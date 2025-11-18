  • Megjelenítés
Baleset miatt áll az M1-es autópálya
Globál

Baleset miatt áll az M1-es autópálya

MTI
Baleset miatt teljes szélességében lezárták az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalát a 145. kilométernél kedden délután - közölte a katasztrófavédelem a honlapján.

Egy kisbusz és egy kamion karambolozott a sztrádán Lébény és Mosonmagyaróvár között.

A tűzoltók kiszabadítottak a kisbuszból egy embert. Mentőhelikopter érkezik a helyszínre, a sztrádát teljes szélességében lezárták - tudatták. Az áldozatok állapotáról cikkünk közléséig nem közöltek információkat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

