Történelmi győzelem a világ egyik legerősebb országában: ezzel minden megváltozhat a feszült régióban

Az egész világot meglepte a február 8-i japán választás végeredménye. A kormánypárt, és a gyakran csak Vaslady-nek nevezett Takaicsi Szanae elsöprő győzelmet aratott, gyakorlatilag minden akadály elhárult a programjuk megvalósítása előtt. A helyzet közel sem ilyen egyszerű, a szigetország hemzseg a bajoktól, amiket nem lehet egyetlen csettintésre megoldani. Ugyanakkor a Tokió most történelmi lehetőség előtt áll: jöhetnek végre a régóta várt reformok, de a vezetésnek alapos oka lesz óvatosnak lennie.

Elsöprő győzelem

Már a február 8-i választások előtt látni lehetett, hogy Takaicsi Szanae miniszterelnök meglepő húzása sikeres lehet, és a kormánypárt jó kilátásokkal futhat neki a sebtében meghirdetett voksolásnak. A kormányfő személyes népszerűsége az egekben volt, ráadásul sikerült a fiatalabb korosztályt is megszólítania a korábbinál sokkal nyitottabb kommunikációval. A gazdasági, külpolitikai, bevándorlási és fegyverkezési kérdésektől feszített országban ugyanakkor az jelentette a legnagyobb kérdést, hogy ezt a személyesen a vezető politikusnak szóló támogatást a pártja képes lesz-e becsatornázni.

A választók elsöprő választ adtak a kérdésre: igen.

Ez jelentős fordulatot jelent, ugyanis a szigetországban az elmúlt években a politika kezdett meddő állapotba fordulni. Részben köszönhető mindez a japán törvényhozás felépítésének. A japán alsóház (vagyis a Képviselőház) a kétkamarás japán erősebb fele, a felsőház (Tanácsosok Háza) a törvényjavaslatok felülvizsgálatát szolgálja. Az országban kényes helyzet áll elő a legutóbbi választások során: az alsóházban a jobboldali Liberális Demokrata Párt (LDP) koalíciós partnerével épphogy többséget szerzett (235 szék a 465-ből) az alsóházban, míg a felsőházban 2025 nyara óta nem volt meg az 50 százalékuk. Ez a teljes döntésképtelenséggel fenyegetett, ugyanis az ellenzéki vezetésű felsőház így könnyedén akadályozhatta a kabinet működését és törvényjavaslatait.

A felmérések és a piaci várakozások szerint Takaicsi Szanae nagy győzelemre készülhetett, a kormányerőknek mindenképpen többséget vártak, de az nem volt világos, hogy pontosan mekkorát. Amennyiben sikerül egyedül megszerezni a szükséges 233 helyet, az siker, nagyjából plusz 10 képviselőnél már megnyugtató, stabil a helyzet. Az utolsó napokban már nem voltak ritkák azok a jóslatok, amelyek a 300 feletti széket sem tartották kizártnak a kormánypárti szövetségnek az alsóházban. Ez már hatalmas sikert jelentett volna, hiszen a Japán Innovációs Párttal (JIP) együtt már biztos lett volna a masszív többség, a stabil kormányzóképesség, ez pedig alaposan megerősítette volna az LDP helyzetét. Közvetlenül a választás előtt már ennél is látványosabb eredményeket helyeztek kilátásba, vagyis Takaicsi koalíció nélküli 300 székes eredményére is láttak esélyt. Jellemző várakozást mutat be ez a felmérés:

A vasárnapi választás aztán olyan eredményt hozott, amire talán a miniszterelnök sem gondolt volna:

a kormánykoalíció tagjai együttesen végül 352 helyet szereztek meg az alsóházban, ez 75 százalékot jelent (az ellenzéknek 113 képviselője lett).

Történelmi felhatalmazás

Az LDP egyedül 316 helyet szerzett, ami már önmagában is elegendő lenne ahhoz, hogy a párt magát senkitől sem zavartatva kormányozzon a jövőben. Ez a szám önmagában is történelminek számít az országban, Japán második világháborút követő történelmében

soha nem fordult elő, hogy egyetlen párt ekkora fölénnyel győzzön

(a korábbi rekordot a 2009-es baloldali győzelem tartotta 308 hellyel). Az alsóházi kétharmad elérése rendkívül kedvező helyzetbe hozza a kormányt. A felsőház ugyanis valóban képes egy törvényjavaslatot visszadobni, ugyanakkor a képviselők kétharmadával elfogadott javaslatokkal szemben nincs lehetősége ellentartani.

