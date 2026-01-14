Hangosan dübörögnek a harci dobok: egyre többen számítanak háborúra, Amerika lépése döntő lehet

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

A Kínai Népköztársaság (vagyis Kína) fokozza a nyomását a Kínai Köztársaságra (Tajvan), azzal fenyegetve a „kvázi független” szigetet, hogy akár háborút is kockáztatnak a céljaik eléréséhez. A potenciális forgatókönyvek száma egyre növekszik, az óvatos megközelítéstől a pusztító háborúig bármit lehetségesnek tartanak a szakemberek. Ez az Egyesült Államok lehetséges közbelépésére is hatást gyakorol. A cikkben annak járunk utána, hogy miként indulhat meg a háború a Távol-Keleten, és erre milyen válaszokat adhat a washingtoni vezetés.

Elharapódzó feszültség

2025 végén súlyos, máig tartó vitát generált a japán miniszterelnök, Takaicsi Szanae kijelentése, amikor azt mondta, hogy Japán beavatkozna, ha Kína megtámadná Tajvant. A politikai vezető ezzel valóban messze merészkedett a korábbi, önvédelemre alapozó, pacifista politikájától, Peking szerint a régi, birodalmi Japán újjáéledése látható. Tokió ezzel szemben arra hivatkozott, hogy egy invázió a szigetország szuverenitását sértené. A súlyos vita hónapokkal később sem ült el, Kína láthatóan egyre nagyobb lendülettel szankcionálja Japánt, de a miniszterelnök nem akarja visszavonni a kijelentését. A csörte, valamint a 2025 december végi nagyszabású kínai hadgyakorlat a sziget körül felhívta a figyelmet arra, hogy mit lépnek Tajvan legfontosabb partnerei invázió esetén. Bátran kijelenthető, hogy

igazolódik a kijelentés, amit 2021-ben az ausztrál politikus mondtak: egyre hangosabban szólnak a harci dobok.

Japan imposed colonial rule on the island of Taiwan for half a century, committing countless heinous crimes. The DPP authorities' act of https://t.co/2OC10qTKtE — Global Times (@globaltimesnews) November 28, 2025

Egyáltalán nem mindegy, hogy Kína milyen fellépést képzel el a sziget elfoglalására, több lehetséges forgatókönyv is létezik:

Hibrid háború, zavarkeltés: ez gyakorlatilag már évek óta zajlik, a legkülönfélébb eszközök széles arzenálját bevetve. A közösségi médiában rendszeresen dezinformációkat terjesztenek, hogy ezzel aláássák a tajpeji kormány stabilitását. Közben a kibertérben folyamatosak a támadások, hírszerzők igyekeznek beszivárogni, miközben a főbb politikai pártok megosztására törekednek. A zavaró „szürkezónás” (vagyis hivatalosan nem a fegyveres erőkhöz tartozó, de feltételezhetően a hadseregnek adatokat gyűjtő) eszközök gyanús megközelítéseivel pedig a védelmi reakciókat tesztelik. Gazdasági téren még további kényszerítő eszközök sorát lehet bevetni, például szankciókkal nyomást gyakorolni.

Totális invázió: a legtöbbször, mikor felmerül Tajvan „bekebelezése”, akkor a nagyszabású katonai beavatkozást emlegetik. A teljes letámadásnak része lehet gyakorlatilag minden a korábbi forgatókönyvekből, kiegészítve a második világháború óta nem látott partraszálló művelettel. Ez gyakorlatilag hatalmas háborúval fenyeget, melyet az egész világ keményen megérezhet.

Akármiben is gondolkodnak Pekingben, abból Kína vezetői nem akarnak engedni, hogy „újraegyesítsék” a „két Kínát”, ez a kommunikáció ad táptalajt a feltételezéseknek. Kulcsfontosságú, hogy az Egyesült Államok miképpen reagál. Donald Trump amerikai elnök 2025-ben többször kijelentette, hogy

Kína nem fogja megtámadni Tajvant „ameddig ő az elnök, mivel Hszi Csin-ping (a kínai elnök) a barátja”.

