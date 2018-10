Raiffeisen-vezér: nem felejthetjük, ami történt velünk

Nagyobb bankot vezet, mint amekkora a teljes magyar bankszektor vagy a magyar gazdaság éves teljesítménye, Burgenlandból ingázik Bécsbe nap mint nap, korábban Magyarországon is gyakrabban megfordult. Ő Johann Strobl, a Raiffeisen Bank International vezérigazgatója, akivel a Lehman Brothers csődje után 10 évvel, a Raiffeisen budapesti székházában arról beszélgettünk, melyek a válság legfontosabb tanulságai a bankok és köztük az osztrák bankcsoport számára. Senkinek nem sikerült még érthetően elmagyaráznia számára, hogy a korábbi "too big to fail" aggodalmak után most miért van szükség Európában a sokat szorgalmazott óriásbankokra. Mint mondja, nem mindig látták szívesen a bankját Magyarországon, de most már egyértelműen a növekedésben hisznek, bankok helyett pedig inkább portfóliókat vásárolnának.

Szinte napra pontosan 10 évvel ezelőtt tört ki a legutóbbi pénzügyi válság. Az egyik legnagyobb regionális bankcsoport vezetőjeként mennyire látja ma másképp a világot és benne a pénzügyi szektort, mint akkor?

Az elmúlt tíz évnek különbözői fázisai voltak. Átéltünk egy igazán nagy eseményt a Lehman csődjével, ami mindent megváltoztatott. A legnagyobb változás, amit láttunk, az volt, hogy eltűnt a bizalom a transzparencia viszonylagos hiánya miatt, és senki nem tudta megmondani akkor még, hogy kit fog ez érinteni, milyen mély lesz a hatása a Lehman bukásának. A következő, amit láttunk, egy likviditási válság lett, majd jó néhány bank bedőlt. Ez volt a negatív tapasztalat. Pozitív tapasztalat azonban, hogy a központi bankok igazán jól ellátták a feladatukat, rendelkezésre bocsátották a szükséges likviditást. A kormányok és a központi bankok a megfelelő pillanatban támogatták és stabilizálták a bankszektort. Később a tőkekövetelményeket is növelték. Sok kezdeményezés lépésről lépésre javította a szabályozói keretrendszert, ami szintén pozitívum. Természetesen sok időbe telt a bankok számára, hogy alkalmazkodjanak, hiszen az új követelmények viszonylag gyorsan jöttek egymás után. A tőkekövetelmények növekedése nem volt könnyű feladat, és számos módon változtatást kényszerített ki a bankokból. Összességében azt mondanám, hogy ezen erőfeszítések révén a bankszektor másképp fest ma, és sokkal jobb formában van, mint korábban. Nem szabad ugyanakkor lebecsülnünk az elmúlt évek alacsony kamatkörnyezetének hatását sem, ami nemcsak szokatlan, de nagy kihívást is jelent a bankok számára.



Sokkal nehezebb ma bankárként vagy akár bankvezérként dolgozni, mint 10 évvel ezelőtt?

Nem mondanám, hogy nehezebb. Ez mindig kihívásokkal teli munka. Persze voltak keményebb periódusok is, amikor a kihívások másként jelentkeztek. Természetes, hogy egy válság forgatókönyvben elsősorban a nehézségek kezelésével kell foglalkozni. Amikor elsősorban a szabályozási és válság problémák foglalják le az idejét, az ember kevesebbet törődik a banki üzletmenettel. Még ha el is fogadjuk, hogy a bankszektor egy erőteljesen szabályozott iparág, az ügyfelekkel, a modern technológiával és az ügyfélkiszolgálás fejlesztésével mindig sokkal élvezetesebb foglalkozni.

Sokan beszélnek a legutóbbi válság tanulságairól. Melyek azok a területek, amelyeken még nem tanultak a bankok a válságból?

Azt gondolom, a bankok elvégezték a dolgukat. Ha a mi bankunkat nézzük, mára sokkal fókuszáltabbak lettünk, számos nem alapvető üzletünket értékesítettük, bezártuk kis méretű ázsiai és amerikai tevékenységeinket. És nem érintett minket a görög probléma sem. Levontuk a következtetéseket, megtanultuk, hogy diverzifikáltabbaknak kell lennünk, és nem léteznek teljesen kockázatmentes eszközök. Ezt a gondolatot egyébként egyelőre a pénzügyi elméletből is hiányoljuk.