Az ellenzéki pártszövetség húzása alaposan besült. A Japán Alkotmányos Demokrata Pártból (CDP) és a Komeito pártból álló Centrista Reformszövetség (CRA) a választás előtt nem sokkal állt össze, abban a reményben, hogy így lehet esélyük a javítani a helyzetüket. Az elképzelés csúfos kudarccal zárult, ugyanis mindössze 49 helyet nyertek el, ez 123 képviselővel kevesebb, mint korábban. A JIP jóformán megtartotta a súlyát (38-ról 36-ra csökkentek), a populista Demokrata Párt a Népért szintén (28-28 fő), míg a szélsőjobboldali Szanszeitó nagyot nyert (3-15). Új üdvöskének számít a „Mirai csapat”, akik 11 helyet kaparintottak meg.

Takaicsi ezzel alaposan túlszárnyalta a neves elődöt, korábban Abe Sinzó nem tudott ekkora győzelmeket aratni. Nem véletlen, hogy a merénylet áldozatául esett korábbi miniszterelnök neve folyamatosan felmerül a regnáló kormányfővel kapcsolatban, ugyanis a korábbi személyes jó viszony mellett a politikájuk is nagyon hasonló. A mostani siker után az sem tűnik elképzelhetetlen forgatókönyvnek, hogy a történelem megismétli magát, és a leghosszabb ideig miniszterelnöki pozíciót betöltő politikus utáni

rövid instabil átmenetet most újra a hosszú, stabil vezetés korszaka követi.

Michael MacArthur Bosack a Parley Policy Initiative alapítója és a Yokosuka Council on Asia-Pacific Studies kormányzati kapcsolatokért felelős különleges tanácsadója öt tanulságot és következtetést vont le az eredményekből:

Takaicsi Szanae történelmi felhatalmazást kapott, ami a felelősségét is felnagyítja. Kimondható, hogy a kormányfő sikeresen győzte meg a japánokat arról, hogy a személyes támogatását a pártra leadott szavazattal erősítsék meg.

Kimondható, hogy a kormányfő sikeresen győzte meg a japánokat arról, hogy a személyes támogatását a pártra leadott szavazattal erősítsék meg. Az ellenzék gyakorlatilag megsemmisítő vereséget szenvedett, ami súlyos következményekkel járhat. Könnyen lehet, hogy az LDP utáni legnagyobb politikai pártok teljesen új megközelítést fognak alkalmazni a jövőben, ami akár az átnevezést is jelentheti. A vérfrissítéshez járul hozzá, hogy kulcsfontosságú szereplők vesztették most el a pozíciójukat.

A vérfrissítéshez járul hozzá, hogy kulcsfontosságú szereplők vesztették most el a pozíciójukat. A szakértő kifejezetten a Mirai csapat sikerét említi, mint az újhullámos japán politika egyik lehetősége, ugyanakkor fontos kiemelni a Szanszeitó jelentős növekedését is.

A kormánykoalíció némileg megrendül, mivel a JIP lényegében feleslegessé válik. Az LDP önállóan is eléri a kétharmadot, így a kabinetnek nincs szüksége a koalíciós egyeztetésekre. A szigetország társadalmában az erővel elfogadtatott, konszenzus nélküli döntések többnyire visszásak, ezért Takaicsi törekedhet a jó partneri viszony fenntartására.

Az LDP önállóan is eléri a kétharmadot, így a kabinetnek nincs szüksége a koalíciós egyeztetésekre. A szigetország társadalmában az erővel elfogadtatott, konszenzus nélküli döntések többnyire visszásak, ezért Megállapítása szerint nem egy jobboldali fordulatot lehet látni Tokióban, sokkal inkább a határozott vezetés mellett foglaltak állást a szavazók.

