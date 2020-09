Nem kell az arany jakuzzi és a Plasztik Józsefek – „Sosem a pénz miatt voltunk rockzenészek”

Portfolio: Hogyan próbáljátok ezt a negatív hatást tompítani?

Sidi: Agyalunk, sokat dolgozunk a háttérben, időről időre új aktivitásokkal próbáljuk mérsékelni.

Tomi: Mindig alkalmazkodunk a helyzethez, hogy a rajongók ilyenkor is kapjanak valamit tőlünk. Most sok tartalmat gyártottunk. Mi voltunk az elsők, akik bejelentették, hogy online formában adunk koncertet profi minőségben és körülmények között. Szerveztünk a Tankcsapda-rajongóknak virtuális „tehetségkutatót” a magunk platformján, amit egymilliónál is többen néztek meg. Közben többször is segítettünk a válsághelyzetben kórházaknak, rászorulóknak, új dalokat készítettünk videókat gyártottunk.

Ja, és bármennyire is fájt a sok megkeseredett trollnak a két autósmozis koncertünk, azt gondolom, igenis nagy dolog volt megcsinálni.

Portfolio: Részt vesztek az államilag támogatott raktárkoncert-projektben is?

Tomi: Igen az is lesz. Bármennyire is próbálják ebben is ránk húzni a politikát, azért érdemes kiemelni, hogy ez a zeneiparról szól nem a Tankcsapdáról. Szakembereket, szakmabelieket kértek fel a támogatási rendszer kidolgozására, akik 100-150 zenekart, kerestek meg az elmúlt hetekben. A Tankcsapdát is megkeresték, hogy vállaljuk-e, nyilván nem fogjuk azt mondani, hogy nem, hiszen ez a támogatás nem csak rólunk, hanem az embereinkről is szól. Köszönjük szépen!

Portfolio: A mostanihoz hasonló helyzetben talán még fontosabb kérdés, hogy anyagilag mit jelent nektek egy koncert lemondása? Ilyenkor mi a gyakorlat, kaptok például előleget, amit megtarthattok?

Tomi: Ha most egy fesztivál koncertről beszélünk, optimális esetben átkerül a jövő évre, a nagyobb tapasztalattal rendelkező fesztiválok már 2021-re készülnek, így velük a szerződéseinket át tudjuk emelni a későbbi dátumra. A járványhelyzet, ahogy kialakult és láthatóvá vált, hogy elhúzódhat nagyon sok hónapig, úgy lett egyre óvatosabb mindenki a szerződéskötésekkel is. Egyes fesztiválok a jövő évben lehet, hogy nem tudnak majd talpra állni, a koronavírus gazdaságra tett hatásának következményei még nem ismertek.

Messze még a vége, hogy lássuk, milyen károk lesznek a szórakoztatóiparban.

Egy biztos, kár bőven lesz, nem csak a zenekarok, hanem a teljes háttéripar, azaz a szolgáltató cégeken át a vendéglátóhelyekig és technikai személyzetig, mindenki nyakig benne van. Mi is folyamatosan egyeztetünk a szervezőkkel, de a helyzet bizonytalan, most ott tartunk, hogy egyre kevesebb a biztos pont, addig, amíg nem válik valamennyire biztonságossá a helyzet. Na jelen pillanatban erre van a legkevesebb esély.

Portfolio: Mekkora üzlet ma Magyarországon rockzenésznek lenni?

Tomi: Ez olyan, mintha azt kérdeznéd, mekkora üzlet ma pizzát árulni: valakinek nagyon megéri, más meg beledöglik. Attól függ, hogy csinálod, milyen az üzleti modelled.

Ez egy kicsi, tízmilliós piac, ráadásul eleve a rockzene egy szűk szegmens. Én azt gondolom, hogy a Jóisten a tenyerén hordoz bennünket, mert ezen a piacon bő harminc éve jelen tudunk lenni. Tudom, hogy sokan azt mondják, hogy eladtuk magunkat, csak a pénzért csináljuk, mostanában meg párhuzamot vonnak a zenekar és a politika között, pedig soha nem politizáltunk és nem is fogunk.

Azt gondolom, hogy mi reformerek vagyunk, megreformáltuk nem csak a CD-ipart, hanem az egész zenekari működtetést Magyarországon.

Ma már sok zenekar a mi modellünk alapján működik, de mindig azok kapják meg a kritikát, akik először változtatnak. Ezektől a kritikáktól nem félünk, szerintem jó úton járunk, az elmúlt húsz év minket igazol.

Büszke vagyok az újításainkra, arra, hogy merünk ilyen dolgokat csinálni. Nem csak Magyarországon vagyunk elsők sok dologban, de hamarabb megcsináljuk, mint külföldi világhírű zenekarok.

Portfolio: Tényleg haldoklik a rockzene? Üzletileg kevésbé éri meg ezt csinálni, mint mondjuk húsz éve?

Tomi: Harminc éve ezt hallgatjuk, hogy haldoklik. Mi ezt nem érezzük. Szerintem, ha valaki tudatosan dolgozik, előre jól átgondolt stratégiában, akkor üzletileg is lehet jól működtetni. De ezt nem csak a mi példánk mutatja, hanem több más produkcióé is. Összességében inkább a hazai zeneipart említeném, nem csak a rockzene helyzete nehéz Magyarországon, hanem a többi műfajé is. Ráadásul ezt most úgy mondom, hogy az elmúlt hónapok válsághelyzetének még nem lehet tudni a következményeit. Ebben a pillanatban sem lehet fesztiválokat, nagykoncerteket tartani, éppen ezért erre a kérdésre 2021-ben térjünk vissza.

Laci: Én ezt a kérdést nem nagyon tudom értelmezni.

Mi nem azért zenélünk, mert ez megéri, hanem azért, mert gyerekkorunk óta arról álmodtunk, hogy gitárt vagy dobverőt vegyünk a kezünkbe. Akkor is ezt csinálnánk, ha nem ebből vagy nem így élnénk.

Portfolio: Akkor máshogy teszem fel a kérdést: te jobb életszínvonalon élsz ma, mint tíz éve?

Laci: Természetesen.

Tomi: Közben vannak olyanok, akik rosszul üzemeltetik a zenekarukat és rosszabbul élnek belőle. Mi szeretjük, amit csinálunk, és természetesen zeneileg és gazdaságilag próbáljuk ebből a maximumot kihozni. Ha X millió forintot tudunk kérni egy koncertért, akkor nem fogom azt mondani, hogy elég kevesebb is, hanem a maximumot akarjuk elérni, amennyit ér a zenekar.

Ha mi ezt csak a pénzért csinálnánk, akkor valószínűleg nem ezt csinálnánk. Akkor már Sidinek levágattuk volna a haját, feloszlottunk volna, vagy nem ebben a stílusban utaznánk.

Laci: Vagy lehet, hogy nem is zenét csinálnánk.

Tomi: Meg kell nézni, mi volt előbb, a tyúk vagy a tojás. A mi esetünkben száz százalék, hogy a tyúk volt előbb. Mi abból indultunk ki, hogy csináljuk egy jó rockzenekart, nem a gazdasági dolgok irányítják a zenekart, hanem fordítva.

Ha mi nem vettük volna a zenekari dolgainkat a saját kezünkbe, akkor ez a zenekar már nem működne gazdaságilag, a kiadók már kicsináltak volna minket.