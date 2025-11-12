  • Megjelenítés
Újabb részletek derültek ki a háború első napjaiból: nukleáris rakéták maradványait vetették be Oroszország ellen
Újabb részletek derültek ki a háború első napjaiból: nukleáris rakéták maradványait vetették be Oroszország ellen

Portfolio
A Tocska-U rakétarendszer készleteinek kimerülése miatt az ukrán hadsereg innovatív megoldást talált: légibombák robbanófejeit használták fel a rakéták módosításához, ráadásul ezek súlyos, eddig nem ismert veszteségeket okoztak Oroszországnak - jelentette a Militarnyi.

2022 elején az ukrán rakétacsapatok napi rendszerességgel indítottak ballisztikus rakétákat a Tocska-U rendszerből, ami a 19. ukrán rakétadandár jelentése szerint a készletek gyors kimerüléséhez vezetett.

A Tocska–U egy szovjet korszakból származó, kb. 120 kilométer hatótávú, önjáró indítóról indított taktikai ballisztikus rakéta, többféle robbanófejjel, jellemzően parancsnoki pontok, légvédelem, repterek és csapatösszevonások ellen.

Viszont: a szovjet időkből származó raktárakban találtak robbanófej nélküli rakétákat, ami lehetőséget adott a műszaki szakembereknek, hogy módosításokat hajtsanak végre rajtuk.

A szakemberek úgy döntöttek, hogy nagy hatóerejű légibombák (FAB-500) robbanófejeit használják fel. Rövid idő alatt elvégezték a szükséges teszteket és megszervezték a módosított rakéták tömeggyártását, ami

lehetővé tette a rakétahiány kompenzálását és a rakétaegységek feladatainak folytatását.

A Tocska-U rendszert eredetileg speciális (nukleáris) robbanófejjel való használatra fejlesztették ki. A megmaradt rakéta-végek a Defence Express értékelése szerint vélhetően a leszerelési időszakból származtak: Ukrajna a budapesti memorandumot követően leszerelte a nukleáris robbanófejeket, de az indítórakétákat megtartotta - így maradhattak meg a hiányos alkatrészek.

A 19. ukrán dandárral készített interjú több, sikeres és súlyos támadást is felfedett, amelyről a kezdeti, zavaros időkben megfeledkeztek az újságírók. Ezek egyikeként például megsemmisítettek egy Il-76-ost is a taganrogi repülőtéren.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

