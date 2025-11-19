Álomból rémálom: az emberiség bemondta a 1,5 fokot, aztán szépen csendben lemondott róla

Az előrejelzések és modellek alapján
egyre kevésbé tűnik valószínűnek, hogy 2050-re az emberiségnek sikerül elérnie a klímasemlegességet,
így annak esélye is csökken, hogy az évszázad végén a globális felmelegedés mértékét legfeljebb 1,5 Celsius-fokon lehet korlátozni. Ennek fő oka, hogy az emberi tevékenységből származó üvegházhatású gázok (ÜHG) - mindenekelőtt a szén-dioxid és a metán - kibocsátását a világ nemzetei nem csökkentik olyan mértékben, mint amit a szakembernek szükségesnek tartanak a legfontosabb klímacélok teljesítéséhez.
Sőt, az antropogén ÜHG-emisszió legnagyobb tételét adó energiával kapcsolatos globális CO2-kibocsátás 2024-ben még tovább emelkedett és új történelmi rekordot ért el 38 milliárd tonnával, folytatva a megelőző évtizedek trendjét, idén pedig tovább nőhet, noha az ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi Testülete (IPCC) szerint a felmelegedés 1,5°C-ra való korlátozásához a kibocsátásnak legkésőbb 2025 előtt el kell érnie a csúcspontját.
Mindez azt eredményezheti, hogy maga a klímaváltozás is hevesebb és pusztítóbb lehet, gyakoribb és intenzívebb időjárási szélsőségeket, például súlyosabb hőhullámokat, szárazságokat és viharokat szabadítva a Föld országaira annál, mint amire a klímacélok elérése esetén lehetne számítani.
Ezzel együtt vagy épp ezért a célok távolodása a tudósok egyöntetü álláspontja szerint egyáltalán nem jelenti azt, hogy hátradőlhetünk és elengedhetjük a klímaváltozás megfékezésére irányuló erőfeszítéseket, hiszen a felmelegedés minden tized fokos korlátozásával jelentősen mérsékelhetőek a káros következmények.
Ezt alátámasztják az elmúlt tíz évben a világ országai által klímafronton elért eredmények is, noha a klímaváltozás elleni globális fellépés a fentiek miatt értelemszerűen messze nem nevezhető sikeresnek. Ugyanis a 1,5 fokos célt meghatározó 2015-ös történelmi Párizsi Klímaegyezmény óta hozott, többé-kevésbé összehangolt nemzetközi intézkedéseknek köszönhetően körülbelül 1 Celsius-fokkal sikerült lejjebb faragni a globális felszínközeli átlaghőmérséklet 2100-ben várható értékét.
Ez, ha elégtelen is, egyértelműen jelentős eredménynek mondható, amelynek a sürgősen szükséges további klímaintézkedések szempontjából is reménykeltőnek kell lennie.
A témában talán leginkább meghatározó elemzéseket publikáló Nemzetközi Energia Ügynökség (IEA) minap megjelent legújabb éves jelentése alapeseti forgatókönyvként arra számít, hogy a globális átlaghőmérséklet az évszázad végén 2,9 fokkal haladhatja meg az iparosodás előtti szintet. Ez kedvező esetben 2,5 fokra szorítható le már a ma létező klímapolitikai keretekből kiindulva is, de a klímacélok eléréséhez további új, mélyreható és széleskörű intézkedésekre is szükség lenne, amelyek ma még nem látszanak.
A szervezet szerint abban az esetben, ha mégis sikerül elérni a 2050-es klímasemlegességet - vagyis ha az emberi ÜHG-kibocsátás az adott évre olyan szintre csökken, hogy azt már az erdők, óceánok és mesterséges karbonnyelő technológiák képesek teljes mértékben megkötni - akkor a felmelegedés mértéke 2050-ben 1,65 Celsius-fokon tetőzne, majd lassan 1,5 fokra csökkenne az évszázad végéig.