JOHANN STROBL

1959-ben született, a Wirtschaftsuniversität Wienen doktorált 1988-ban. Banki pályafutását az osztrák Creditanstaltnál kezdte 1989-ben. Miután a pénzintézetet megvásárolta a Bank Austria, a szakember egészen a társaság igazgatótanácsáig jutott, kockázatkezelési és pénzügyi igazgató lett 2004-ben.



2007-ben igazolt a Raiffeisen Bank International (RBI) anyabankjához, a Raiffeisen Zentralbank Österreichhoz (RZB), mint kockázatkezelésért felelős igazgatósági tag. A szakembert 2010-ben nevezték ki az RBI kockázatkezelési igazgatójává, majd 2013-ban vezérigazgató-helyettessé, a vezérigazgatói tisztséget 2017 márciusa óta tölti be.

Az eurózónában az EKB sok, viszonylag kis kockázatú eszközt vásárolt, valamiképp korlátozva a bankok és ügyfeleik lehetőségeit arra, hogy elfogadható hozamú, de viszonylag kockázatmentes eszközöket találjanak maguknak. Manapság ugyanakkor ez önmagában nem olyan nagy ügy, a bankok sikeresen változtattak kockázati profiljukon. Vannak nagyobb nehézségek is. Ezek közül az egyik a tartósan alacsony vagy negatív kamatkörnyezet, ami felveti a kérdést: van eszközárbuborék a piacokon? Persze ezt nehéz megmondani. Ha létezik is ilyen, nem hiszem, hogy az előző válsághoz hasonló mértékben érintené a bankszektort.

Ha kipukkan a lufi, biztos vagyok benne, hogy nem érintené első körben a bankokat. Buborék nem a bankrendszerben van, ezért a kérdés az, hogy a második vagy a harmadik körben lesz-e érintve a szektor.

Nehéz megítélni, legalábbis én ezt nem tudom. Van egy másik kihívás is: a digitalizáció fejlődése. Milyen kihívások jöhetnek a többi szereplőtől, legfőképp a kiberbűnözés területén? A kockázat jelentése az, hogy valami teljesen új következhet be, amiből tanulni és amihez alkalmazkodni kell. Normális, hogy kezdetben hibákat követ el az ember. A tanulás költséggel jár, természetesen. Be kell bizonyítanunk, hogy rugalmasak, alkalmazkodóképesek és kellően diverzifikáltak vagyunk, felvértezve mindazokkal a képességekkel, amelyekkel reagálni tudunk a kihívásokra. Fájdalmas lehet egyes kockázatok teljesülése, de nem annyira, mint a múltban.

Egyes elemzők szerint a közép- és kelet-európai régió ingatlanpiacán ismét kipukkanhat a buborék. Hogy látja a helyzetet most: valóban bekövetkezhet ez?

Manapság annyit látunk, hogy a befektetői hozamok történelmi összevetésben is alacsonyan vannak, ugyanakkor a 3-4%-os reálhozamok - különösen, ha a kockázatmentes hozamokhoz viszonyítjuk őket - egyáltalán nem rosszak. Ami ennél még fontosabb, úgy látom, nagy a befektetői tőkehányad manapság a kereskedelmi ingatlanok piacán. Ha esni kezd az értékük, az nem drámai a bankok számára.



Ami a mi országaink lakáspiacát illeti, nem igazán beszélhetünk buborékról. Az eszközárak jelentősen nőttek ugyan számos területen és főleg egyes városokban, de ezek specifikus területek, a legjobb lokációk, amelyek kisebb arányban bank által finanszírozottak, és magas tőkehányaddal rendelkeznek. Lehet némi volatilitás ezeken a területeken, de nem nagyon számítok eszközáresésre.

A bankfelügyeletek, jegybankok is tanultak a válságból. Van egy pozitív aspektus is, amit Magyarországon is láthatunk: jelentős növekedés következett be a jövedelmekben, a vásárlók egyre többet keresnek. Eközben a bankfelügyeletek, jegybankok is tanultak a válságból, és meghatároztak bizonyos rátákat, amelyek nagyon jó eszközök a buborékok elkerülésére. Az egyének által felvehető hitelösszeg korlátozása a jövedelem arányában jó megközelítés. Ez biztonságosabbá teszi a rendszert.

