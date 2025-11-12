Zseniális hadicsel vagy totális összeomlás? Íme az igazság Putyin Mad Max hadseregéről

Bevonult a Mad Max sereg Pokrovszkba

Bejárta a napokban az ukrajnai háborúval foglalkozó blogokat az alábbi felvétel:

A képsorokon az orosz hadsereget láthatjuk (minden jel arra mutat, hogy nem a donyecki "lázadókat" és nem is valamelyik zsoldosbrigádot – az orosz reguláris erőket) – ahogy bevonulnak Pokrovszkba.

A felvételen egy UAZ terepjárón kívül semmilyen katonai célra gyártott járművet nem láthatunk –

az orosz erők régi krosszmotorokkal, szétvágott, átalakított polgári gépkocsikkal és egy átalakított szovjet teherautóval vonulnak be a donyecki településre.

Mivel a felvételek erősen egy közel-keleti vagy afrikai milícia technológiai színvonalát idézik, több ukrán blog is (újra) foglalkozni kezdett azzal, hogy az orosz haderő súlyos harcjármű-hiánnyal küzd, a felvonuló katonákat a Mad Max fimsorozathoz, illetve a Warhammer széria ork járműveihez hasonlították.

Bandita Buhanka kisbusz a nukleáris háború után játszódó, 2019-es készítésű Metro Exodus videójátékból. A jármű szinte megkülönböztethetetlen most, 2025-ben számos, ukrajnai frontvonalon dolgozó orosz Buhankáktól - több közösségi médiafelhasználó is rámutatott a párhuzamra az elmúlt napokban. Fotó: 4A Games

Hol vannak a páncélosok?

Az ukrajnai háború első orosz kudarcai óta folyamatosan vitatéma az interneten, különféle szakblogokon, akár propaganda-kiadványokban, hogy az orosz hadsereg bizonyos eszközökből, például páncélozott harcjárművekből kifogyóban van, vagy talán ki is fogyott teljesen.

Mivel egyes országok katonai készletei titkosak, főleg háborús helyzetben, továbbra is lehetetlen pontosan megmondani, mennyi páncélosa van Oroszországnak, mennyi maradt még, OSINT-adatokból azonban két dolgot ki lehet következtetni:

Oroszország harcjármű-veszteségei irgalmatlanul nagyok, és még mindig kevesebb páncélozott járművet gyárt / újít fel az orosz hadiipar, mint amennyit vesztenek a „különleges művelet” során.

Ukrán oldalon is hasonló, ha nem még rosszabb a helyzet: Kijev 2023 óta nagyon minimális számú modern páncélost kapott szövetségeseitől – közel sem eleget ahhoz, hogy veszteségeiket pótolni tudják. Hiába alacsonyabb az ukrán harcjármű-veszteség pusztán darabszámokat tekintve, a hadra fogható eszközök aránya az elhúzódó harcok miatt rendkívül alacsony, egyes becslések szerint alig 20% körüli.

Modern harctéri feltételeknek megfelelően átalakított "süntank" az ukrán fronton. Fotó: Blackrussian / X

Mivel a háború lezárása rövidtávon továbbra sem reális és az eszközveszteségek üteme fenntarthatatlan, mindkét fél kénytelen egyre nagyobb számban improvizált megoldásokkal feltölteni az egyes frontszakaszokon felmerülő képességhiányt.

Ukrán oldalon dominánsan nyugatról importált pickupokat, terepjárókat alakítanak át „technicallá” - platóra szerelt fegyverzettel ellátott katonai járművé, Oroszország pedig Kínából importált terepjárókat és régi, szovjet személyautókat, terepjárókat épít át.

Amúgy működik?

Ezeket az improvizált járműveket az oroszok szinte teljes egészében a drónhadviselés által teremtett új harctéri körülményekhez igazítva alakították át, a „poszt-apokaliptikus” kinézetet ezek, a gyakran harctérhez közel végrehajtott módosítások eredményezik.

Az ajtók majdnem minden harcjárműről el vannak távolítva – ennek a módosításnak a lényege az, hogy a katonák nagyon gyorsan el tudják hagyni ezeket az eszközöket, gyakorlatilag ki tudnak belőlük akár menet közben ugrani, ha feléjük tartó drónt észlelnek. Ez egy páncélozott járművel lényegesen körülményesebb folyamat.

Harctéri feladatokra átalakított Lada Niva terepjáró az ukrán fronton - dróntámadás után. Az eszköz megsemmisült, a legénység időben elhagyta a járművet. Fotó: Birch Brother / X

A technikai eszközökre szerelt rácsok, szögek, hálók a drónok hatástalanítására szolgálnak – ha megakad, vagy akár egy kicsit távolabb felrobban egy ellenséges drón a jármű mellett, a legénység túlélési esélyei jelentősen javulnak.

