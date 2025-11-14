Visszaállítja a sorozást Németország, de van egy csavar a dologban – Most akkor lesz kötelező szolgálat, vagy sem?

Hónapok óta tartó vita zárult le csütörtökön, mikor a német kormánykoalíció pártjainak – a konzervatív CDU/CSU-szövetség, illetve a szociáldemokrata SPD –
végül sikerült megállapodniuk abban, hogyan és milyen módon vezetik be a sorkötelezettséget.
A vita már az előző, Olaf Scholz vezette kormány idején elindult, és az váltotta ki, hogy az ukrajnai háború árnyékában világossá vált: a német haderő, a Bundeswehr jelenlegi helyzetében nem lenne képes az ország megvédésére egy orosz támadás esetén.
A Bundeswehr jelenlegi létszáma 182 000 fő, amelyet legalább 260 ezer főre kellene növelni, ha ütőképes hadsereget szeretnének. Ehhez jönne még 200 000 fő önkéntes. Mivel a Bundeswehr létszáma évek óta a 180 000 körüli tartományban mozog, pusztán szerződéses katonák bevonása révén nem tűnik érdemben növelhetőnek az állomány, ezért merült fel, hogy a 2011-ben kivezetett sorkötelezettséget valamilyen formában vissza kellene hozni.
Egy korábbi, néhány hete bemutatott, a koalíciós pártok közötti megállapodás szerint a katonaköteles korba lépett férfiakból sorsolás útján választották volna ki, hogy kiket küldenek alkalmassági vizsgálatra, majd pedig szintén véletlenszerű kiválasztás útján, hogy kiket köteleznek szolgálatra, amennyiben nem lenne elég önként jelentkező. Ezt a tervet azonban az SPD-s védelmi miniszter, Boris Pistorius megtorpedózta.
A csütörtökön bemutatott tervben fontos változást jelent, hogy
az alkalmassági vizsgálatra az összes, hadköteles korba lépő fiatalt behívják.
Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy minden, 2008. január 1-je után született férfit berendelnek alkalmassági vizsgálatra, ahol megállapítják, hogy fizikailag és pszichésen alkalmas-e a szolgálatra. Az alkalmasság azonban nem jelenti mindjárt azt, hogy az illetőt katonai szolgálatra is kötelezik, ugyanis a kormány alapvetően önkéntes alapon kívánja feltölteni az állományt. Az alkalmassági vizsga legfőbb célja az, hogy a német állam áttekintést kapjon arról, hány potenciálisan hadra fogható férfi van az országban.
Az új szabályozás másik fontos pillére, hogy
minden 18 éves férfinak és nőnek adnak egy kérdőívet, amelyet előbbieknek kötelezően ki kell tölteniük, utóbbiak pedig kitölthetik.
A kérdőívben alapvetően arról kérdeznék őket, hogy szeretnének-e sorkatonai szolgálatot teljesíteni. Aki erre igennel válaszol és átmegy az alkalmassági vizsgán, az megkezdheti szolgálatát a Bundeswehrben.
Hogy minél többen jelentkezzenek, azt különböző ösztönzőkkel segítené elő a kormány. Így minden sorkatona havi 2600 eurós juttatást kapna, aki pedig legalább 12 hónapos szolgálatra kötelezi el magát, az további juttatásokra számíthat, például ingyenes jogosítványszerzésre.
A kormány meg fog határozni célszámokat, azt, hogy félévről félévre mennyivel kell növekednie a Bundeswehr állományának az új rendszer bevezetése után. A védelmi minisztérium félévenként jelentést készít, hogy hogyan teljesültek a számok.
De mi a helyzet, ha nem teljesülnek? Itt lép be a megállapodás következő része, mégpedig az, hogy ebben az esetben
a Bundestagnak új törvényt kell megszavaznia a kötelező katonai szolgálatról (Bedarfspflicht).
Nincs tehát automatizmus: ha a számok nem teljesülnek, az még nem jelenti automatikusan azt, hogy jön a kötelező szolgálat, erről még külön parlamenti döntés szükséges. A megállapodásban annyi szerepel még, hogy amennyiben a kötelező szolgálatot megszavazzák, akkor jöhet a sorsolásos eljárás (Losverfahren), vagyis a szolgálatra alkalmasok közül egyszerűen kisorsolják, kit köteleznek a szolgálatra. De azt is hozzáfűzik, ez ultima ratio, vagyis végső eszköz, ha máshogy nem sikerülne feltölteni az állományt.
A ZDF-nek adott interjújában Pistorius azt mondta, Svédországban, Dániában és Finnországban mindig sikerül önkéntesekből feltölteni az állományt.
Németországban miért ne sikerülne? Várjuk csak ki a végét. Ha nem lenne elég, mindig is azt mondtam, én leszek az első, aki ennek hangot ad, és azt mondja, hogy nem elég
– mondta a védelmi miniszter.
