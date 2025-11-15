Covid, influenza vagy sima nátha? - Íme a tünetek és az árulkodó jelek

A légúti fertőzések – köztük az influenza, az RSV és a COVID–19 – egész évben jelen vannak, de télen egyszerre erősödnek fel, és magas szinteket érhetnek el. Emellett a hatóságok általában figyelemmel kísérik a rinovírust, az adenovírust, a humán metapneumovírust (hMPV) és a parainfluenzát is, amelyek szintén az őszi-téli hónapokban tetőzhetnek.
Influenza
Az influenza a téli hónapok tipikus vírusfertőzése, amely az orrot, a torkot és a tüdőt érinti. Sokkal súlyosabb lehet, mint egy egyszerű megfázás, amely többnyire orrfolyással, tüsszögéssel, könnyezéssel és torokirritációval jár.
A megfázás tünetei általában fokozatosan jelentkeznek, és ritkábban társulnak lázzal vagy izomfájdalommal.
Influenza esetén a tünetek hirtelen alakulnak ki, és gyakori a kifejezett fáradtság is.
Az influenza súlyos megbetegedéshez vezethet, különösen gyermekeknél. Az idősek, a legyengült immunrendszerűek és a krónikus betegségben szenvedők fokozott kockázatnak vannak kitéve.
COVID–19
A COVID–19 a járvány első éveihez képest a legtöbb embernél enyhébb lefolyású, de
a vírus továbbra is okoz súlyos megbetegedéseket, kórházi kezeléseket és haláleseteket.
Ez különösen igaz a legyengült immunrendszerűekre és a 75 év felettiekre. Természetes, hogy a vírusok idővel genetikailag változnak. A jelenlegi változatok – a korábbiakhoz hasonlóan – könnyen terjednek a fertőzött személy köhögése, tüsszentése vagy beszéde során kibocsátott cseppekkel.
A COVID–19 tünetei idővel változtak. Sokan ma megfázásszerű panaszokról számolnak be. Előfordulhat láz vagy hidegrázás, tartós köhögés, nehézlégzés, fáradtság, izomfájdalom, fejfájás, torokfájás, orrdugulás, étvágytalanság, hányinger, hasmenés, valamint az íz- vagy szagérzékelés megváltozása. Néhányan rekedt hangot vagy kifejezetten erős, fájdalmas torokfájást tapasztalnak, amelyet a sajtó "borotvapenge-torokként" emlegetnek a betegek a legújabb variánsokhoz köthetően.
Rinovírus, vagy "közönséges nátha"
A rinovírus okozza a közönséges náthát. A tünetek többnyire 2–3 nap alatt fokozatosan alakulnak ki. A fő tünetek: orrdugulás vagy orrfolyás, tüsszögés, torokfájás, rekedt hang, köhögés, levertség és rossz közérzet. Előfordulhat láz, izomfájdalom, az íz- és szagérzet csökkenése, valamint nyomásérzés a fülben és az arcon.
Gyermekeknél a nátha tünetei tovább tarthatnak. Jelentkezhet ingerlékenység, etetési és alvási nehézség, szájlégzés, illetve köhögést követő hányás is.
RSV
A légúti óriássejtes vírus (RSV) a téli időszak egyik meghatározó kórokozója. Tipikusan november és február között terjed, köhögéssel és tüsszentéssel.
Tünetei közé tartozik a köhögés, a sípoló légzés, a nehézlégzés, a fáradtság és a láz. Sokaknál enyhék a panaszok, de csecsemőknél bronchiolitist okozhat, ami megnehezíti a légzést és a táplálkozást. A babáknál gyors vagy zajos légzés, nyugtalanság és nehéz megnyugtathatóság figyelhető meg. Évente mintegy 20 000 egyévesnél fiatalabb gyermeket vesznek fel emiatt kórházba.
Időseknél az RSV súlyos lefolyású is lehet. Okozhat tüdőgyulladást, illetve a meglévő tüdő- és egyéb krónikus betegségek fellángolását.
Adenovírus, parainfluenza és humán metapneumovírus (hMPV)
Ez a három vírus a megfázáshoz hasonló, széles spektrumú tüneteket okoz. A parainfluenza-vírusok gyakori kórokozói a légúti fertőzéseknek csecsemőknél, kisgyermekeknél, időseknél és a legyengült immunrendszerűeknél. Az adenovírusok és a hMPV általában enyhe, megfázásszerű betegségeket idéznek elő minden korosztályban. Egész évben előfordulnak, de télen könnyebben terjednek.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