Az osztrák és olasz bankvezetőknek rossz emlékeik lehetnek Orbán Viktor kormányához fűződő kapcsolatukról az elmúlt nyolc évből. Miként tekint vissza a legnehezebb időkre, és milyen most a kapcsolatuk?

A magyar gazdaság helyzete jelentős mértékben javult, nagyon jók a magyar számok, magas a GDP-növekedés, az infláció akkora, amekkorának az EKB is örülne, nagyon alacsony a munkanélküliségi ráta, szóval a mostani helyzet elég jó. Az elmúlt években csökkent a bankok többletterhelése is. Amikor egy fájdalmas működési környezetből kevésbé fájdalmasba tér át az ember, természetesen érzékeli a javulást. Ez megtörtént, így most egy olyan környezetben dolgozunk, amikor ugyan nem könnyű sikeresnek lenni a bankszektorban, de kemény munkával meglehetőségen sokat el lehet érni. A múltról szólva elmondható, hogy voltak gyötrelmes éveik a Magyarországon működő bankoknak, és nehéz volt túlélni.

Andreas Treichl, az Erste Group vezérigazgatója szerint Orbán Viktor sokba került nekik. Ugyanígy látja?

Igen, sok pénzt veszítettünk Magyarországon. Nem tudom, hány év alatt keressük vissza. Sok megpróbáltatáson kellett túljutnunk, és amikor a múltról beszélünk, természetesen ezek eszünkbe jutnak. Drága volt nekünk, mégis fontosabbnak tartom, hogy a jövőbe tekintsünk.

Mindent el lehet felejteni?

Szerintem nem szabad felejteni, mert ha valamit elfelejt az ember, abból nem tud tanulni. Számunkra az volt a fő tanulság, hogy szélsőségesen nehéz kezelni a politikai kockázatokat. Sokkal könnyebb bánni egy vállalattal, mint a politikai kockázatokkal, márpedig a válság legnehezebb része a politikai jellegű kockázat volt.

Manapság egy bankár nézőpontjából a 3-4%-os gazdasági növekedés tökéletesnek mondható. Ilyen időkben a politikai kockázat alacsony, a hosszú távú távú befektetések kockázata szintén nem olyan nagy. Az eurózóna gazdasági növekedésének lassulásával együtt sem. Más lenne a helyzet, ha a politikai kockázatok csökkentenék a befektetők és a magánszemélyek bizalmát. A különböző blokkok közötti, például az USA és Európa, Kína, illetve Oroszország közötti politikai feszültségek aggasztanak most leginkább.

Ami Magyarországot illeti, kellően vonzó piac most egy új bank vagy portfólió vásárlására?

Bizonyára ön is tudja, hogy vásároltunk itt nemrég egy jelzáloghitelportfóliót, mégpedig az Aegontól. Ha látunk olyan lehetőséget, ami illik a bankunkhoz, jelezni fogjuk érdeklődésünket.

A többszöri tőkeemelés után jelentősen szűkítették a Raiffeisen Bank International szervezetét, és összeolvadtak az anyabankjukkal. Lehetséges, hogy a következő évek ismét az akvíziókról fognak szólni a bankcsoportnál?

Hogy néz ki a Raiffeisen vezérigazgatójának egy napja? Mennyit dolgozik egy nap, és mivel tölti szívesen a szabadidejét? Nem mondanám, hogy workaholic vagyok, de élvezem a munkámat. Mostanában sok-sok órát dolgozom hétfőtől péntekig anélkül, hogy sokat aludnék. A hétvégeken viszont szeretek sokat aludni, felkészülve a következő hétre. Gyakran látogat el Magyarországra? Közel lakom Magyarországhoz, sokkal közelebb, mint pl. Karintiához vagy Tirolhoz, ugyanis Burgenlandban élek. Minden héten sok magyar emberrel találkozom, naponta ingázom Burgenland és Bécs között. Másfél évig a magyar leánybank felügyelőbizottságában is bent ültem, ezért akkoriban gyakrabban jártam ide. Mostanában inkább más leánybankjainkat látogatom meg gyakrabban. Ugyanakkor számos alkalmon találkozom a magyar bankunk vezetőivel, nem csupán Magyarországon.