A német kormány tehát úgy vezeti be újra a sorkötelezettséget, hogy lényegében nem vezeti be,
és első körben alapvetően az önkéntességre próbál építeni. Nagy kérdés, hogy egy kérdőív kitöltése és némi anyagi ösztönző hány olyan fiatalt fog meggyőzni, hogy katonának álljon, aki egyébként nem tette volna meg. Az azonban kétségesnek látszik, hogy a jelenlegi 182 ezerről belátható időn belül 260 ezerre nőjön az állomány csak emiatt.
A koalíciós pártok most egy politikailag viszonylag kockázatmentes kompromisszumra jutottak, hiszen egy orvosi vizsgálat és egy kérdőív kitöltése nem jelent túl nagy kellemetlenséget az érintetteknek. Az igazi nehézségek akkor jönnének, ha kiderülne, az új rendszerrel sem tudják hozni a szükséges számokat. Ez esetben minden bizonnyal újabb vita kezdődne, és erősen kétséges, hogy egy újabb parlamenti választás felé haladva (amely elvileg 2029 elején várható) a kormánypártok olyan népszerűtlen döntést hoznának, mint a kötelező katonai szolgálat sorsolás útján történő visszavezetése.
A mostani döntéssel a német kormánykoalíció a sorkötelezettség bevezetésének problémáját lényegében elodázta, a jövőbe tolta, de meg nem oldotta. De legalább több hónapnyi vita után a pártok elmondhatják, sikerült kompromisszumra jutniuk.
Címlapkép forrása: Federico Gambarini/picture alliance via Getty Images
Moszkva szerint ez a valódi oka annak, hogy bedőltek a béketárgyalások
Minden felelősséget hárítanak.
Jelentést adott ki a hírhedt FSZB: állítólag majdnem megölték az ukránok a vezetőjüket
A fővárosban csaptak volna le az orosz tisztre.
Hatalmasat erősödött a forint - Nincs még vége a nagy menetelésnek?
Virovácz Péter elemzése.
Drága a magyar benzin? A korrekt válasz: attól függ
Nézőpont kérdése.
Megjött a rendelet az árrésstop módosításáról
A Magyar Közlönyből derültek ki a változtatások.
Kiadta a kormány a banki különadó emeléséről a rendeletet, 860 milliárd forintos mozgásteret csinálnak a büdzsében
A kormány friss rendeletben írja újra a büdzsét és a különadókat.
Már az IMF is reagált az ukrajnai korrupciós botrányra - Hamarosan megérkezik Kijevbe a küldöttség
Nagyon nagy szükséga van az ukránoknak a valutaalapra.
Könnyített Otthon Start: minden, ami november 15-től változik a támogatott hitelben
Az Otthon Start program bejelentése óta számos ponton módosult, legutóbb az éjszaka megjelent kormányrendelet változtatott érdemben a támogatott lakáshitel feltételein. Ez alapján 2025. novemb
Mire jó a ragacsosságmutató?
A ragacsosságmutató szerint a hőérzet extrém mértékű lehet alacsonyabb hőmérséklet mellett is, ha magas a páratartalom.
ÁNYK helyett ONYA - új korszak a NAV online nyomtatványának kitöltésében
A NAV által üzemeltetett online nyomtatványkitöltési felületekben a jelentős fejlesztés történt: az általános keretprogramon alapuló Általános Nyomtatványkitöltő Keretprogram (ÁNYK) hely
A vagyonadó elviselhetetlen könnyűsége — avagy miért terjed a szegénység gyorsabban, ha meg akarják fékezni
Kiengedjük a tőkét a kalitkából, de zsinór van a lábán és jöhet a finánc? A vagyonadó alapötlete nem tűnik rossznak, de a megvalósítása annál inkább.... The post A vagyonadó elviselhete
A megújuló energiaforrások helyettesítő hatása
A német villamosenergia-piac tapasztalatai szerint a megújuló energiaforrások kibocsátáscsökkentő hatása csak megfelelő piaci szabályozás mellett érvényesül tartósan.
Zsiday Viktor: Ha 10 közgazdászból 10 egyetért, az nagyon veszélyes
A HOLD Alapkezelő szakemberei, Zsiday Viktor és Szőcs Gábor portfóliókezelők is színpadon voltak a Portfolio Professional Investment Day 2025 konferencián, ahol az is kiderült, hogy... The post Z
Top 10 osztalék részvény - 2025. november
November harmadikán kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző
Trump és a Big Pharma - HOLD Minutes
A HOLD Minutes e heti részében Ifkovics Ábrahám részvényelemző beszél: A YouTube-on vagy a HOLD Facebook-posztjánál mondd el a véleményed, hogy tetszik-e a Minutes, és... The post Trump és a
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Csökkent a Telekom bevétele - Mit várhatunk a papírtól?
Jelentett a cég.
Itt az fog győzni, akinek sikerül később összeomlania – Putyin kudarca rettentheti el a szuperhatalmat a totális háborútól?
A Global Insight új adásában Matura Tamás Kína-szakértővel elemzünk.
Miért áraszt el minket az illegális dohány?
A JTI Hungary Zrt. szakértőivel beszélgettünk.