Ezt 2026 elején is megismételte, miután a venezuelai akciót követően felmerült, hogy esetleg Peking is felbátorodhat a látottak alapján. Az érvelés sokakat nem győzött meg, ezért továbbra is reális veszélyként tekintenek egy távol-keleti háború lehetőségére. Visszatérően a 2027-es dátum kerül elő, mint az invázió lehetséges időpontja, ezt a kínai politikai elit, valamint az amerikai katonai vezetők is emlegetik. Az évszám nem véletlen, a Kínai Kommunista Párt (Chinese Communist Party – KKP) 1927-ben hozta létre a Népi Felszabadító Hadsereget (People’s Liberation Army – PLA), jövőre ennek lesz a centenáriuma. Pekingben szeretik az ilyen nevezetes évszámokat látványosan „megünnepelni”.

Adm. Sam Paparo: U.S. military in Pacific rapidly gearing up for war with China by 2027https://t.co/gKeyqlQd4A pic.twitter.com/ytwxqupZDP https://t.co/gKeyqlQd4A — The Washington Times (@WashTimes) January 12, 2025

Hatalmas kockázatok

Ki kell emelni, hogy Kína hatalmas kockázatot vállalna egy támadás esetén, ugyanis a KKP legitimációját biztosító gazdasági növekedést sodorná veszélybe. Az ország az 1970-es évek végétől visszaemelkedett a nagyhatalmak sorába, ugyanakkor ez nem maradt következmények nélkül. A népességpolitika valóságos demográfiai összeomlást eredményezett, a 2020-as évekre nyomasztóvá vált az ingatlanlufi, növekszik az eladósodottság, miközben a belső lakossági fogyasztás nem akaródzik felpörögni. A legnagyobb veszélyt ugyanakkor egyértelműen az jelenti, hogy az exportra alapozott gazdasági növekedés súlyosan megrendülne, ha bevállalják az akciót. A Defense Priorities 2025 szeptemberi jelentésében több szakértőre hivatkozva arról ír, hogy Peking a közeljövőben várhatóan nem fog támadást indítani, ugyanakkor nem teljesen kizárható ennek ellenkezője.

Az Egyesült Államok nem foglal egyértelműen állást, hogy miképpen tenne, amennyiben Kína támadásra szánja el magát. Ezt a felfogást „stratégiai kétértelműségnek” nevezik, melynek lényege, hogy a riválist összezavarják. A 2025 decemberben megjelent új amerikai Nemzetbiztonsági Stratégiában úgy fogalmaznak, hogy a konfliktus elkerülésére törekednek.

BREAKING: China strongly condemns the U.S. weapons sale to Taiwan after Washington approved an $11.1 billion arms package, the largest ever, aimed at bolstering Taipei’s defense. Beijing says the move violates the one‑China principle, undermines regional stability, and… pic.twitter.com/a76rPZpTju https://t.co/a76rPZpTju — Defence Index (@Defence_Index) December 18, 2025

Ennek egyik legfontosabb eszköze az elrettentés, vagyis Tajvan és a térségi Amerika-barát országok felfegyverzése. Washington 2025 decemberében jelentette be, hogy mintegy 11 milliárd dollár értékben adnak el fegyvereket a szigetnek. Kína katari nagykövete szerint éppen ez „veszélyezteti a békét a Tajvani-szorosban”. Tajpej növeli a védelmi költségvetését, Washington pedig ugyanezt várja el a többi szövetségesétől is. Ez nem biztos, hogy megakadályozza a háborút, ugyanakkor rámutat arra, hogy miképpen viselkedhet Amerika:

A folyamatos fegyvereladásokkal hozzájárulnak, hogy a térségi szereplők meg tudják védeni magukat. Ez a háború idején csak még jobban felpöröghet, akár segélyek formájában is.

A helyzet komolyabbra fordulásával felpöröghet az együttműködés fejlesztés, gyártás és információmegosztás területén.

Az Egyesült Államok szankciók sokaságát vetheti ki a kínai termékekre, az oroszok ukrajnai inváziója támpontot jelenthet ehhez.

Benne van a pakliban, hogy erőteljesen növelik az elrettentő fellépésüket a térségben. Jelenleg tízezres nagyságrendben vannak jelen amerikai katonák a Távol-Keleten, sorra újítják fel az indo-csendes-óceáni térségben a korábbi katonai bázisokat. Visszatérő jelenség, hogy egy-egy nyugati katonai jármű áthalad a Tajvani-szoroson, a feszültség növekedésével az Egyesült Államok jóval nagyobb erőt vonhat össze a térségben, akár Tajvanhoz közelebb is, ezzel is eltántorítva Pekinget a szándékaitól.

