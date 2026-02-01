Trump baltával ugrott neki a világrend átfaragásának, sokan csak a fejüket fogják

Szinte fű alatt, mindenféle látványos hajcihőtől mentesen az Egyesült Államok 2026 január végén bemutatta a legújabb Nemzetvédelmi Stratégiáját (National Defense Strategy – NDS). A dokumentum szinte alapjaiban változtatja meg az Egyesült Államok korábbi nézeteit, ami illeszkedik ahhoz, amit Donald Trump amerikai elnök kormánya hangoztatott az utóbbi időben. A radikális változások azonban nem mindenkinél váltottak ki támogatást, sokak szerint az új stratégia hemzseg a hibáktól.

Az új terv

Az Egyesült Államok Védelmi Minisztériuma 2026 januárjában nyilvánosságra hozta a legújabb Nemzetvédelmi Stratégiáját (National Defense Strategy – NDS), amely nem összekeverendő a 2025 év végén nagy érdeklődést kiváltó Nemzetbiztonsági Stratégiával (National Security Strategy – NSS). Előbbi inkább földrajzi, utóbbi pedig inkább stratégiai szemléletet képvisel. A NDS már rögtön a nyitásnál nem sok kétséget hagy az olvasóknak,

az erőn keresztül helyrehozott békét ígér, valamint Amerika aranykorszakával kecsegtet.

A dokumentum egyik kulcsmondata erősen egybecseng Donald Trump korábbi ígéreteivel, vagyis a Fehér Ház a korábbiaknál kevesebb segítséget szán a szövetségeseinek. A Pentagon fő prioritásként a nyugati félteke biztonságát tekinti.

Az elmúlt néhány NDS-ben Kína kiemelt figyelmet kapott, az írók a felemelkedő nagyhatalmat nevezték meg az elsődleges biztonsági kihívásnak. Az új szemlélet viszont máshogy viszonyul az országhoz, „az erő, nem a konfrontáció” megközelítéséről írnak. Ez a gondolkodás egyébként ismerős lehet, az NSS hasonló vonalat képviselt. Kína így a második helyre fért be, ám a korábbi, vetélytársi megközelítés helyett a Fehér Ház az elrettentésre helyezné a hangsúlyt. A stratégiai stabilitás, a konfliktusmentesítés és a deeszkaláció lehet a kulcs a kereskedelem zavartalan áramlása érdekében. Azonban kiemelendő, hogy a legfontosabb védelmi-biztonsági partnerekről, így Ausztráliáról vagy Japánról, szinte alig esik szó. Az új stratégia szerint Washington lényegében felszólítja a szövetséges hatalmakat, hogy nagyobb felelősséget vállaljanak a biztonsági kérdésekben. Ugyanakkor például

a 2018-ban foglalthoz képest már nem tekintik Kínát és Oroszországot „központi kihívásnak”.

Az Egyesült Államok a nemzetközi színtértől való visszalépését nem tekinti elszigetelődésnek, ezt külön ki is emelik.

A NDS azzal magyarázza a fókusz eltolódását, hogy „nem akarja összekeverni az amerikai érdekeket a világ többi részének érdekeivel – hogy a világ másik felén élő személyre leselkedő fenyegetés ugyanolyan, mint egy amerikaira nézve”. Ehelyett inkább a fontos szövetségeseik megerősödését remélik, hogy ezzel nagyobb hatékonysággal legyenek képesek az olyan fenyegetésekkel szembenézni, amelyek az Egyesült Államokra nézve „kevésbé fontosak”. Itt például Európa szerepére utalnak. Ezzel összefüggésben Oroszországot „állandó, de kezelhető fenyegetésként” írják le. Ez jelentős engedmény a korábbiakhoz képest Moszkvával szemben, ezt több szakértő is negatív fordulatnak nevezte.

A 24 oldalas dokumentummal kapcsolatban felmerült, hogy hiányoznak belőle az olyan említések, mint Tajvan, vagy éppen az Ausztrália, India, Japán és az Egyesült Államok alkotta QUAD. 2022-ben Washington még úgy számolt a négyoldalú kezdeményezéssel, hogy annak kibővítése lehet az egyik kulcs a biztonsági kérdések mellett számos egyéb területen is. Emellett ékes példája lehetett volna, hogy Washington képes az indo-csendes-óceáni területen egy széleskörű demokratikus hálózatot összetartani. Ezt egyébként

soha nem jellemezték Kína-ellenes szerveződésként, bár ezzel Peking nem értett egyet.

