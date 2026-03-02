"Még nem nyílt meg az út az iráni rezsim összeomlásához"

Milyen esélyei vannak egy rezsimváltásnak Iránban? Jöhet-e olyan vezető, aki konszolidáltabb viszonyokat tudna fenntartani az Egyesült Államokkal és Izraellel?
A rezsim bukásának esélyei növekedtek, de még továbbra sem lehet ezzel számolni. Ali Khamenei legfőbb vallási vezető kiiktatásával még nem nyílt meg az út a rendszer összeomlásához. Iránban a politikai és katonai hatalom több kézben összpontosul, ezért egy vezető kiiktatása taktikai, és nem stratégiai siker.
Ahhoz, hogy a rendszer összedőljön, szükség lenne vagy a vezetők sokkal szélesebb körű kiiktatására, a rezsimen belüli ellentétek kiélesedésére, széleskörű dezertálásokra, egy forradalomra, és/vagy egy szárazföldi invázióra. Ezeket egyelőre nem látjuk.
Lehetséges, hogy a Trump-kormány a venezuelai példát fogja követni, vagyis nem kísérli meg az elit eltávolítását, csak hoz egy olyan politikust, akivel szerinte együtt tud működni. Egyelőre azonban nem látható, hogy ki lenne ez a politikus, vagy hogy az iráni elitek miért lennének ma kompromisszumkészebbek, mint korábban. Persze a rendszer meggyengülése erre ösztönözhet bizonyos iráni vezetőket, de ez eddig még nem fordult át gyakorlati engedményekre.
Lehet-e globális háború a regionális konfliktusból? Kik léphetnek be esetleg Irán oldalán a háborúba?
Elenyésző az esélye a globális konfliktusnak. Irán nagyhatalmi partnerei, Oroszország és Kína nem akarnak és nem tudnak beavatkozni Irán mellett. Már Szíria kapcsán is láthattuk, hogy az oroszok még Bassár el-Aszadot sem mentették meg, akit ráadásul akkor már egy évtizede támogattak nagyon konkrét módon a polgárháborúban. Ugyan mindkettejüknek fontos partnere Irán, de mindketten az Öböl-monarchiákkal is szoros a kapcsolata.
Őket pedig Irán már az első nap megtámadta, ellenük pedig Kína és Oroszország sem engedheti meg a hadba lépést.
Irán maximum a regionális szövetségeseire számíthat, de már azokra sem igazán. A libanoni Hezbollah belépett a háborúba, de ezzel a saját túlélését veszélyezteti. A jemeni húszik nagyokat mondanak, de eddig érdemben nem járultak hozzá a konfliktushoz. Még iraki milíciák, valamint esetlegesen síita politikai hálózatok aktivizálódhatnak, de érdemben ők sem fogják megváltoztatni a hatalmi egyensúlyt.
Számíthatunk-e a háború elhúzódására? Kialakulhat-e esetleg az ukrajnai háborúhoz hasonló majdnem patthelyzet?
Nehéz bármit jósolni néhány órán túlmenőleg. Lehetséges, hogy Trump elnök egyszercsak bejelenti, hogy hatalmas sikereket értek el, és leállnak a bombázásokkal, de ehhez szerintem még több taktikai eredményre lenne szükség. Ukrajna talán nem a legjobb párhuzam, hiszen jelenleg nem folynak szárazföldi harcok.
Egy lehetséges kimenet a tavaly júniusi háború vége: a felek rakétáznak, aztán leállnak, az iráni rezsim túlél, de még jobban meggyengül.
Ebben a helyzetben számíthatunk szerintem az Iránon belüli belső problémák kiéleződésére, vagy akár a harcok újraindulására fél-egy éven belül. Nehezen látható, hogy ez az eszkalációs spirál hogy tudna stabilizálódni egy nagy kiegyezés vagy egy iráni rezsimváltás nélkül.
Mit hozhat a háború a jelenlegi izraeli vezetés, illetve Izrael térségbeli pozíciója szempontjából?
Ez a légikampány beleillik Izrael maximalista és asszertív stratégiájába, amit 2023 október 7-ét követően láthatunk a Netanjahu-kormány részéről. Ugyan a térségbeli kormányoknak és társadalmaknak nagyon elege lett abból, ahogy Izrael fellépet Gázában, Libanonban, Szíriában vagy éppen Katarban, most Irán mégis mindent megtesz azért, hogy ismét ő kerüljön a fő veszélyforrás szerepébe. Az iráni válaszlépés az Öböl-államok bombázásával példa nélküli: hat monarchiából hatot támadott meg Teherán, köztük a közvetítőt, Ománt is. Ezek az országok az elmúlt években rengeteg politikai tőkét használtak fel arra, hogy normalizálják a kapcsolataikat Iránnal, és lobbizzanak a háború elkerülésére – hiába.
Szerintem az Öbölben is egyre inkább erősödhet az a gondolkodás, hogy most már egy gyenge Iránnál is jobb egy új Irán.
Ugyanakkor az, hogy az Öböl menti és izraeli szempontok közeledtek Irán kapcsán, még nem jelenti azt, hogy elindulhat egy nagy összeborulás. Ha ez a konfliktus úgy robban ki, hogy közben Izrael nem ilyen brutálisan lép fel Gázában és Ciszjordániában, vagy nem rakétázza meg Katart, akkor más lenne a helyzet. Ráadásul ha Irán tényleg összeomlik, akkor a közös veszély érzete is csökken.
Milyen globális hatásokat hozhat a háború, különösen a Hormuzi-szoros lezárása?