Szokás, hogy többnyire az autoriter rezsimekhez kötik a dezinformációs akciókat, vagy a kibertámadásokat, ugyanakkor ezt a fegyvert ellenük is bevethetik, akárcsak a hírszerzési akciókat.

akárcsak a hírszerzési akciókat. Végül pedig számos olyan forgatókönyv létezik, amiben az amerikaiak katonailag sietnek a sziget segítségére. Nem teljesen megkerülhető szempont, hogy ez miképpen következik be, mennyi idővel követi az inváziót. Tajvanon nemrégiben jelent meg egy jelentés, amely a viszonylag gyors reakciót veszi számításba, ugyanakkor reális az esélye, hogy Trump eleinte inkább megpróbál tárgyalni.

Ugyanakkor van pár dolog, ami Washington háborúba keveredése ellen szól:

Kína messze a legveszélyesebb ellenfél, amit Amerika el tud képzelni. Hatalmas, modernizálódó hadsereg, súlyos népességi egyenlőtlenség (Kínában hivatalosan 1,4 milliárdan élnek, míg az Egyesült Államokban 342 millióan), elképesztő termelőkapacitási fölény.

Hatalmas, modernizálódó hadsereg, súlyos népességi egyenlőtlenség (Kínában hivatalosan 1,4 milliárdan élnek, míg az Egyesült Államokban 342 millióan), elképesztő termelőkapacitási fölény. A két nagyhatalom nagyon szoros kereskedelmi kapcsolatot ápol egymással. Hiába tart a kereskedelmi háború – váltakozó intenzitással – már évek óta, ebben alig történt változás. Háború esetén mindkét félnek számolnia kellene a teljes kapcsolatrendszerük radikális átalakításával. Ez a kölcsönös függőség ugyanakkor az egyik legfontosabb záloga a háború elkerülésének.

Hiába tart a kereskedelmi háború – váltakozó intenzitással – már évek óta, ebben alig történt változás. Háború esetén mindkét félnek számolnia kellene a teljes kapcsolatrendszerük radikális átalakításával. Ez a kölcsönös függőség ugyanakkor az egyik legfontosabb záloga a háború elkerülésének. Amerika kockáztatná a legfontosabb szövetségeseit, mivel olyan helyzet állhat elő, ahol a világnak döntenie kellene, hogy Washington vagy Peking mellé állna.

mivel olyan helyzet állhat elő, ahol a világnak döntenie kellene, hogy Washington vagy Peking mellé állna. Az Egyesült Államok számára egybehangzó vélemények szerint az egyik legnagyobb veszélyt az jelenti, ha meg kell osztania a figyelmét. Jelenleg „számos vasat tart a tűzben”, Ukrajnában még nem látszik a háború vége, Venezuela okozhat még izgalmakat, a Közel-Keleten izzik a feszültség. Ezek külön-külön is jelentős kapacitást foglalnak le.

A téma összetettségét vizsgálva egyáltalán nem egyértelmű, hogy milyen kimenetele lenne Kína támadásának Tajvan ellen. Valószínűleg Pekingben is komoly fejtörést okoz, hogy a legfőbb riválisuk miképpen reagálna ilyen helyzetben. A Tajvanban készített friss jelentés azzal számol, hogy a PLA az invázió kezdetén csapásokat mér a Japánban és Guamban található amerikai katonai bázisokra. Ez egészen biztosan az Egyesült Államok beavatkozásához vezetne. Ugyanakkor benne van a pakliban, hogy Kína inkább Tajvanra szorítaná az összes figyelmet, hátha ezzel elkerülhető az amerikai katonák felbukkanása.

BREAKING: China's military has announced the https://t.co/YOyfl7i7kx — Taiwan Security Monitor (台灣安全觀測站) (@TaiwanMonitor) December 29, 2025

A helyzet továbbra is instabil, hiába az amerikai elnök nyugtató mondatai. Az utóbbi években növekedett azoknak a száma, akik valószínűnek veszik az inváziót, de még mindig kisebbségben vannak ezek a vélemények.

Peking egészen biztosan folytatni fogja a nyomásgyakorlását a szigetre, minden azon múlik, hogy Donald Trumpot sikerül-e meggyőzni valamelyik oldalnak.

Az amerikai elnök várhatóan 2026 első felében kétszer is találkozni fog Hszi Csin-pinggel, ez pedig meghatározó pillanat lehet a sziget jövőjének szempontjából.