Manapság jó lehetőségeket látok az organikus növekedésre. A lengyel leánybankunk eladása révén felszabadult tőkét a következő 2-3 évben organikus módon hasznosíthatjuk. Ez azt jelenti, hogy nincs rajtunk nyomás bármiféle akvizícióra. Mindazonáltal ha találunk egy portfóliót, azt könnyebb integrálni, mint megvásárolni egy bankot. Implementálni kell az IT-rendszereket, a különböző vállalati kultúrákat, foglalkozni kell azokkal, akiket nyugtalanít az üzlet. Csehországban, Szlovákiában, Magyarországon és Romániában is vehetünk portfóliót. Egyértelmű, hogy nem akarunk új piacra lépni. Régebbi piacainkon jellemzően a 3. és a 6. közötti pozíciót foglaljuk el a piacon, és ha ezen kicsit javítani tudnánk, új portfólióval bővítve meglévő üzletünket, az hasznos lenne, figyelembe véve, hogy a banki tevékenység magas fix költségekkel jár.

Néhány évvel ezelőtt majdnem úgy döntöttek, hogy elhagyják Magyarországot, de végül Lengyelországból vonulnak ki. Mi döntött a magyar piac mellett a lengyellel szemben?

Ezek különböző időszakokban történtek. Abban az időben, amikor a magyarországi kivonuláson gondolkoztunk, az volt az érzésünk, hogy nem szívesen látnak minket az országban. Nem az ügyfelekre gondolok, ők szerettek minket. Ha a kormány azt az üzenetet küldi, hogy nem szívesen lát minket, akkor meg kell fontolni a kivonulást. Ha a kormány azt az üzenetet küldi, hogy nem szívesen lát minket, akkor meg kell fontolni a kivonulást, hiszen mi olyan területen akarunk csak működni, amely stabil, ahol szívesen látnak minket, és ahol azt érezzük, hogy az ország vezetése támogatja a gazdaságot és az üzletet. Végül túltettük magunkat ezen a nehéz időszakon. Lengyelországban más volt a helyzet: amikor elkezdtünk potenciális vevőkről gondolkozni, a tőkemutatónk növelésére volt szükségünk, és ezért egy jelentős leánybankot kellett eladnunk. Lengyelország abban az időben nagyon vonzó, magasan értékelt piac volt, és mi azt feltételeztük, hogy korrekt árat ajánló vevőt találunk. Volt egy másik okunk is: a Polbankot 2012-ben vettük meg azzal a céllal, hogy növeljük a lengyel piaci pozíciónkat, de végül el kellett ismernünk, hogy ez nem lehetséges.

Sok versenytársával ellentétben a Raiffeisen a magas kockázatvállalásra és a gyors földrajzi tevékenységre alapozta növekedését 2008-ig. Piacaik jó része ma is megvan, miben más mégis a Raiffeisen manapság, mint akkoriban?

Számos különbség van. Azokban az időkben a legtöbb nyugati szereplő első alkalommal lépett be a közép- és kelet-európai piacokra. Úgy éreztük mi is, hogy nagyon szívesen látnak minket expanziónk során. Hatalmas hitelbővülés jellemezte azokat az időket, és a fejlett digitalizáció nélkül ezeken a piacokon is szükség volt bankfiókokra. A pénzügyi válság után viszont csökkentenünk kellett bankunk méretét, mivel a háztartások és a vállalatok súlyosan eladósodtak, megszüntetve ezzel a növekedési lehetőségeket. Sokan úgy vélik, a banki tevékenység olyan a gazdaság számára, mint a vérkeringés, és ha visszaesik a gazdaság, a bankok mérlege is általában zsugorodik. Most pedig már nincs szükség fizikai expanzióra, a digitalizáció miatt nincs szükségük az embereknek olyan sok fiókra.

Saját fintech programot indítottak. Elégedett a Raiffeisen digitalizációjának ütemével?

Úgy gondolom, megfelelő intézkedéseket hoztunk, de többet szeretnénk tenni a következő években.