Vagyis a 1,5 fokos cél időszakos túllépése most már mindenképpen elkerülhetetlennek tűnik, ami nem meglepő annak tükrében, hogy a felmelegedés mértéke 2024-ben már 1,55 fok volt ± 0,13 fok, idén pedig január-augusztusi időszakban 1,42 ± 0,12 fok volt. (A felmelegedés nem lineáris folyamat, amihez hozzájárulnak a globális rendszer olyan jelenségei, mint a 2023-24-ben a hőmérsékletet emelő El Niño és a 2025-ben ezzel ellentétes irányba ható La Niña, így 2025 a mérések történetének második vagy harmadik legmelegebb éve lehet.)
Az IEA-nál valamivel optimistább előrejelzést tartalmaz az ENSZ Környezetvédelmi Programja (UNEP) által kiadott új 'Emissions Gap Report'. E szerint az aktuális politikai feltételek mellett a felmelegedés mértéke 2,8 fok lehet a század végén, amit az országok által vállalt úgynevezett nemzetileg meghatározott hozzájárulások (NDC) végrehajtása 2,3-2,5 fokra szoríthatna le.
A szintén mérvadó Climate Action Tracker előrejelzése szerint pedig a jelenlegi szakpolitikák és a 2030-as, illetve 2035-ös nemzeti célok alapján 2100-ban a Föld felszínközeli átlaghőmérséklete mintegy 2,6 Celsius-fokkal haladhatja meg az iparosodás előtti bázisértéket, míg az országok hosszú távú ígéreteinek teljesülése esetén a felmelegedés mértéke átlagosan 2,2, míg a legoptimistább forgatókönyv szerint 1,9 fok lehet. Megjegyzendő ugyanakkor, hogy ezek olyan középértékek, amelyektől végül akár jelentősebb mértékben is eltérhet a megvalósult felmelegedés a prognózis szerint is.
A világszerte megjelent egyéb prognózisok alapeseti forgatókönyvei is a fentiekhez hasonló nagyságú felmelegedést vetítenek előre a 21. század végére. A nemzetközi tudóscsoport által készített '2024 State of the Climate' jelentés 2,7 Celsius-fokos felmelegedést valószínűsít a század végére, ahogyan például a McKinsey új jelentése is, míg a Wood Mackenzie szerint a földi átlaghőmérséklet 2,6 fokkal haladhatja meg az iparosodás előtti évek (1850-1900) átlagát.
A témában született új elemzések szerint a globális felmelegedés mértéke további jelentős, de még reálisan elképzelhető erőfeszítésekkel 2 Celsius-fok körüli szintre szorítható le, ami a Párizsi Klímaegyezmény alapján nagyjából az elfogadható felső határ, de már ennek megvalósulásakor is jóval nagyobb a szélsőséges időjárási események kockázata, mint a 1,5 fokos cél teljesülése esetén.
Ez utóbbi azonban már inkább csak elméleti lehetőség, olyan rendkívüli intézkedésekkel, melyekre reálisan nézve meglehetősen kis esély mutatkozik - még a 2015 óta elért eredmények fényében is -, különös tekintettel az e téren az Egyesült Államokban is megfigyelhető politikai fordulatra. Például a Climate Analytics jelentése szerint 2030-ig, vagyis a következő öt évben nagyjából ötödére kellene visszavágni a globális karbonemissziót ahhoz, hogy a felmelegedést 1,5 Celsius-foknál meg lehessen állítani.
Amint António Guterres ENSZ-főtitkár az idei éves klímacsúcs (COP30) előtt fogalmazott, bár eddig nem sikerült teljesíteni a Párizsi Klímaegyezmény fő célkitűzését, de van lehetőség egy új rohamra, amely sikeres lehet. Szavai szerint jó hír, hogy a világ soha nem volt jobban felszerelve egy új, sikeres rohamra - lásd például a megújuló energiaforrások elmúlt években világszert tapasztalt előretörését -, de már nincs idő tárgyalásokra, eljött a célok megvalósításának ideje, az országok vezetőinek pedig élenjáró szerepet kell vállalniuk a felmelegedés elleni küzdelemben, ellenkező esetben pusztulás fenyegeti a világot.
Címlapkép forrása: Shutterstock
