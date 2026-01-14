Hangosan dübörögnek a harci dobok: egyre többen számítanak háborúra, Amerika lépése döntő lehet

Elharapódzó feszültség
2025 végén súlyos, máig tartó vitát generált a japán miniszterelnök, Takaicsi Szanae kijelentése, amikor azt mondta, hogy Japán beavatkozna, ha Kína megtámadná Tajvant. A politikai vezető ezzel valóban messze merészkedett a korábbi, önvédelemre alapozó, pacifista politikájától, Peking szerint a régi, birodalmi Japán újjáéledése látható. Tokió ezzel szemben arra hivatkozott, hogy egy invázió a szigetország szuverenitását sértené. A súlyos vita hónapokkal később sem ült el, Kína láthatóan egyre nagyobb lendülettel szankcionálja Japánt, de a miniszterelnök nem akarja visszavonni a kijelentését. A csörte, valamint a 2025 december végi nagyszabású kínai hadgyakorlat a sziget körül felhívta a figyelmet arra, hogy mit lépnek Tajvan legfontosabb partnerei invázió esetén. Bátran kijelenthető, hogy
igazolódik a kijelentés, amit 2021-ben az ausztrál politikus mondtak: egyre hangosabban szólnak a harci dobok.
Japan imposed colonial rule on the island of Taiwan for half a century, committing countless heinous crimes. The DPP authorities' act of https://t.co/2OC10qTKtE— Global Times (@globaltimesnews) November 28, 2025
Egyáltalán nem mindegy, hogy Kína milyen fellépést képzel el a sziget elfoglalására, több lehetséges forgatókönyv is létezik:
- Hibrid háború, zavarkeltés: ez gyakorlatilag már évek óta zajlik, a legkülönfélébb eszközök széles arzenálját bevetve. A közösségi médiában rendszeresen dezinformációkat terjesztenek, hogy ezzel aláássák a tajpeji kormány stabilitását. Közben a kibertérben folyamatosak a támadások, hírszerzők igyekeznek beszivárogni, miközben a főbb politikai pártok megosztására törekednek. A zavaró „szürkezónás” (vagyis hivatalosan nem a fegyveres erőkhöz tartozó, de feltételezhetően a hadseregnek adatokat gyűjtő) eszközök gyanús megközelítéseivel pedig a védelmi reakciókat tesztelik. Gazdasági téren még további kényszerítő eszközök sorát lehet bevetni, például szankciókkal nyomást gyakorolni.
- Korlátozott katonai akció: korábban itt döntően az a lehetőség merült fel, hogy blokád alá vonják a szigetet, de nem indul nagyszabású invázió. Ezzel elvágják a szigetet a szövetségeseitől, miközben kevesebbet kockáztatnak. A felvetés már komoly nemzetközi dilemmát indukál, mivel a globális kereskedelmi hajóforgalom jelentős része a Tajvani-szoroson halad keresztül. Trump venezuelai húzása után megjelent az a vélemény is, hogy Kína hasonlóan az Egyesült Államokhoz, esetleg megpróbálhatja a politikai elitet kiiktatni. Tajvan nagyon eltérő erőt képvisel, mint Venezuela, erről itt írtunk bővebben:
- Totális invázió: a legtöbbször, mikor felmerül Tajvan „bekebelezése”, akkor a nagyszabású katonai beavatkozást emlegetik. A teljes letámadásnak része lehet gyakorlatilag minden a korábbi forgatókönyvekből, kiegészítve a második világháború óta nem látott partraszálló művelettel. Ez gyakorlatilag hatalmas háborúval fenyeget, melyet az egész világ keményen megérezhet.
Akármiben is gondolkodnak Pekingben, abból Kína vezetői nem akarnak engedni, hogy „újraegyesítsék” a „két Kínát”, ez a kommunikáció ad táptalajt a feltételezéseknek. Kulcsfontosságú, hogy az Egyesült Államok miképpen reagál. Donald Trump amerikai elnök 2025-ben többször kijelentette, hogy
Kína nem fogja megtámadni Tajvant „ameddig ő az elnök, mivel Hszi Csin-ping (a kínai elnök) a barátja”.
