Kiszivárogtak Donald Trump célpontjai – Megérkezett az erősítés, gyakorlatilag bármikor megindulhatnak a bombázók

Erősítés érkezett a Karib-tengerre
Ready and lethal:Our military is the most capable fighting force in the world and ready to defend our shores. U.S. military forces are deployed to the Caribbean in support of the #SOUTHCOM mission, @DeptofWar-directed operations, and @POTUS' priorities to disrupt illicit drug… pic.twitter.com/Esvqjl2vC6 https://twitter.com/hashtag/SOUTHCOM?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw— U.S. Southern Command (@Southcom) October 24, 2025
A héten megérkezett a USS Gerald R. Ford repülőgép-hordozó a Karib-tengerre, fedélzetén harci repülőgépekkel, kötelékében kisebb hadihajókkal, köztük rakétás rombolókkal. A térségben már most is nagyjából egy tucat hadihajó tartózkodik, köztük egy nukleáris tengeralattjáró, az Egyesült Államok pedig napi szinten hajt végre rakétacsapásokat Venezuela partjainál feltételezett drogcsempész-hajók ellen.
Eddig 19 hajót süllyesztett el és 76 emberéletet követelt a Latin-Amerikában zajló katonai művelet.
Ha mindez nem lenne elég, az amerikai légierő B-1B Lancer és B-52 Stratofortress bombázói többször is végigrepültek Venezuela partjainál.
The @usairforce () B-1Bs are dangerously close to Venezuelan coastline, approximately 50 miles (80 Km) from the Venezuelan () mainland and 6 miles (9.6 Km) from Los Testigos. https://t.co/f48OGbP2nZ pic.twitter.com/nTsLfJQsSq https://twitter.com/usairforce?ref_src=twsrc%5Etfw— SA Defensa (@SA_Defensa) October 23, 2025
Hivatalosan a térségben drogcsempészekre vadásznak az amerikai katonák és tengerészek, a legtöbb szakértő azonban egyetért abban, hogy néhány csónak kilövéséhez nem szükséges egy repülőgép-hordozó és egy nukleáris tengeralattjáró.
Maga Donald Trump már nyíltan beszél arról, hogy azt szeretné, ha Nicolas Maduro venezuelai elnök megbukna és e cél eléréséhez szárazföldi katonai csapások végrehajtását fontolgatja.
Megjelent a sajtóban a célpontok listája
¡ÚLTIMA HORA VENEZUELA! URGENTE - ¡LO ÚLTIMO! —Washington Post:Zonas dentro de Venezuela que podrían ser potencialmente bombardeadas por EEUU:- Bases militares.- Aeropuertos.- Laboratorios de cocaína. pic.twitter.com/HpNQEQJH50 https://t.co/HpNQEQJH50— ¡DIFUNDELO YA! (@DIFUNDELOYA) November 12, 2025
Ha Donald Trump megtámadja Venezuelát, jó eséllyel limitált műveletet végez majd az ország ellen, melynek célja néhány kritikus fontosságú létesítmény megbénítása - szárazföldi invázió nem, vagy csak különleges erőkkel végrehajtva, néhány célpontra korlátozva lesz.
A Washington Post jelenlegi és volt amerikai, venezuelai katonai vezetőkkel és elemzőkkel beszélgetve nagyjából leszűkítette a potenciális célpontok listáját a következő elemekre:
- Első körben jó eséllyel Venezuela repülőtereit és kikötőit veszik majd célba, arra hivatkozva, hogy különféle drogkartelek (például a Maduro által állítólag vezetett Cartel de los Soles) ezeket használja kábítószer terjesztéséhez.
- Szinte biztosan lebombáznák az Apure, Catatumbo államban működő kvázi-illegális reptereket, melyeket nem kis részben valóban drogcsempészek használnak. Emellett aligha élné túl az amerikai katonai műveletet a Sucre államban található, feltételezhetően drogok tárolására használt logisztikai központ.
- Ha ez nem éri el a kívánt hatást, ami elsősorban Maduro távozása, menekülése lenne, jöhetnek a közvetlen csapások Venezuela katonai bázisai, politikai döntéshozói központjai ellen.
- Az utóbbi támadás fókusza valószínűleg a főváros, Caracas és térsége lenne – itt elsősorban a Tiuna erődöt, a főváros elsődleges védelmi objektumát és a védelmi minisztériumot vehetik célba.
- Kiemelt célpont lehet az Orchila-sziget, itt található a La Orchila haditengerészeti bázis és légitámaszpont, a venezuelai haditengerészet egyik legfontosabb bázisa.