A digitalizáció fokozatosan átalakítja a bankolást. Hogy képzeli el a jövő bankját? Hisz például egy olyan ökoszisztémában, amelyben például egy bank mindent elintéz az ügyfél számára, ami a lakásvásárlásához kapcsolódik?

Érdemes megvizsgálni ezeket a lehetőségeket, a bankok meg is fogják ezt tenni. Csak a jövő fogja azonban megmondani, hogy ez-e a megfelelő út. Én úgy gondolom, hogy a nagy platformok, csoportos kiszolgálási modellek fognak dominálni, de a specializációnak is fenn kell maradnia bizonyos területeken. A legnagyobb bankok, mint például az OTP Magyarországon, előnyt fognak élvezni. Hatalmas tere van még az innovációnak és a digitalizációnak, ebben biztos vagyok.

Mi fog értéket teremteni a részvényesek számára? Mely tevékenységek vagy értékteremtő folyamatok fogják növelni a Raiffeisen értékét?

Mindennek az alapja a megfelelő ügyfélkiszolgálás, enélkül ugyanis semmiféle értékteremtés nem létezik. Az ügyfeleink többsége egyszerű és erőfeszítést nem igénylő bankolást szeretne, a lehető legkevesebbet szeretnének a pénzügyeikre gondolni. Minél inkább lehetővé tesszük ezt számukra, annál nagyobb piaci részesedést érhetünk el, és annál nagyobb értéket teremthetünk a részvényesek számára. Ez természetesen kezdetben drága mulatság. A Raiffeisennél mi a következő pár évben csökkenteni akarjuk költség-bevétel arányunkat, mégpedig a bevételek növelésével. Nehézség, hogy jelentősen nőnek a bérek az összes piacunkon, így már a költségnövekedés ütemének viszonylag alacsony szinten tartása is kihívást jelent.

Milyen eredményekkel zárhatják az idei évet?

Nagyon jól sikerült az első félév, és azóta sem látunk semmilyen negatív fejleményt. A politikai szférában rengeteg kihívás van, de jó úton vagyunk afelé, hogy túlteljesítsük középtávú céljainkat. Erre az évre nincsenek specifikus számszerű célkitűzéseink.

Hogy látja az európai bankszektor jelenlegi helyzetét? Egyetért azokkal, akik úgy gondolják, szükség lenne európai óriásbankok létrehozására (pl. összeolvadásokkal) annak érdekében, hogy garantálják a kontinens bankjainak globális versenyképességét? A Raiffeisen például részt venne egy ilyen vállalkozásban?

Ha csak a számokat vetjük össze, az amerikai bankok eredményei sokkal jobbak, de érdemes a számok mögé is nézni. Először is a kamatszintet megnézni. A német állam 0% körül kap pénzt tíz évre, miközben a hasonló amerikai kötvény hozama 3% körül alakul. Már ez óriási különbség, ami számottevően érinti a bankszektort is. Másodszor az amerikai és az európai bankok terhét említeném, utóbbiak sokkal rosszabbul állnak ebből a szempontból. Fizetnünk kell az Egységes Bankszanálási Alapba, a betétbiztosításért és sok országban bankadó is sújt minket. Harmadikként pedig meg kell említenem a magasabb tőkekövetelményeket is, amelyek behatárolják növekedési lehetőségeinket.

Ami az európai bankóriások létrehozását illeti, a válság elején a "túl nagy ahhoz, hogy csődbe menjen" típusú problémával küzdöttünk, most pedig sokan bankóriások létrehozásának szükségességéről beszélnek. El kellene dönteni, mit akarunk.

Soha senki nem magyarázta el nekem ezt az ötletet úgy, hogy megértsem. Bizonyos mértékig igaz, hogy az európai bankok erőteljesen széttöredezettek. De inkább csak a szabályozás területén. Ha minden ország más és más szabályozással rendelkezik, az bizony költséges, és nagy akadályt jelent. Nem hiszem, hogy a nagybankok létrehozása kedvezne a verseny erősítésének. A verseny ma is intenzív, köszönhetően többek között a jegybankok intézkedéseinek, amelyek például a jelzáloghiteleket és más hiteleket mára nagyon átláthatóvá tettek.