Ezt 2026 elején is megismételte, miután a venezuelai akciót követően felmerült, hogy esetleg Peking is felbátorodhat a látottak alapján. Az érvelés sokakat nem győzött meg, ezért továbbra is reális veszélyként tekintenek egy távol-keleti háború lehetőségére. Visszatérően a 2027-es dátum kerül elő, mint az invázió lehetséges időpontja, ezt a kínai politikai elit, valamint az amerikai katonai vezetők is emlegetik. Az évszám nem véletlen, a Kínai Kommunista Párt (Chinese Communist Party – KKP) 1927-ben hozta létre a Népi Felszabadító Hadsereget (People’s Liberation Army – PLA), jövőre ennek lesz a centenáriuma. Pekingben szeretik az ilyen nevezetes évszámokat látványosan „megünnepelni”.
Adm. Sam Paparo: U.S. military in Pacific rapidly gearing up for war with China by 2027https://t.co/gKeyqlQd4A pic.twitter.com/ytwxqupZDP https://t.co/gKeyqlQd4A— The Washington Times (@WashTimes) January 12, 2025
Hatalmas kockázatok
Ki kell emelni, hogy Kína hatalmas kockázatot vállalna egy támadás esetén, ugyanis a KKP legitimációját biztosító gazdasági növekedést sodorná veszélybe. Az ország az 1970-es évek végétől visszaemelkedett a nagyhatalmak sorába, ugyanakkor ez nem maradt következmények nélkül. A népességpolitika valóságos demográfiai összeomlást eredményezett, a 2020-as évekre nyomasztóvá vált az ingatlanlufi, növekszik az eladósodottság, miközben a belső lakossági fogyasztás nem akaródzik felpörögni. A legnagyobb veszélyt ugyanakkor egyértelműen az jelenti, hogy az exportra alapozott gazdasági növekedés súlyosan megrendülne, ha bevállalják az akciót. A Defense Priorities 2025 szeptemberi jelentésében több szakértőre hivatkozva arról ír, hogy Peking a közeljövőben várhatóan nem fog támadást indítani, ugyanakkor nem teljesen kizárható ennek ellenkezője.
Az Egyesült Államok nem foglal egyértelműen állást, hogy miképpen tenne, amennyiben Kína támadásra szánja el magát. Ezt a felfogást „stratégiai kétértelműségnek” nevezik, melynek lényege, hogy a riválist összezavarják. A 2025 decemberben megjelent új amerikai Nemzetbiztonsági Stratégiában úgy fogalmaznak, hogy a konfliktus elkerülésére törekednek.
BREAKING: China strongly condemns the U.S. weapons sale to Taiwan after Washington approved an $11.1 billion arms package, the largest ever, aimed at bolstering Taipei’s defense. Beijing says the move violates the one‑China principle, undermines regional stability, and… pic.twitter.com/a76rPZpTju https://t.co/a76rPZpTju— Defence Index (@Defence_Index) December 18, 2025
Ennek egyik legfontosabb eszköze az elrettentés, vagyis Tajvan és a térségi Amerika-barát országok felfegyverzése. Washington 2025 decemberében jelentette be, hogy mintegy 11 milliárd dollár értékben adnak el fegyvereket a szigetnek. Kína katari nagykövete szerint éppen ez „veszélyezteti a békét a Tajvani-szorosban”. Tajpej növeli a védelmi költségvetését, Washington pedig ugyanezt várja el a többi szövetségesétől is. Ez nem biztos, hogy megakadályozza a háborút, ugyanakkor rámutat arra, hogy miképpen viselkedhet Amerika:
- A folyamatos fegyvereladásokkal hozzájárulnak, hogy a térségi szereplők meg tudják védeni magukat. Ez a háború idején csak még jobban felpöröghet, akár segélyek formájában is.
- A helyzet komolyabbra fordulásával felpöröghet az együttműködés fejlesztés, gyártás és információmegosztás területén. Erre van több precedens, kifejezetten a dróngyártás területén fűzték szorosabbra a kapcsolatokat.
- Az Egyesült Államok szankciók sokaságát vetheti ki a kínai termékekre, az oroszok ukrajnai inváziója támpontot jelenthet ehhez.