A legfontosabb közvetlen hatás az olajár emelkedése, aminek hordónkénti ára hétfőre gyorsan 13 százalékkal drágult, 80 dollár fölé ugrott. Ugyanakkor nem biztos, hogy ez hosszú távú hatás lesz: a tavaly háború során sem történt nagy baj, a piac beárazta a konfliktust és annak lezárását is előre tudta jelezni. Ráadásul az olajexportáló országok tudnak a kitermelés növelésével korrigálni valamennyire.
Ellátási gondok Kínában és a kelet-ázsiai országokban lehetnek, ha a szoros lezárul, de idővel Európában is.
Ezen túl számunkra négy fontos következmény lehet. Egyrészt Irán már egy ciprusi brit bázist is támadott, tehát az EU-hoz és NATO-hoz is egyre közelebb kerül a konfliktus. Másrészt Irán gyengülése az ukrajnai orosz agresszióra is negatívan hat, ez jó hír lehet Ukrajnának. Harmadrészt nem kizárható, hogy a legfőbb vallási vezető kiiktatása, aki egyszerre politikai és vallási vezető, növeli a terrorveszélyt Európában. Negyedrészt, sajnálatos módon, a nemzetközi jog és a diplomácia az első áldozatai voltak a konfliktusnak: az amerikai-izraeli támadás és az iráni reakció is jogellenes volt, a tárgyalások pedig a hadviselés részévé váltak. Ezek nagyon negatív következmények.
Címlapkép forrása: Fatemeh Bahrami/Anadolu via Getty Images
A cikk elkészítésében a magyar nyelvre optimalizált Alrite online diktáló és videó feliratozó alkalmazás támogatta a munkánkat.
Nagy bejelentés a Magyar Telekom anyavállalatától: Starlinkkel egészíti ki mobilhálózatát
2028-tól európai piacain elérhető lesz.
Madár István és Nagy Viktor élőben az iráni háború gazdasági hatásairól
Jelentkezik a Checklist extra, a Portfolio stúdiójából.
Olajsokk a Hormuzi-szorosban: Ázsia fizetheti meg az Irán elleni támadás árát
Éppen Trump lökheti vissza az orosz olaj felé Indiát a háború megindításával.
Két éve nem láttunk ilyet: nagyot esett a mutató, amire minden hiteles figyel Nagy-Britanniában
A nettó fogyasztási hitelállomány viszont nőtt.
Lakáskulcsok és igazolványok helyett okostelefonok? Már csak egy lépésre vagyunk ettől
Van, ahol már tesztelik.
Élőben elemezzük az iráni konfliktus piaci, gazdasági hatásait
Madár Istvánnal és Nagy Viktorral jelentkezünk, 14 órakor.
Egy dél-koreai–amerikai páros tarolná le a magyar nukleáris piacot
De hogyan kerül képbe a Mátrai Erőmű?
Iránra egy még elnyomóbb korszak várhat - figyelmeztet egy ellenzéki aktivista
Ha az Iszlám Köztársaság túléli ezt, bosszút állhat
A közel-keleti háború "üvegnyakában"
Hétfő reggel 7 órakor kezdem írni ezeket a sorokat. Pár gondolat a hétvégén Irán ellen indított támadás tőkepiaci vonatkozásairól. Egy-egy távoli, regionális konfliktus általában nincs..
Régóta szenved a brit gazdaság, de mi látjuk benne a fantáziát
Az Egyesült Királyság gazdasága az elmúlt években szó szerint szenved, a sorozatos válságok mélypontra küldték a fogyasztást, és a vállalati értékeltségekben sem tombol az optimizmus....
Mit tud a házasság mint gazdasági unió?
A házassághoz nem kell szerelem, és a szerelemnek semmi szüksége házasságra. Ha van olyan, aki ezen meglepődik, az leginkább Walt Disney hibája. Segítek belátni. Ki... The post Mit tud a házas
Tovább élesedik a verseny: újabb bank csökkentett kamatot az Otthon Startnál
Márciustól újabb banknál érhető el 3 százalék alatti kamat mellett az Otthon Start hitel. A MagNet Bank ajánlatában tavasztól már 2,80 százalékos kamatszint szerepel. A Bankmonitor szakértő
Elévülés magánszemélyek esetén
Hogyan szabadulj meg a rémálomtól elévülés segítségével? Egy biztos, nem úgy ahogy az érintettek 80%-a gondolja. A régi, vitatott követelések érvényesítésének gyakorlata túlnyomórés
Ezért tartjuk vonzónak a brit részvénypiacot
Az Egyesült Királyság gazdasága évek óta szenved, a fogyasztás alacsony, miközben a megtakarítási ráta az egekben van. Ha a ciklikus tényezők változnak, az elhalasztott fogyasztást... The po
NAV ellenőrzési terv 2026 - mire számíthatnak az adózók?
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) minden évben közzéteszi ellenőrzési tervét, amely egyértelmű iránymutatást ad arra vonatkozóan, hogy mely területekre helyezi a hangsúlyt az adóhatóság
Tudatos jövedelemtervezés - Mi alapján számolj?
A legtöbben a havi fizetésből indulnak ki. Megérkezik az összeg a számlára, abból gazdálkodunk, és nagyjából ennyiben ki is merül a tervezés. A gond az, hogy ez a módszer nem mutatja meg, va
Szárnyal a magyar tőzsde és várják a kisbefektetőket
Aki úgy érzi, nem ért a tőzsdéhez, annak ott vannak az ETF-ek.
Tovább száguldhat a BUX - Mire érdemes most figyelni?
Vendégünk volt Tóth Tibor, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatója.
Új lehetőség a napelemeseknek: így kereshetsz több pénzt kockázat nélkül
Hogyan hajthatunk hasznot az áramár tüskékből?
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.