A QUAD említésének hiánya egy újabb lépést jelent az éppen Trump első elnöksége idején feltámasztott szervezet totális eljelentéktelenedése felé. Ez egyébként várható is volt, sokkal inkább az jelentett volna meglepetést, ha a Biden-kormány idején felfutó kezdeményezés szerepet kapott volna. 2025-ben már az Indiában tervezett csúcstalálkozó is elmaradt, ennek okát az Újdelhi és Washington közötti kapcsolatok elmérgesedésében látják. A helyzet megváltozását jelentheti, hogy Marco Rubio amerikai külügyminiszter (Trump mellett) a jókívánságait küldte Indiának, a Köztársaság napjának 77. évfordulóján, január 26-án.

Tajvan kérdése ennél kényesebb, mivel Peking az elmúlt években alaposan felpörgette a fenyegetését a sziget kormánya ellen. A Kínai Népköztársaság ugyanis úgy véli, hogy a Dél-kínai-tenger északi részén fekvő terület az ő felügyeletük alá kellene, hogy tartozzon. A Tajpejben működő vezetés szerintük „szeparatista”. Mivel Tajvan kulcsfontosságú a világgazdaságban, valamint kiemelkedő geostratégiai pozíciója van, ezért lényegében globális kérdés, hogy mi lesz a sziget sorsa. A növekvő kínai fenyegetés mellett Tajpej fegyverkezik, ebben az Egyesült Államok a segítségére van. Az említése elmaradását pedig annak a ködös mondatnak lehet tulajdonítani, melyet Amerika céljaként így írnak le: „megakadályozza, hogy bárki, beleértve Kínát is, uralkodni tudjon felettünk vagy szövetségeseink felett”.

Arra fogunk törekedni, hogy a lehető legkönnyebbé tegyük a szövetségesek számára, (…) hogy nagyobb részt vállaljanak a kollektív védelmünk terhéből, többek között a haderő- és műveleti tervezés terén való szoros együttműködés, valamint a kulcsfontosságú küldetésekre való felkészültségük megerősítése érdekében végzett szoros együttműködés révén

– erősítik meg a legfontosabb célkitűzést.

Washington afelől sem hagyott kétséget, hogy az elmúlt hónapok slágertémái mellett kitart: a Panama-csatornához, Grönlandhoz és az Amerikai-öbölhöz (Trump második elnöksége előtt még ez a Mexikói-öböl néven volt nyilvántartva a Fehér Házban is) garantálni szeretnék a kereskedelmi és katonai hozzáférést. Nem maradhattak ki a 2026 januárjában hatalmas botrányt kavaró határvédelmi és bevándorlási szempontok sem. Figyelmet szenteltek egyben a hadsereget támogató ipar felpörgetésének is, kifejezetten a gyártóbázis felturbózására. A hiányosság felismerése kulcsfontosságú lehet, mivel az Egyesült Államokban néhány fegyvergyártáshoz köthető iparág súlyos problémákkal küzd.

Az NDS a korábbi NSS-szel kiegészülve a jövőben konkrét prioritásokká alakul – már amennyiben a Pentagon előkészítését a Fehér Ház elfogadja, de aligha merül fel, hogy Trump ellenezné ezt. Éppen emiatt a kormányok világszerte iránymutatónak tekinthetik, hogy az Egyesült Államok miképpen fog politizálni a következő években. A dokumentumban túl sok meglepetést nem tartogattak, ugyanis

lénygében megerősítették azt a szemléletet, melyet Trump második kabinetje képvisel, jelszó: „Amerika az első!”.

Sokan nem elégedettek

A Defense One katonai szaklap megszólaltatott néhány szakértőt a dokumentummal kapcsolatban, akik finoman fogalmazva sem voltak elragadtatva a leírtaktól. A megszólalók kiemelték, hogy leginkább a stratégia tartóssága kérdéses. Kifejezetten azt emelték ki, hogy Trump-kabinet be van ragadva egy olyan toposzba, amely mára már nem fedi le a valóságot: a második világháborút követő, Amerika megkérdőjelezhetetlen hadifölényének korszakába.

Todd Harrison, az American Enterprise Institute vezető munkatársa szerint sok a vitás pont, véleménye szerint egyáltalán nincs konszenzus az Egyesült Államokban a leírtakról:

Nem hiszem, hogy ez tartós változás lesz. Rögtön a legelején alapvetően azt mondják, hogy nem hisznek a szabályokon alapuló nemzetközi rendben. És nem hiszem, hogy ebben konszenzus lenne az Egyesült Államokban

– jelentette ki.

Harrison hangsúlyozta továbbá, hogy az ezt felrúgó nézet homlokegyenest megy szembe azzal, amit Trump az első elnöki ciklusában képviselt. Szerinte a Monroe-doktrína erőteljes hangsúlyozásával az Egyesült Államok visszatér az évszázadokkal ezelőtti, izolacionista nézeteihez, valamint feladja az értékek közvetítésén keresztüli érdekérvényesítési politikáját. A gondolkodásban van némi ellentmondás is, ugyanis hangsúlyozzák Amerika védelmét a két óceán által, majd nem sokkal később épp azt írják, hogy „ma ez már nem elég”.