- Szinte biztosan célkeresztbe kerül a Maracay mellett működő El Libertador légibázis, a venezuelai légierő központja.
- Ismét fontos hangsúlyozni: nem cél Venezuela teljes megszállása, egy széleskörű (pl. Irak vagy Afganisztánhoz hasonló) szárazföldi katonai invázió végrehajtása.
Donald Trump még mindig nem döntött a támadásról, ennek főleg az az oka, hogy nem akar beleragadni egy elhúzódó, költséges és potenciálisan vereséggel végződő háborúba egy olyan ország ellen, amelynek megvannak a természeti adottságai ahhoz, hogy elhúzódó háborúban „kifárassza” Amerikát.
Milyen esélyei vannak Venezuelának?
Venezuelan Army Igla training in Turiamo #Venezuela pic.twitter.com/bOtyV1mHHp https://twitter.com/hashtag/Venezuela?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw— CNW (@ConflictsW) February 16, 2020
A Washington Post megemlíti, hogy Venezuelának van néhány modern, Oroszországtól beszerzett haditechnikai eszköze, például vadászgépek, Sz-300VM légvédelmi rakétarendszereik,
de a latin-amerikai ország közel sem rendelkezik annyi korszerű haditechnikai eszközzel, hogy felvegyék a versenyt az USA-val egy hagyományos háborúban.
Erről mi is írtunk részletesen, ebben a cikkben:
A korábbi spekulációinkat megerősíti a Reuters, amely arról ír közvetlen venezuelai katonai források alapján, hogy Maduro azt tervezi, hogy elhúzódó gerilla-hadviseléssel veri meg az Egyesült Államokat, és / vagy totális anarchiát és káoszt generál Venezuelában, hogy az amerikai erők ne tudják megszállva tartani az országot, ne tudják létrehozni a térség irányítási mechanizmusait.
Minimum kétséges, mennyire lenne hatékony a venezuelai védelmi stratégia, melynek nulladik pontja eleve az, hogy lényegében elismerik, hogy egy hagyományos háborút nem tudnak megnyerni az USA-val szemben.
A Reuters azonban tovább árnyalja a helyzetet, hiszen közvetlen venezuelai katonai vezetői forrásokból arról értesültek, hogy
- már most nem megoldott a venezuelai katonák élelmezése, alacsonyabb szintű parancsnokok helyi termelőkkel kell, hogy tárgyaljanak az ellátmány beszerzéséről, hiszen a központi logisztika nem működik megfelelően.
- A katonák már most panaszkodnak az alacsony fizetésről, a rossz képzettségről és a katonai eszközök gyatra minőségéről.
Összességében a harci kedv nem túl magas, pedig az USA még egyetlen bombát sem dobott le Venezuelára.
- Amerika nem tervez szárazföldi inváziót, F-35-ösöket és Reaper drónokat pedig nehéz lesz „gerilla-hadviseléssel” semlegesíteni. Venezuela nagyrészt az Igla-Sz vállról indítható légvédelmi rakétavetőkre akar támaszkodni, melyből 5000 darabot tartanak raktáron, de kérdéses, ebből mennyi működőképes, illetve milyen szinten tudják ezeket valóban szétszórni az országban, hogy érdemi támogatást adjanak a szárazföldi erőknek.
Az USA nyilvánvalóan elsősorban azzal tervez, hogy limitált katonai csapásokkal Maduro ellen tudja fordítani a venezuelai lakosságot, ezzel pedig elérik, hogy az otthon nem túl népszerű vezetőt végeredményében saját szövetségesei, saját hadserege távolítsa el Caracas éléről. A titkosszolgálati tevékenységet, amely szükséges egy ilyen művelet lebonyolításához, már megkezdte Amerika.
Trump elnök azonban nyilvánvalóan tisztában van az afganisztáni és vietnami háborúk fő tanulságával: itt hiába nem volt technológiai paritás a harcoló felek közt, a helyi közösségek ellenállássa miatt az elhúzódó háborúkat végeredményében elvesztette az USA. Maduro is nyilvánvalóan ezzel számol.
A fő kérdés, a legnagyobb ismeretlen az egészben a venezuelai lakosság potenciális reakciója az amerikai támadásra:
előfordulhat az is, hogy két nap alatt megbuktatnák Madurót, ahogy az is, hogy az USA ismét egy 20 éven át húzódó, több ezermilliárd dollárt felemésztő háborúban találja magát.
Ez a fő oka annak, hogy Trump ennyire óvatoskodik a nyílt, Venezuela elleni katonai műveletek megkezdésével.
Címlapkép forrása: Joe Raedle/Getty Images