Drónvédő hálóval felszerelt Lada gépjármű valahol a fronthoz közel. Fotó: svon1 / X

A krosszmotorok azért váltak közkedvelt eszközzé a fronton, mivel gyorsan, nehéz terepen is lehet velük közlekedni, irányt lehet változtatni, pillanatok alatt le lehet róluk ugrani, ha az embert befogja egy ellenséges drónkezelő.

Való igaz, hogy ezek az eszközök szinte semmilyen védelmet nem nyújtanak ellenséges kézifegyverek, tüzérség, repeszek ellen, viszont az ukrajnai harctereken a (gépesített) gyalogság körében a veszteségek 60-80%-át a drónok, elsősorban az FPV kamikaze drónok okozzák.

Az is igaz, hogy a régi, szovjet eredetű gépkocsik terepjáró-képessége minimális, technikai megbízhatóságuk pedig erősen kérdéses.

Jelenleg olyan helyzetben vagyunk, hogy a harctéri körülmények nagyon megváltoztak, akár ahhoz viszonyítva is, hogy 5-10 évvel ezelőtt milyen haditechnikai eszközök kellettek a katonák túléléséhez, de

a drónok ellen betonbiztos védelmet nyújtó katonai járművek tervezése, sorozatgyártása még sem az orosz, sem a nyugati oldalon nem indult meg érdemben.

Könnyen lehet, hogy hamarosan a hadiipari cégek egyik legnagyobb darabszámban eladott eszköze az FPV-drónok ellen átalakított, elektronikus harcászati rendszerekkel felszerelt homokfutók, buggyk, motorok vagy valamilyen más, most még nem létező nagy mobilitású eszköze lesz - addig viszont a katonák kénytelenek régi Ladákra, Toyota pickupokra és IZS-motorokra hagyatkozni.

Nyilván, valahogy meg kell oldani a katonák harctéri mobilitásának kérdését, bármilyen bután is néz ki a Pokrovszkba bevonuló Mad Max sereg.

Igaz, hogy mindegy, mivel nyersz, de…

Az egyik, oroszok által hangztatott érv a hadsereg rozoga megjelenésével kapcsolatos kritikák ellen az, hogy végeredményében teljesen mindegy, milyen felvételek készülnek a katonákról, mivel megnyerik a háborút, a történelemkönyvekben pedig csak a győzelem fog számítani.

Ez valamelyest igaz (lesz, ha az oroszok valóban nyernek), azt azonban nem lehet határozottan kijelenteni, hogy a Mad Max seregről készült felvételeknek rövidtávon semmilyen hatása nem lesz Oroszország geopolitikai és gazdasági ambícióira.

Olyan országok, melyeket az oroszok potenciális katonai fenyegetéssel láncolnak magukhoz, pl. közép-ázsiai és kaukázusi országok nagy része, esetleg Moldova, Belarusz – kevésbé érezhetik azt, hogy rövidtávon komolyan tartaniuk kell egy orosz inváziótól, hiszen Moszkva egyre inkább eszközhiányos hadereje egyre kevésbé jelent számukra fenyegetést. Önállóbb, akár Oroszországgal egyre inkább szembehelyezkedő attitűdök terjedését láthatjuk majd az egykori posztszovjet államok körében – ékes példa erre Moldova, Azerbajdzsán, Örményország és egy szintig talán Kazahsztán is.

Az orosz hadiipar renoméjának nem éppen tesz jót az, ha az járja be a nemzetközi sajtót, hogy az orosz hadsereg igényeit sem tudják kiszolgálni, hiszen a termelési, logisztikai hiányosságok és az extrém magas eszközigény jelentősen visszaveti az exportképességet. Az orosz hadiipar külhoni termelése persze ma már csak kicsi részét teszi ki az orosz gazdaság bevételeinek (ez már a háború előtt is így volt, a 2014-es szankciók miatt), de egyre inkább úgy fest, a szárazföldi katonai járművek exportja hosszabb távon sem éppen lesz az orosz gazdaság húzóágazata.

A háború után persze sok minden megváltozhat, de addig még sok víz lefolyik a Dunán, közben viszont

egyre inkább domináns látvánnyá válnak majd a drónketreccel felszerelt, tető nélküli Lada Nivák és 2105-ösök a fronton

és egyre ritkábban láthatunk majd T-90M harckocsikat, és természetesen Abrams, Leopard 2-es páncélosokat a fronton.

Címlapkép forrása: Leon Klein/Anadolu Agency via Getty Images / A címlapképen épp egy polgári felhasználású Lada Samara látható, de az ilyen gépek egyre gyakrabban jelennek meg a fronton katonai logisztikai szerepkörben.