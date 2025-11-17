Pár éven belül jöhet az új európai háború Oroszországgal, meg is vannak a NATO-célpontok

A lap beszámolója szerint Kubilius egy vilniusi konferencián arra figyelmeztetett, hogy Vlagyimir Putyin 2030-ig utasítást adhat egy NATO-ország elleni csapásra. Szerinte a balti államok különösen nagy veszélyben lehetnek.

Elmondása szerint az EU és a NATO előtt két kulcskérdés áll: hogyan védhető meg a Baltikum, és mik a tanulságok az ukrajnai háborúban. A veszélyeztetett helyzetet hírszerzési szolgálatok nyilvános jelzései támasztják alá Németországból, Dániából, Finnországból, Hollandiából és a balti térségből is:

ezek szerint Putyin a következő két–négy évben, legkésőbb 2030-ig készen állhat a NATO védelmének tesztelésére.

Kubilius hozzátette, hogy ebben a forgatókönyvben a balti államok a Kreml újabb agressziójának egyik legvalószínűbb célpontjává válhatnak.

Kubilius hangsúlyozta: bármilyen orosz lépés a Baltikum ellen a teljes szövetség és az Európai Unió elleni támadásnak minősülne. Felhívta a figyelmet az Európai Unióról szóló szerződés 42. cikk (7) bekezdésére is, amely fegyveres agresszió esetén kölcsönös segítségnyújtást ír elő az uniós tagállamoknak. Megjegyezte, hogy egyes szakértők szerint ez a rendelkezés az egymás megsegítésére vállalt kötelezettségek tekintetében még a NATO 5. cikkénél is erősebb.

