jelenlegi és volt amerikai, venezuelai katonai vezetőkkel és elemzőkkel beszélgetve nagyjából leszűkítette a potenciális célpontok listáját a következő elemekre:

  • Első körben jó eséllyel Venezuela repülőtereit és kikötőit veszik majd célba, arra hivatkozva, hogy különféle drogkartelek (például a Maduro által állítólag vezetett Cartel de los Soles) ezeket használja kábítószer terjesztéséhez.
  • Szinte biztosan lebombáznák az Apure, Catatumbo államban működő kvázi-illegális reptereket, melyeket nem kis részben valóban drogcsempészek használnak. Emellett aligha élné túl az amerikai katonai műveletet a Sucre államban található, feltételezhetően drogok tárolására használt logisztikai központ.
  • Ha ez nem éri el a kívánt hatást, ami elsősorban Maduro távozása, menekülése lenne, jöhetnek a közvetlen csapások Venezuela katonai bázisai, politikai döntéshozói központjai ellen.
  • Az utóbbi támadás fókusza valószínűleg a főváros, Caracas és térsége lenne – itt elsősorban a Tiuna erődöt, a főváros elsődleges védelmi objektumát és a védelmi minisztériumot vehetik célba.
  • Kiemelt célpont lehet az Orchila-sziget, itt található a La Orchila haditengerészeti bázis és légitámaszpont, a venezuelai haditengerészet egyik legfontosabb bázisa.
  • Szinte biztosan célkeresztbe kerül a Maracay mellett működő El Libertador légibázis, a venezuelai légierő központja.
  • Ismét fontos hangsúlyozni: nem cél Venezuela teljes megszállása, egy széleskörű (pl. Irak vagy Afganisztánhoz hasonló) szárazföldi katonai invázió végrehajtása.

Donald Trump még mindig nem döntött a támadásról, ennek főleg az az oka, hogy nem akar beleragadni egy elhúzódó, költséges és potenciálisan vereséggel végződő háborúba egy olyan ország ellen, amelynek megvannak a természeti adottságai ahhoz, hogy elhúzódó háborúban „kifárassza” Amerikát.

Milyen esélyei vannak Venezuelának?

A Washington Post megemlíti, hogy Venezuelának van néhány modern, Oroszországtól beszerzett haditechnikai eszköze, például vadászgépek, Sz-300VM légvédelmi rakétarendszereik,

de a latin-amerikai ország közel sem rendelkezik annyi korszerű haditechnikai eszközzel, hogy felvegyék a versenyt az USA-val egy hagyományos háborúban.

Erről mi is írtunk részletesen, ebben a cikkben:

Kapcsolódó cikkünk

Küszöbön a háború: hamarosan kiderülhet, mit tudnak az amerikai haderő ellen a legmodernebb orosz fegyverek

A korábbi spekulációinkat megerősíti a Reuters, amely arról ír közvetlen venezuelai katonai források alapján, hogy Maduro azt tervezi, hogy elhúzódó gerilla-hadviseléssel veri meg az Egyesült Államokat, és / vagy totális anarchiát és káoszt generál Venezuelában, hogy az amerikai erők ne tudják megszállva tartani az országot, ne tudják létrehozni a térség irányítási mechanizmusait.

Minimum kétséges, mennyire lenne hatékony a venezuelai védelmi stratégia, melynek nulladik pontja eleve az, hogy lényegében elismerik, hogy egy hagyományos háborút nem tudnak megnyerni az USA-val szemben.

A Reuters azonban tovább árnyalja a helyzetet, hiszen közvetlen venezuelai katonai vezetői forrásokból arról értesültek, hogy

  • már most nem megoldott a venezuelai katonák élelmezése, alacsonyabb szintű parancsnokok helyi termelőkkel kell, hogy tárgyaljanak az ellátmány beszerzéséről, hiszen a központi logisztika nem működik megfelelően.
  • A katonák már most panaszkodnak az alacsony fizetésről, a rossz képzettségről és a katonai eszközök gyatra minőségéről.

    Összességében a harci kedv nem túl magas, pedig az USA még egyetlen bombát sem dobott le Venezuelára.

  • Amerika nem tervez szárazföldi inváziót, F-35-ösöket és Reaper drónokat pedig nehéz lesz „gerilla-hadviseléssel” semlegesíteni. Venezuela nagyrészt az Igla-Sz vállról indítható légvédelmi rakétavetőkre akar támaszkodni, melyből 5000 darabot tartanak raktáron, de kérdéses, ebből mennyi működőképes, illetve milyen szinten tudják ezeket valóban szétszórni az országban, hogy érdemi támogatást adjanak a szárazföldi erőknek.

Az USA nyilvánvalóan elsősorban azzal tervez, hogy limitált katonai csapásokkal Maduro ellen tudja fordítani a venezuelai lakosságot, ezzel pedig elérik, hogy az otthon nem túl népszerű vezetőt végeredményében saját szövetségesei, saját hadserege távolítsa el Caracas éléről. A titkosszolgálati tevékenységet, amely szükséges egy ilyen művelet lebonyolításához, már megkezdte Amerika.

Trump elnök azonban nyilvánvalóan tisztában van az afganisztáni és vietnami háborúk fő tanulságával: itt hiába nem volt technológiai paritás a harcoló felek közt, a helyi közösségek ellenállássa miatt az elhúzódó háborúkat végeredményében elvesztette az USA. Maduro is nyilvánvalóan ezzel számol.

A fő kérdés, a legnagyobb ismeretlen az egészben a venezuelai lakosság potenciális reakciója az amerikai támadásra:

előfordulhat az is, hogy két nap alatt megbuktatnák Madurót, ahogy az is, hogy az USA ismét egy 20 éven át húzódó, több ezermilliárd dollárt felemésztő háborúban találja magát.

Ez a fő oka annak, hogy Trump ennyire óvatoskodik a nyílt, Venezuela elleni katonai műveletek megkezdésével.

Címlapkép forrása: Joe Raedle/Getty Images