Mark Esper, az Egyesült Államok egykori védelmi minisztere szintén éles kritikát fogalmazott meg. Szerinte a második világháborút követően kialakult nemzetközi rend biztosítja a jólétet és a szabadságot, emellett elkötelezett. Kijelentését az NDS azon kijelentése alapján mondja, hogy abban „felhővár-absztrakciónak” nevezik a korábbi nemzetközi rendet, ezzel élesen szembefordulva az elmúlt 80 évben képviselt politikával. Később ezt a megnevezést Elbridge Colby, a Pentagon politikai főnöke és az NDS egyik kulcsfontosságú szerzője „ködös absztrakcióra” változtatta egy beszédében. Esper megszólalása azért is fontos, mivel ő éppen Trump első ciklusa alatt vezette a védelmi tárcát, de kiállt a nemzetközi rendszer fenntartása mellett. A mostani irányváltást egyébként azzal magyarázza, hogy

Jim Mattis volt korábban a „biztos kéz”, ám ez a karakter a mostani kabinetben már nincs meg.

A kritikák között sorolják fel, hogy a stratégia arra a feltételezésre épül, melyet Trump is előszeretettel hangoztat: Amerika szövetségesei csak kihasználták Washington jóindulatát. Az amerikai elnök szerint erre a megoldás a visszavonulás. Colby szerint a legfontosabb partnereik figyelmen kívül hagyták a kérésüket, hogy növeljék a védelmi kiadásokat. Ugyanakkor az NDS időzítése némiképp érdekes, ugyanis világszerte emelik a hadikiadásokat.

A másik, erősen hangsúlyozott jelző a stratégiával kapcsolatban a „kétértelműség”.

Több szakértő is egyenesen úgy fogalmazott, hogy a dokumentum lényegében több területet tart a homályban, mint amennyit tisztáz. A Breaking Defense egy belső, névtelen forrásra hivatkozva arról ír, hogy ez nem hiba, hanem a stratégia tudatos része. A ködösítéssel ugyanis azt akarják elérni, hogy a legfontosabb témákról a zárt ajtók mögött bizalmasan lehessen megállapodni. Sokaknak éppen ezért csalódás az elképzelés, ugyanis sok, nagyon fontos kérdésre nem derül belőle fény, így például arra sem, hogy csökken-e az amerikai katonák létszáma Dél-Koreában.

Kelly Grieco, a Stimson Center Reimagining US Grand Strategy Programjának vezető munkatársa nem ilyen megengedő. Nyilatkozatában megkérdőjelezte, hogy a stratégia írói tisztában vannak-e a leírtakkal:

Ez nagyon kétértelmű, és nem tudom, hogy egyáltalán felismerik-e az általuk keltett ellentmondásokat.

Szintén ő ugyanakkor kiemelte, hogy Washington formailag úgy készítette el a dokumentumot, ahogy kell, nem pedig kívánságlistát írt.

Többen azt is megjegyezték, hogy az NDS felbukkanása sem éppen követte a szokványos mintát: péntek este szinte a semmiből megjelent egy honlapon. A közzététel idején ráadásul hatalmas téli vihar tombolt az országban, a média figyelme inkább az időjárására terelődött.

Az indiai eset már megmutatta, hogy a valóság néha igen gyorsan felülírja az elképzelt jövőt. Ez általánosságban igaz az összes, több évre előre tervező dokumentumra,

Trump kabinetje a kétértelmű megfogalmazásokkal ugyanakkor mozgásteret adott magának.

Ezzel ugyanis lényegében bebiztosítják magukat, hogy egy adott esemény több különböző kimenetelénél is beleférjenek a keretekbe. Ugyanakkor a szöveg rendkívül erősen a pártpolitikai érdekek csatornája lett egyben, látványos szimbóluma ennek, hogy az elnök neve éppen 47-szer szerepel a dokumentumban. Ő az Egyesült Államok 47. államfője. A NATO országai ugyanakkor megnyugodhatnak, hiszen a stratégia nem tervezi a katonai szövetség eltörlését, holott korábban Grönlanddal kapcsolatban rendre ilyen pletykák röppentek fel. A legnagyobb félelem ugyanakkor fennmaradhat, a Nemzetvédelmi Stratégia inkább csak egy iránymutatás, nem pedig egy kötelező érvényű, szigorú dokumentum. Az NDS üzenete ugyanakkor világos:

Európa (és a többi Amerika-barát ország) jobb, ha felkészül arra, hogy az Egyesült Államok segítsége nélkül, önállóan képes legyen a védelmi-biztonsági kérdéseit megoldani.