Japán a változás mellett

A tanulságok után ugyanakkor még fontosabb az, hogy mi vár most a világ egyik legerősebb gazdasági és katonai hatalmára. Mivel a kabinetnek most ritka lehetősége van a programját megvalósítani, ezért a korábbi ígéreteknek várhatóan neki fognak ugrani:

A bevándorlás és a külföldi munkavállalók terén az LDP az óvatos szigorítás pártján állt, kifejezetten a földvásárlás és más ellenőrzések terén. Vélhetően itt lassan szigorodó politikát fogalmaznak meg, amely mégis nyitva hagyja az ajtót, ugyanakkor kihúzná a szélsőséges idegenellenesség méregfogát.

amely mégis nyitva hagyja az ajtót, ugyanakkor kihúzná a szélsőséges idegenellenesség méregfogát. Folytatódik az ország fegyverkezése. Japán az elmúlt években a nagy rivális, Kína erőteljes növekedése és befolyásszerzése hatására feladta korábbi pacifista politikáját, mivel úgy vélték, hogy ez a hozzáállás többé nem garantálja a békét. Tokió szemléletváltozásra nyomást gyakorolt a legfontosabb katonai partner, az Egyesült Államok egyre hangosabb követelése, hogy növeljék a védelmi kiadásokat. Takaicsi elkötelezett a hadsereg megerősítése mellett, ez a politika pedig alapos megerősítést nyert február 8-án.

Várhatóan a gazdaságpolitikában az Abenomics néven elhíresült program egy újabb kiadása következik. Az élelmiszerekre kivetett 8 százalékos forgalmi adó a kampány egyik leghangsúlyosabb témája volt, Takaicsi 2 évre felfüggesztené a járulékot. A választási győzelem után az egyik első bejelentés épp a megélhetési költségek könnyítésére irányult az említett adó kétéves befagyasztásával. Hangsúlyozta, hogy ezt az időszakot „ideiglenes áthidaló” lépésnek szánják, valamint addig más adónemek felülvizsgálatával teremtik meg a költségvetési bevételeket. Egy szinte biztos: a kormány a korábbiaknál nagyobb szerepet vállal a gazdaság fellendítése érdekében.

Takaicsi 2 évre felfüggesztené a járulékot. A választási győzelem után az egyik első bejelentés épp a megélhetési költségek könnyítésére irányult az említett adó kétéves befagyasztásával. Hangsúlyozta, hogy ezt az időszakot „ideiglenes áthidaló” lépésnek szánják, valamint addig más adónemek felülvizsgálatával teremtik meg a költségvetési bevételeket. Egy szinte biztos: A fenti témákkal erősen összefügg Tokió várható külpolitikája. A szigetország az Egyesült Államokkal még szorosabbra fűzné az együttműködését, míg Kínával jelenleg is súlyos diplomáciai nézeteltérés van. Donald Trump amerikai elnök a közeljövőben várhatóan Pekingbe látogat, a távol-keleti régió biztonsági szempontjából is kulcsfontosságú lehet, mire jut Hszi Csin-ping kínai elnökkel. A Népköztársaság szószólói már jelezték, hogy a politikus elsöprő győzelme nem járul hozzá a vitájuk elsimításához.

Rendkívül nagy felelősséget viselünk abban, hogy a kampányígéreteink folyamatos betartására összpontosítsunk

– szögezte le a miniszterelnök egy műsorban a győzelme után.

A szakértők kiemelik, hogy a következő kulcskérdése a sebesség lehet. Korábban Abe Sinzó elkövette azt a hibát, hogy túl nagy elánnal ugrott neki a rendszer átalakításának, és ez nem talált nyitott fülekre a társadalomban. Takaicsi az alkotmányos felülvizsgálatot is belengette, ami részint hasonlóan határozott változtatásnak hat. Kérdés, hogy merre tart majd Tokió és Peking közötti vita, a japán társadalom azt jelezte a nagy riválisnak, hogy nem ijednek meg a fenyegetéstől. Ez a fejlemény aligha lehet kedvező hatással a két hatalom közötti konszolidációra. Trump ezzel szemben az elsők között gratulált.

Japánban a választások után a történelmi felhatalmazás birtokában az LDP-nek minden lehetősége megvan a programja megvalósítására, ugyanakkor ez még ekkora többséggel is nehéz feladat. Az országot régóta sújtó nehézségek és társadalmi kérdések megoldása hosszú időt vehet igénybe. Takaicsi Szanae karrierje most viszont „gyorsítósávba” lépett, ahol növelheti a változtatások sebességét. Ezzel azonban megfontolt politikát kell követnie, mivel az erőltetett, radikális átalakítások gyorsan kivívhatják a lakosság szimpátiájának bezuhanását.

A szigetországban ezzel a problémák tehát meg nem oldódtak, de a választók adtak egy esélyt annak, hogy gyorsabban és hatékonyabban válaszokat találjanak azokra.