- Benne van a pakliban, hogy erőteljesen növelik az elrettentő fellépésüket a térségben. Jelenleg tízezres nagyságrendben vannak jelen amerikai katonák a Távol-Keleten, sorra újítják fel az indo-csendes-óceáni térségben a korábbi katonai bázisokat. Visszatérő jelenség, hogy egy-egy nyugati katonai jármű áthalad a Tajvani-szoroson, a feszültség növekedésével az Egyesült Államok jóval nagyobb erőt vonhat össze a térségben, akár Tajvanhoz közelebb is, ezzel is eltántorítva Pekinget a szándékaitól.
- Szokás, hogy többnyire az autoriter rezsimekhez kötik a dezinformációs akciókat, vagy a kibertámadásokat, ugyanakkor ezt a fegyvert ellenük is bevethetik, akárcsak a hírszerzési akciókat.
- Végül pedig számos olyan forgatókönyv létezik, amiben az amerikaiak katonailag sietnek a sziget segítségére. Nem teljesen megkerülhető szempont, hogy ez miképpen következik be, mennyi idővel követi az inváziót. Tajvanon nemrégiben jelent meg egy jelentés, amely a viszonylag gyors reakciót veszi számításba, ugyanakkor reális az esélye, hogy Trump eleinte inkább megpróbál tárgyalni.
Ugyanakkor van pár dolog, ami Washington háborúba keveredése ellen szól:
- Kína messze a legveszélyesebb ellenfél, amit Amerika el tud képzelni. Hatalmas, modernizálódó hadsereg, súlyos népességi egyenlőtlenség (Kínában hivatalosan 1,4 milliárdan élnek, míg az Egyesült Államokban 342 millióan), elképesztő termelőkapacitási fölény.
- A két nagyhatalom nagyon szoros kereskedelmi kapcsolatot ápol egymással. Hiába tart a kereskedelmi háború – váltakozó intenzitással – már évek óta, ebben alig történt változás. Háború esetén mindkét félnek számolnia kellene a teljes kapcsolatrendszerük radikális átalakításával. Ez a kölcsönös függőség ugyanakkor az egyik legfontosabb záloga a háború elkerülésének.
- Amerika kockáztatná a legfontosabb szövetségeseit, mivel olyan helyzet állhat elő, ahol a világnak döntenie kellene, hogy Washington vagy Peking mellé állna.
- Az Egyesült Államok számára egybehangzó vélemények szerint az egyik legnagyobb veszélyt az jelenti, ha meg kell osztania a figyelmét. Jelenleg „számos vasat tart a tűzben”, Ukrajnában még nem látszik a háború vége, Venezuela okozhat még izgalmakat, a Közel-Keleten izzik a feszültség. Ezek külön-külön is jelentős kapacitást foglalnak le.
A téma összetettségét vizsgálva egyáltalán nem egyértelmű, hogy milyen kimenetele lenne Kína támadásának Tajvan ellen. Valószínűleg Pekingben is komoly fejtörést okoz, hogy a legfőbb riválisuk miképpen reagálna ilyen helyzetben. A Tajvanban készített friss jelentés azzal számol, hogy a PLA az invázió kezdetén csapásokat mér a Japánban és Guamban található amerikai katonai bázisokra. Ez egészen biztosan az Egyesült Államok beavatkozásához vezetne. Ugyanakkor benne van a pakliban, hogy Kína inkább Tajvanra szorítaná az összes figyelmet, hátha ezzel elkerülhető az amerikai katonák felbukkanása.
BREAKING: China's military has announced the https://t.co/YOyfl7i7kx— Taiwan Security Monitor (台灣安全觀測站) (@TaiwanMonitor) December 29, 2025
A helyzet továbbra is instabil, hiába az amerikai elnök nyugtató mondatai. Az utóbbi években növekedett azoknak a száma, akik valószínűnek veszik az inváziót, de még mindig kisebbségben vannak ezek a vélemények.
Peking egészen biztosan folytatni fogja a nyomásgyakorlását a szigetre, minden azon múlik, hogy Donald Trumpot sikerül-e meggyőzni valamelyik oldalnak.
Az amerikai elnök várhatóan 2026 első felében kétszer is találkozni fog Hszi Csin-pinggel, ez pedig meghatározó pillanat lehet a sziget jövőjének szempontjából.
Címlapkép forrása: Kyodo News Stills via Getty Images
